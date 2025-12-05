Portacontenedores nucleares, megacruceros o buques de perforación: los nuevos barcos de China para liderar los mares

El empuje y la ambición de China parecen imparables. En apenas 5 años han revolucionado la industria del automóvil inundando el mercado con coches eléctricos más económicos que sus equivalentes europeos y estadounidenses. Pero no se conforman con eso y también han centrado sus aspiraciones en el sector marítimo, y no sólo para superar a EEUU en capacidades militares con la vista puesta en Taiwán.

Marintec China, la conferencia y exposición marítima más importante a nivel internacional, está siendo un gran escaparate en ese sentido. Allí han acudido las principales empresas de la industria a nivel global, pero quien marca el paso y acapara titulares es China State Shipbuilding Corp (CSSC), el mayor conglomerado de construcción naval del mundo.

Esta empresa estatal ha ido centralizando y potenciando el poderío marítimo de China hasta controlar un tercio del mercado global, y engloba astilleros, fabricantes de equipos, institutos de investigación y empresas que construyen todo tipo de buques civiles y militares.

Ahora, sus directivos han aprovechado Marintec para presentar sus próximos proyectos, desde megacruceros capaces de competir con los más grandes y lujosos del mundo hasta buques de perforación en aguas profundas y cargueros de propulsión nuclear para diversificar su cartera.

"Creemos que un astillero global potente es capaz de construir no solo buques mercantes", afirmó el presidente adjunto de la compañía, Ma Yunxiang, en declaraciones recogidas por South China Morning Post. "CSSC entregará el Adora Flora City en algún momento del próximo año para mostrar nuestra técnica mejorada en la construcción de grandes cruceros".

Una mole de 341 metros de eslora

El Adora Flora City es el buque insignia, nunca mejor dicho, de esta nueva generación de embarcaciones de CSSC. Es el segundo crucero, tras el Adora Magic City, construido por el conglomerado para la empresa Adora Cruises, y demuestra cómo China ya compite con los astilleros europeos y estadounidenses en un sector en el que hasta hace poco permanecía relegado.

El barco tiene unas 142.000 toneladas de desplazamiento, 341 metros de eslora, 38 metros de manga y una capacidad máxima para algo más de 5.200 pasajeros en más de 2.100 camarotes. Es una evolución “más grande y tecnológicamente mejorada” del Adora Magic City.

El crucero Adora Magic City

Construido en los astilleros Waigaoqiao Shipbuilding de Shanghái, el buque cuenta con una tripulación máxima de 1.500 personas y dispone de 16 cubiertas totales, de las cuales 14 son accesibles a pasajeros y 12 albergan camarotes.​

El lujoso diseño interior se inspira en la Ruta de la Seda, con abundantes motivos florales, un atrio de gran tamaño y zonas sociales más amplias que las de su 'hermano pequeño'. Incluye más suites y espacios públicos optimizados para el ocio al aire libre y el entretenimiento, buscando una experiencia claramente orientada al pasajero chino.​

En cuanto a la propulsión, el Adora Flora City cuenta con un sistema diésel-eléctrico con potencia instalada de unos 62,4 MW y propulsores azimutales ABB Azipod que entregan en torno a 33 MW a las hélices, para lograr una velocidad de servicio en torno a los 23 nudos (42,5 km/h).​

Adora Flora City está concebido como un buque que apuesta por el transporte sostenible, con diversos sistemas para reducir el impacto ambiental de estos barcos.

El Adora Flora City en los astilleros de CSSC CSSC Omicrono

Por un lado están las dos torres de desulfuración de gases de escape, a las que hay que sumar cinco sistemas de protección ambiental que abarcan el control de emisiones de gases tóxicos, tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y optimización energética.​ Además, el casco y la disposición general del barco se han optimizado para mejorar su eficiencia hidrodinámica.

Aguas profundas y propulsión nuclear

Marintec es el escaparate elegido por China para exhibir su poderío naval. Según Gong Kangkang, director del comité organizador de la conferencia, se espera que los astilleros chinos alcancen una cuota combinada del 65% del mercado mundial de construcción de barcos este mismo año.

Y CSSC es la principal culpable. La compañía estatal, además de potenciar su especialización en cruceros de gran tamaño, ya ha extendido el dominio de China en el sector con embarcaciones como el primer buque de perforación en aguas profundas fabricado en el país, botado en 2024.

El Mengxiang ('sueño' en chino) tiene unos 180 metros de eslora, cerca de 33 metros de manga, un desplazamiento aproximado de 42.600 toneladas y capacidad para alrededor de 180 personas entre científicos y tripulación, con una autonomía estimada de 15.000 millas náuticas y hasta 120 días de operación sin reabastecimiento.

El buque de exploración de aguas profundas Mengxiang CSSC Omicrono

Está concebido como buque científico y de exploración capaz de perforar hasta unos 11.000 metros bajo la superficie del mar, para lo que dispone de cuatro modos de perforación, una torre hidráulica de gran capacidad de izado y sistemas avanzados de recuperación de lodos, que permiten reutilizarlos y reducir el impacto ambiental sobre el fondo marino.

A bordo integra una amplia batería de laboratorios y sistemas de monitorización en tiempo real, lo que permite analizar núcleos, fluidos y datos geofísicos del pozo durante cada campaña.

Pero la afirmación de Ma Yunxiang que más incógnitas ha despertado tiene que ver con los futuros buques portacontenedores con propulsión nuclear. Hasta la fecha, todo lo que se conoce sobre estos proyectos, todavía en fase de validación tecnológica, proviene del astillero Jiangnan Shipyard, que en 2024 presentó el diseño de KUN‑24AP, un carguero con capacidad para 24.000 contenedores.

De confirmarse su construcción sería el mayor del mundo, pero lo más llamativo no es tanto su tamaño sino su propulsión nuclear: usaría un reactor de sales fundidas de torio de cuarta generación para lograr cero emisiones operativas. Es una propuesta que se aleja de los tradicionales reactores de agua a presión usados en buques militares, para que sean más seguros y tengan menor necesidad de agua para refrigeración.