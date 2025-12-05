Elon Musk dice que sus Tesla son tan buenos en conducción autónoma que podremos usar el móvil y la policía lo desmiente

Elon Musk es un magnate que de vez en cuando habla sobre futuros avances en la industria, sube el pan. Ya prometió bastante con una desastrosa Grokipedia, además de afirmar que a finales del 2026 veríamos una flota de robots Optimus llegar a Marte en la Starship.

Ante la pregunta de un usuario de X sobre si los conductores podrían enviar mensajes de texto con el modo de conducción autónoma FSD 14.2, Musk respondió que efectivamente: "Dependiendo del contexto del tráfico circundante, sí".

Actualmente, no hay demasiados marcos legales que regulen la problemática reciente de los modos de conducción autónoma. No obstante, las leyes actuales tanto en EE.UU como en España prohíben el uso del móvil en el coche, y esto no es distinto en este caso.

Musk vuelve a prometer con su FSD

Primero, debemos entender el contexto. Ya se ha aprobado un marco regulador para la puesta en marcha de pruebas de vehículos automatizados en vías públicas: el Programa ES-AV o Programa Marco de Evaluación de Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados.

Bajo estas directrices, la DGT ha autorizado a Tesla a realizar pruebas con 19 vehículos automatizados en todo el territorio, sin necesidad de un conductor operacional presente. Sin embargo, este es un plano de pruebas.

Depending on context of surrounding traffic, yes — Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2025

Es decir, este es un marco legal para pruebas, pero actualmente la normativa sobre circulación general no autoriza la conducción FSD. Solo los vehículos en proceso de ensayo con permisos expresos pueden operar bajo la conducción autónoma.

En Estados Unidos, si bien hay leyes estatales en proceso de aprobación al respecto, no se considera al FSD de Tesla un sistema completamente autónomo. La Sociedad de Ingenieros Automotrices de hecho considera al FSD un sistema "Supervisado", según relata Business Insider.

Cuerpos de policía y departamentos relacionados con la seguridad han tratado con el portal respecto a la pregunta sobre si se puede usar el teléfono con el coche en modo FSD. Lo cierto es que no es así, a grandes rasgos, existiendo eso sí algunas excepciones.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona, así como la Policía Estatal de Illinois, detallaron que el único caso en el que se podría dar esta excepción sería en caso de emergencia, al requerir obligatoriamente una llamada al 911 desde el interior del vehículo.

Autopilot en un Tesla.

Por otro lado, representantes de las fuerzas estatales de los estados de Arizona, Nueva York e Illinois negaron que hubiera excepciones para los sistemas de asistencia al conductor avanzados. Mandar mensajes de texto mientras el coche está en modo FSD es totalmente ilegal.

De hecho, Arizona va más allá: enviar mensajes de texto o hablar por el mismo sosteniéndolo es ilegal, junto "con el uso de cualquier otro dispositivo de comunicación inalámbrica portátil mientras se conduce", dijo su Departamento de Seguridad.

Así, y a menos que el estado de las normativas actuales cambie, es mentira que el usuario vaya a poder escribir mensajes de texto con FSD 14.2. Eso teniendo en cuenta que ahora mismo, Tesla está sujeto a una legislación que permite sus pruebas.

No es la primera vez que Tesla está bajo el escrutinio de las autoridades en torno al FSD. Todos recordamos el famoso vídeo promocional de 2016 en el que el fabricante promocionaba su sistema Autopilot que habilitaba el modo de conducción autónoma.

A principios de 2023, una demanda contra Tesla determinó que el coche recibió ayuda para no causar un accidente en ese metraje, que omitía que el coche circulaba por una ruta premapeada. En 2021, el The New York Times confirmó que los consumidores aún no podrían disfrutar de ese nivel de autonomía.