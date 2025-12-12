Así es Quanta-R, el 'Tesla' de los barcos híbridos: transporta 6 pasajeros a 37 km/h y una autonomía récord de 1.293 km

El transporte se está electrificando a marchas forzadas por tierra, mar y aire. Las mejoras en la tecnología de baterías y motores eléctricos están permitiendo una nueva generación de vehículos, capaces de reducir las emisiones y de conseguir especificaciones de potencia y rendimiento cada vez mejores.

Es el caso del barco Quanta‑R, de Navier, que ha irrumpido en el mundo náutico como un mini yate híbrido‑eléctrico con hidroalas diseñada para cubrir largas distancias y ofrecer una nueva forma de movilidad sobre el agua. El modelo se basa en una plataforma N30 (de 30 pies, unos 9,1 metros de eslora) y utiliza hidroalas activas para 'volar' sobre las olas y reducir drásticamente el rozamiento con el agua.

Presentado recientemente en el Fort Lauderdale International Boat Show, el Quanta-R es la culminación del trabajo de Navier, empresa con sede en California formada por un equipo puntero formado por antiguos alumnos del MIT y la Universidad de California en Berkeley y formados en Google, X o la NASA. "Se trata de un avance fundamental para la industria náutica, y me enorgullece ver que Navier está a la vanguardia", señaló Sampriti Bhattacharyya, su CEO y fundadora, en Forbes.

"La autonomía de la mayoría de las embarcaciones de este tamaño propulsadas por gasolina alcanza un máximo de unas 400 millas náuticas [555 km]. Quanta-R alcanza las 700 millas náuticas [1.293 km] a 20 nudos de velocidad. Para aquellos que dudan sobre la electrificación total, esta plataforma híbrida-eléctrica demuestra que se puede tener una autonomía que supera a la de las embarcaciones de gasolina y una calidad que supone un paso adelante", añadió Bhattacharyya.

El resto de especificaciones también sitúan al Quanta-R a la cabeza de este tipo de embarcaciones, capaces de levantar completamente el casco fuera del agua y mantener el rendimiento incluso en condiciones de mar gruesa. Su configuración permite reducir el consumo, el ruido y la estela frente a barcos convencionales de su tamaño, ofreciendo una embarcación de recreo capaz de combinar eficiencia de combustible, gran autonomía y un nivel de confort a bordo más cercano al de la aviación que al de la náutica tradicional.

Tecnología punta

Navier se define como una empresa tecnológica marítima centrada en plataformas de embarcaciones con hidroalas, propulsión eléctrica o híbrida‑eléctrica y control avanzado por software. Su visión pasa por “abrir un nuevo canal de transporte” sobre el agua, con servicios propios de movilidad o a través de alianzas, y por ampliar la red de rutas acuáticas en zonas costeras o entre islas.

La compañía defiende que sus diseños combinan la estabilidad de barcos más grandes, la agilidad de una patrullera y la autonomía de barcos de largo alcance, reduciendo a la vez costes operativos y emisiones. Y sigue confiando en el monocasco del Pioneer, derivado de la plataforma N30, "diseñado para los más exigentes, pensado para los aventureros que siempre han trazado su propio rumbo".

N30, el barco eléctrico de Navier

Tras superar varios proyectos piloto de taxis marítimos en la Bahía de San Francisco, Navier está preparada para dar el siguiente paso. Y ese es el Quanta-R, la culminación del desarrollo del N30, que sigue sirviendo como base de esta nueva generación de barcos híbridos hiperestilizados. Los principales cambios, según Robb Report, son un rediseño del casco, más sensible al peso para mejorar el equilibrio y la estabilidad y de los propios foils para que la embarcación pueda navegar en distintas profundidades.

La plataforma N30 en la que se basa, y de la que ya hay dos ediciones especiales, cuenta con un casco de fibra de carbono y un sistema de hidroalas triple que eleva el barco aproximadamente 1,2 metros sobre el agua durante la navegación. En su configuración estándar, el N30 puramente eléctrico ofrece más de 139 km de autonomía a unos 37 km/h, con velocidades máximas que se sitúan alrededor de los 65 km/h.

Interior de uno de los barcos de Navier Navier Omicrono

Este modelo 'base' incorpora doble motor eléctrico redundante, cámaras de 360 grados para asistencia al atraque y maniobra, y funciones de software como piloto automático, detección de obstáculos, seguimiento de waypoints por GPS y opciones de control por joystick con futuro soporte de autonomía básica.

El N30 y sus derivados, como el Quanta-R, pueden configurarse tanto para uso privado como para aplicaciones comerciales y tiene una capacidad para unas 6–8 personas en su versión más actual. Gracias al casco ligero y al sistema de hidroalas, se reduce el balanceo, el golpeo contra las olas y el ruido en la cabina, lo que proporciona una experiencia de navegación más suave, confortable y silenciosa que la de una lancha convencional.

Navier subraya que la recarga de las baterías puede realizarse durante la noche en tomas de puerto de corriente alterna y que la combinación de menor consumo y mantenimiento simplificado permite rebajar los costes de operación por kilómetro frente a los motores térmicos convencionales.

Rutas acuáticas y aplicaciones militares

Más allá de la náutica de recreo, Navier está utilizando el N30 como base para servicios piloto de transporte de pasajeros, como un programa de lanzadera de cero emisiones para trabajadores del área de la bahía de San Francisco en colaboración con Stripe.

La plataforma N30 Navier Omicrono

En estos proyectos, la empresa opera con su brazo Navier Mobility, que pone en servicio N30 de seis plazas y prevé incorporar versiones de hasta 30 pasajeros para rutas de mayor demanda. Según estimaciones de la propia compañía, cada hidrofoil de 30 plazas podría sustituir el uso equivalente de hasta 120 coches, reduciendo tráfico y emisiones en ciudades costeras y recortando tiempos de desplazamiento en trayectos clave.

Los avances técnicos de la compañía tampoco han pasado desapercibidos para la industria de defensa. Así, en la familia de vehículos marítimos de Navier la compañía también contempla variantes como vehículos acuáticos de patrulla táctica y vigilancia o para operaciones especiales y logística, todas basadas en la misma arquitectura de navegación sobre hidroalas, propulsión híbrida‑eléctrica y software avanzado.

Con esta combinación de hardware marino y control digital, su objetivo es que las embarcaciones se conviertan en una nueva pieza de infraestructura estratégica para la movilidad costera y la descarbonización del transporte por agua. "Trabajar en nuestros productos de defensa nos ha permitido ampliar los límites de lo posible", afirma Bhattacharyya. "Nuestro objetivo es crear la plataforma naval más atractiva del mundo", afirma Bhattacharyya.