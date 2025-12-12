Trump presenta su orden ejecutiva para la IA: retirará financiación a los estados con leyes que frenen la innovación

Donald Trump ha anunciado este jueves que retirará la financiación federal para banda ancha a los estados cuyas leyes para regular la inteligencia artificial frenen el dominio del país sobre esta tecnología, según los criterios de su administración. Ante la prensa indicó que 50 regímenes regulatorios diferentes obstaculizan el crecimiento de esta industria y agregó que "queremos tener una fuente central de aprobación".

Lo avisó desde hace semanas, el presidente prometió aprobar una orden ejecutiva para centrar la regulación sobre esta nueva tecnología. "Para ganar, las empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa", dice la orden presentada.

A pesar de la preocupación por un desarrollo descontrolado que alega parte de la industria y la sociedad, el presidente de EEUU ha tomado una serie de medidas recientemente para impulsar el esfuerzo en esta tecnología con el objetivo de competir con fuerza contra potencias como China.

La orden señala entre esos regímenes regulatorios que obstaculizarían el crecimiento iniciativas discriminatorias como las aplicadas en Colorado que intentan evitar la incorporación de lenguaje discriminatorio en los modelos de IA. Según la orden presentada por el gobierno, iniciativas como esta podrían generar sesgos ideológicos y producir resultados falsos.

En Florida, un proyecto de ley prioriza la privacidad de datos, controles parentales y protección al consumidor en el desarrollo y aplicación de sistemas de inteligencia artificial. También en California, donde se encuentran varias de las principales empresas de esta industria, otro proyecto de ley pretende obligar a los principales desarrolladores de inteligencia artificial a dar explicaciones de los planes para mitigar posibles riesgos catastróficos.

Donald Trump firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval el día de la toma de posesión. Reuters Omicrono

Tal y como recoge la agencia Reuters, David Sacks, asesor de IA de la Casa Blanca, aseguró que la administración no se opondrá a las normas que rigen la IA relacionadas con la seguridad infantil. Sin embargo, la orden sí otorgará al gobierno de Trump herramientas para contrarrestar las regulaciones estatales que consideren un obstáculo.

El proyecto ordena al Secretario de Comercio evaluar las leyes estatales para detectar conflictos con las prioridades de inteligencia artificial de Trump y bloquear a los estados en conflicto para que no puedan acceder al fondo de acceso e implementación de equidad de banda ancha de 42.000 millones de dólares.

En contraposición, el representante demócrata Don Beyer, copresidente de un grupo parlamentario bipartidista sobre IA, considera que la orden aplastaría las reformas de seguridad aprobadas por los estados y crearía "un entorno de salvaje oeste sin ley para las empresas de IA que pone a los estadounidenses en riesgo".

El presidente estadounidense se ha propuesto liderar el impulso de la industria con órdenes como la llamada Misión Génesis que supone "un esfuerzo nacional coordinado para aplicar la IA a la ciencia, comparable en importancia histórica al Proyecto Manhattan, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para crear la primera bomba atómica".