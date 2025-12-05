Continúa la pérdida de directivos en Apple: anuncian la jubilación de la asesora general y la jefa de políticas

Apple se encuentra inmersa en una reestructuración de su directiva por jubilaciones, así como salidas de cargos a otras empresas de la competencia. En una semana se ha informado de tres importantes cambios, que se acumulan a los ya anunciados.

La asesora general de Apple, Kate Adams, y su vicepresidenta de medio ambiente, políticas e iniciativas sociales, Lisa Jackson, se jubilan. Dos nuevos cargos que salen de Apple por jubilación, aunque la empresa ha visto a otros nombres importantes en su dirección irse a empresas de la competencia como Meta u OpenAI.

El gigante tecnológico también ha anunciado este año la jubilación de su director de IA, junto con la de su director de operaciones. Y se ha hablado de la futura jubilación de Tim Cook, CEO de Apple, para el que se barajan algunos sustitutos, pero que no hay fecha ni información oficial.

Estas despedidas llegan, justo después de conocerse también esta semana que Alan Dye, diseñador y director del equipo de interfaz de usuario, deja Apple después de 10 años para trabajar en Meta con Zuckerberg como director de diseño.

Dos nuevas jubilaciones

A partir de marzo, la nueva asesora general de Apple será Jennifer Newstead, que actualmente era directora jurídica de Meta quien sustituya a Kate Adams. Esta se incorporó a Apple tras trabajar en Honeywell y asumió el cargo de asesor general en 2017.

En estos años ha supervisado asuntos legales, como litigios, seguridad global y las iniciativas de privacidad de la compañía. Bajo su dirección, Apple se ha enfrentado a un creciente escrutinio y regulación antimonopolio en todo el mundo, incluyendo importantes demandas en Estados Unidos y la Unión Europea por las restricciones y tarifas de la App Store de iPhone.

Kate Adams, asesora general de Apple Universidad de Chicago Omicrono

Por su parte, Jackson se unió a Apple en 2013 y ha dirigido los programas de diversidad de la compañía, así como gran parte de su trabajo político en Washington, DC. Antes de eso, pasó cuatro años como administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, un puesto para el que fue designada por el presidente Barack Obama.

Sin embargo, el actual presidente de EEUU, Donald Trump, ha criticado los programas de diversidad, equidad e inclusión y los esfuerzos para combatir el cambio climático. Jackson también trabajó en los planes medioambientales de Apple como la meta por alcanzar la neutralidad de carbono en los eventos de lanzamiento del iPhone.

Sustituyendo a Adams, Newstead ha supervisado los asuntos legales y regulatorios de Meta en sus diferentes aplicaciones y plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp desde 2019. Un portavoz de Meta dijo que Newstead permanecerá hasta fin de año y que la compañía está buscando activamente su reemplazo.

Antes de Meta, Newstead se desempeñó como asesor legal designado por Trump en el Departamento de Estado durante la primera administración del presidente en 2019.

Cambios de empresa

Además de las jubilaciones que se suceden en la compañía fabricante de teléfonos, Apple se enfrenta a una oleada de salidas de ejecutivos hacia otras empresas. The Wall Street Journal repasa las docenas de empleados de Apple que han desertado a OpenAI y Meta en los últimos meses.

La salida de Dye se suma a una caterva de abandonos que están afectando seriamente a Apple. Algunos de los nombres más importantes que han salido de la firma californiana han incluido a Jeff Williams, John Giannandrea, Dan Riccio, entre otros.

Alan Dye en una presentación de Apple. Apple Omicrono

Entre los más recientes nos encontramos a Abidur Chowdhury, encargado de presentar el iPhone Air dentro de la firma y Ke Yang, conocido jefe del equipo de Respuestas, Conocimiento e Información (AKI) que supervisaba a Siri y a Apple Intelligence.

Sin embargo, los rumores más crecientes y llamativos sobre esta idea las vemos en torno a la figura de Tim Cook, su CEO. Reportes recientes, ya desmentidos, vaticinaban una salida del directivo en 2026, en favor de John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware.

Los movimientos entre gigantes de tecnología reflejan una fuga de cerebros a largo plazo que ha privado a empresas como Apple de talento, pero también una férrea lucha entre compañías que compiten por ser las mejores desarrollando la tecnología del futuro, como es la inteligencia artificial o el próximo dispositivo que cambie la vida de millones de personas.