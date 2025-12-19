El aerogenerador español para revolucionar los parques eólicos: se instala por módulos para facilitar su construcción

La eólica es una de las principales energías renovables en España, donde existen más de 1.415 parques repartidos por todas las comunidades autónomas —a excepción de Madrid— con más de 22.485 aerogeneradores instalados. Unos molinos que cada vez son más avanzados: ya existen modelos modelos que producen electricidad sin viento, con aspas verticales o levitación magnética y hasta prefabricados que se instalan más rápido.

Es el caso del nuevo sistema SSTT (Small Segments Tall Tower) de Pacadar, empresa española destacada en prefabricados de hormigón y filial del grupo OHLA. Un aerogenerador prefabricado que se instala por módulos que encajan entre sí, tiene una altura de 165 metros y aporta eficiencia, sostenibilidad y adaptabilidad al sector de las energías renovables.

Pacadar ha recibido la certificación de conformidad por parte de TÜV NORD para su revolucionario sistema SSTT, una tecnología que redefine la construcción de torres eólicas mediante segmentos prefabricados y cuya idea tomó inspiración de la alta experiencia de la compañía española en piezas de hormigón para túneles.

"Hasta hace poco, las torres eólicas eran, tradicionalmente, de acero. Pero cuando empiezan a crecer en potencia, se necesitan molinos más altos y, por tanto, se requieren espesores de acero muy elevados. Por lo que se empieza a necesitar un salto al hormigón. Y aquí entramos nosotros", explica María Marcos Álvarez, jefa de desarrollo de nuevos productos de Pacadar, a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Un aerogenerador modular

El diseño SSTT es innovador y permite a la compañía fabricar torres completamente en hormigón o en formato híbrido, es decir, combinando una sección inferior de hormigón con una superior de acero, sobre la cual se instala el conjunto formado por la góndola y el rotor, apoyado en el adaptador de acero, la pieza de transición o directamente la sección metálica.

Así se construye el sistema SSTT de Pacadar

Álvarez indica a este periódico que la compañía ha apostado por "una primera parte de hormigón a la que se le puede poner otra de acero para seguir aumentando la altura de la torre".

El concepto del aerogenerador son anillos divididos en dos o tres segmentos por altura que tienen 3 metros de alto y está "postesada externamente", es decir, "se han añadido unos cables de tesado que se colocan después de instalar las piezas y que permiten que la torre quede unida".

Pacadar no coloca ninguna unión entre las piezas de hormigón, que es una de las características clave que facilita el montaje del aerogenerador. Además, también hace que sea "más económico porque es más rápido, pero a cambio tenemos que usar este sistema para conectar todas las piezas".

La certificación obtenida por la empresa es, en concreto, para una turbina eólica de clase 2B, que es el viento que se considera (medio con una turbulencia media), "algo que se elige en función de dónde vas a instalar la torre".

El aerogenerador de la firma tiene "una altura total de 165 metros, una tipología híbrida de hormigones de 50 o 55 megapascales y acero típico que se usa en la construcción".

María Marcos Álvarez destaca que el sistema SSTT tiene 45 alturas de anillos: el inicial "es un poco especial porque tiene la puerta para dar acceso al interior" y luego "tenemos anillos que tienen tres segmentos y del anillo 27 al 44, que tienen dos segmentos. Mientras que el último es el adaptador, que es donde se coloca la conexión con la parte metálica".

Inserción de los cables de acero para la sujeción de los segmentos del sistema SSTT. Pacadar Omicrono

Otra característica clave de esta torre eólica es que incorpora desviadores para limitar desplazamientos relativos, con conexiones mediante tendones, pernos o barras para garantizar la transmisión de cargas.

También resaltan sus juntas horizontales secas, sin tratamientos especiales ni continuidad vertical, con posibilidad de incluir dispositivos de corte para resistir esfuerzos transversales, y las juntas verticales con espacio libre, sin lechada ni refuerzo, evitando continuidad estructural.

Fácil de instalar

Pacadar considera que su torre ofrece una variedad de ventajas frente a otros modelos similares. "En primer lugar, usamos hormigón comercial de 50 o 100 megapascales. Cuanta más resistencia tiene el hormigón, es más complicado de conseguir y más caro, porque necesita unos áridos especiales que, al igual, no tienes en esa zona y tienes que traerlos", comenta Álvarez.

En el caso de la compañía, han logrado un diseño que tiene un hormigón comercial "que se puede conseguir en cualquier parte del mundo sin ningún esfuerzo en especial". Otra de las ventajas de esta torre es que "es fácil de instalar". Las juntas son secas, con lo cual no hay que hacer ningún tratamiento en las juntas, esto hace que sea muy rápido de instalar".

Montaje del sistema SSTT de Pacadar. Pacadar Omicrono

La compañía ha logrado una certificación para "un diseño muy específico", pero Álvarez destaca que "siempre tienes que hacer un diseño para una turbina especial porque el tecnólogo, la persona que va a instalar la turbina o suministrarla, tienen que dar las cargas de diseño". Esto hace que se tenga que "diseñar específicamente para unas condiciones de viento y del terreno del sitio donde las vas a instalar".

Por lo que el proceso de instalación es el siguiente: la empresa realiza un diseño de torre según las condiciones, como si se va a instalar la turbina cerca del mar o en una zona con muchos vientos. Después, fabrican las piezas, las trasladan al sitio y ahí las van colocando entre sí para construir el aerogenerador. "Incluso el hormigón va a tener un diseño específico en función de donde estés", añade la directiva.

Una solución que permite un montaje eficiente, optimiza la logística y reduce costes; y que, además, "optimiza el ciclo de vida con un desmontaje sencillo al final de su vida útil", reforzando el compromiso con la economía circular.

Pacadar asegura que la certificación obtenida de su torre eólica les aporta "la confianza de que el diseño que tenemos funciona y que según la normativa internacional es adecuado para ejecutarlo". El siguiente paso es encontrar proyectos para instalar los primeros modelos.