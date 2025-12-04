Apple pierde a un directivo clave de su equipo de diseño: Alan Dye, responsable de la interfaz de iOS, ficha por Meta

Apple lleva meses sufriendo una sangría de salidas, jubilaciones y abandonos que han obligado a reestructurar la firma profundamente. La marcha de Jeff Williams, de John Giannandrea y la ida de varios rostros recientes de su plantilla ahora suman un nuevo abandono en favor de Meta.

Se trata de Alan Dye, diseñador y director del equipo de interfaz de usuario que lleva trabajando en Apple más de 10 años. Abandona su puesto, dijo Bloomberg, para incorporarse a los de Zuckerberg como director de diseño.

Tanto es así que la propia Meta, a partir del 31 de diciembre, abrirá un nuevo estudio de diseño con Dye a la cabeza, para supervisar los procesos de diseño en la integración de hardware, software e inteligencia artificial para sus interfaces.

Alan Dye deja Apple

Dye se postulaba como uno de los ejecutivos relacionados con el diseño más prominentes de Apple. Como decimos, se ha encargado de las interfaces de usuario de Apple desde 2015, consiguiendo una relevancia bastante importante desde que Jony Ive dejara la firma en 2019.

El diseñador fue clave a la hora de establecer la apariencia y la interfaz de usuario de los sistemas operativos y apps más importantes y recientes de Apple. De hecho, fue el encargado de supervisar el rediseño con Liquid Glass de todos los sistemas operativos de Apple.

Alan Dye. Apple Omicrono

Desde Apple destacan su papel a la hora de supervisar el diseño de las gafas Vision Pro de Apple y otros tantos productos de Apple, como sería el mítico iPhone X de 2017 y el Apple Watch. Sus equipos han estado trabajando en la reciente revolución domótica que Apple prepara para este 2026.

Dye pasará a formar parte de Meta desde el próximo 31 de diciembre, y dará parte directamente a Andrew Bosworth, director de tecnología y supervisor del Reality Labs de Meta, un grupo dedicado a desarrollar dispositivos que van desde cascos de realidad virtual hasta gafas inteligentes.

Lo cierto es que Dye ya tiene sustituto. Apple ha confirmado que será reemplazado por Stephen Lemay, un diseñador de largo recorrido que también ha influido bastante en las interfaces de Apple, desde al menos el año 1999.

En palabras de Tim Cook, CEO de Apple, Lemay "siempre ha establecido un estándar de excelencia extraordinariamente alto y encarna la cultura de colaboración y creatividad de Apple". Por supuesto, está por ver cómo Lemay sigue el legado de Dye respecto a Liquid Glass y otros dispositivos.

Liquid Glass en el iPhone Daniel Romero Unsplash

Como decimos, la salida de Dye se suma a una caterva de abandonos que están afectando seriamente a Apple. Algunos de los nombres más importantes que han salido de la firma californiana han incluido a Jeff Williams, John Giannandrea, Dan Riccio, entre otros.

Entre los más recientes nos encontramos a Abidur Chowdhury, encargado de presentar el iPhone Air dentro de la firma y Ke Yang, conocido jefe del equipo de Respuestas, Conocimiento e Información (AKI) que supervisaba a Siri y a Apple Intelligence.

Sin embargo, los rumores más crecientes y llamativos sobre esta idea las vemos en torno a la figura de Tim Cook, su CEO. Reportes recientes, ya desmentidos, vaticinaban una salida del directivo en 2026, en favor de John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware.

Cabe aclarar que en ningún caso hay información confirmada sobre la salida de Cook. Sin embargo, las papeletas sobre el ascenso de Ternus al puesto son muy claras, con numerosos rumores que vaticinan la sustitución de Cook en favor del ingeniero de tan solo 50 años.