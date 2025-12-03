La primera lavadora para humanos ya se vende en Japón: ofrece masaje y limpieza profunda en apenas 15 minutos

Han tenido que pasar casi cuatro años para cumplirse la promesa de Science. La empresa japonesa por fin está produciendo comercialmente su Mirai Ningen Sentakuki, una lavadora humana que presentó en 2022 y ahora se ha convertido en realidad ofreciendo una experiencia multisensorial parecida a un spa.

Esta ducha, que bien podría confundirse con una cápsula espacial, tiene como función principal proporcionar confort y limpieza en poco tiempo sin que la persona tenga que hacer ningún esfuerzo, lo que puede ser útil tanto en centros de relajación como en hospitales o residencias donde los pacientes tengan poca movilidad.

No es la primera vez que surge un concepto así, ya que en la Exposición de Osaka de 1970 el gigante japonés de electrónica Sanyo Electric presentó un 'baño ultrasónico', una lavadora humana que limpiaba, masajeaba y secaba al usuario en un ciclo automatizado de 15 minutos.

Bajo el nombre de Proyecto Usoyaro, esta lavadora humana lleva años en desarrollo. Ha sido una de las debilidades de Yasuaki Aoyama, presidente de Science Co. Ltd., ya que cuando se presentó la lavadora original de Sanyo en 1970 él tenía tan sólo 10 años y quedó fascinado con el invento.

Masaje y exfoliación

Los usuarios se acomodan en el asiento reclinable antes de cerrar la tapa de esta cabina de 2,5 metros de largo y 2,6 metros de alto, además de un metro de ancho para dar amplitud. Es entonces cuando empieza el espectáculo sensorial.

La experiencia se personaliza teniendo en cuenta no solo la limpieza de la persona, sino también su bienestar. En la pared se proyectan imágenes y el agua se ajusta en tiempo real, según el estado de ánimo del usuario. Además, la cápsula está diseñada para medir datos biométricos para confirmar la relajación del usuario mediante un sensor instalado en el respaldo del asiento.

A la música y colores le sigue el masaje corporal y la sesión de limpieza. Esta parte corre a cargo de una tecnología con muchos menos años de trayectoria que el propio proyecto de la lavadora humana. Un sistema de microburbujas promete conseguir una limpieza más eficiente, en menos tiempo y consumiendo menos agua.

La empresa asegura que las burbujas ultrapequeñas que forman el chorro son invisibles a simple vista y penetran en los poros para refrescar la piel como un exfoliante suave. Estas microburbujas ascienden lentamente a la superficie del agua a una velocidad de unos pocos centímetros por minuto.

Los cabezales de ducha de esta empresa presentan esta misma tecnología y emplean un sistema de tornado que hace girar el agua a unas 2.000 rpm para generar unas burbujas ultrafinas capaces de entrar en los poros y arrastrar suciedad y sebo sin necesidad de alta presión mecánica.

Además, las burbujas presentan una carga negativa, al contrario que la materia orgánica que tiene carga positiva, lo que supone que las burbujas se adhieran a ella y separen la suciedad de la piel. Según esta explicación no sería necesario usar jabón o frotar para poder limpiar completamente el cuerpo, de ahí que dentro de la cabina no se aprecien brazos robóticos ni rodillos como en los lavacoches.

Tras la purificación de microburbujas, la cápsula ofrece un ciclo de secado para que la persona pueda salir de la cabina listo para vestirse. Todo el proceso dura aproximadamente 15 minutos, en los que insisten no se centra únicamente en la higiene sino también en una sesión relajante con música e imágenes para crear una experiencia multisensorial.

La información proporcionada por la empresa indica que se puede elegir entre distintos modos de chorro (nebulizado, recto, modos “warm” de calentamiento por sensación y de amplio rango) que combinan limpieza profunda, sensación de hidratación y cierto efecto de mantenimiento de la temperatura corporal con menor caudal de agua, proporcionando ahorro de agua y confort.

Ducha Mirai Ningen Sentakuki Science Omicrono

Por otro lado, la ducha cuenta con una función "Micro Iony" que microburbujea un plasma de baja temperatura para limpiar, descomponer, desinfectar y desodorizar la superficie de la bañera y las tuberías. También ofrece un un modo “spot care” con un chorro localizado para efectos de masaje y confort.

Edición limitada

El futuro de este baño psicodélico es aún incierto el medio New Atlas y la agencia AFP se hacen eco de la intención de la empresa de fabricar solo 50 unidades, por ahora. Esta información habría trascendido tras el interés de un hotel de Osaka por integrar la cápsula en sus servicios, aunque el nombre del establecimiento no se conoce.

Otra unidad habría sido adquirida por la cadena de tecnología Yamada Denki para su tienda en Tokio. A partir del 25 de diciembre se podrá probar esta experiencia sensorial. El precio de la bañera estaría en 385.000 dólares estadounidenses, lo que al cambio supone algo más de 330.000 euros.