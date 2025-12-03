India admite casos de hackeos del GPS en aeropuertos: así tuvieron que aplicar medidas de protección en aterrizajes

India no para de copar titulares en España, especialmente en el terreno de la tecnología. En plenas preparaciones para desarrollar su propia estación espacial y después de exigir a Apple la instalación de una app gubernamental en sus iPhone, ahora han admitido casos de spoofing de GPS.

Así lo recoge The Register, citando un documento de preguntas y respuesta parlamentarias dirigidas al Ministerio de Aviación Civil de India. Las cuestiones giraban en torno a casos de spoofing de GPS en el aeropuerto Indira Gandhi International Airport (IGIA).

En este documento, el Ministerio admitió que se reportaron algunos casos de spoofing en plenos procedimientos de aterrizaje basados en GPS. Afortunadamente, los procedimientos de contingencia evitaron tener que recurrir al GPS.

Casos de spoofing en aeropuertos indios

El GPS spoofing o la suplantación de GPS es una metodología basada en suplantar señales GPS para engañar sistemas de posicionamiento (GNSS) y que den información falsa. Un ejemplo sería intervenir un dispositivo para que este crea que está en una ubicación completamente distinta.

Dicha técnica suele usarse para interferir drones, atacar servicios de geolocalización o interrumpir labores de vigilancia de flotas. Los atacantes generan y transmiten señales GNSS falsas que se parecen mucho a las reales, permitiendo al receptor suplantado fijarse mejor en los datos falsificados.

Ante la pregunta de si se han dado casos de GPS spoofing, la entidad gubernamental admite que se dio un caso de suplantación de GPS mientras se realizaban procedimientos de aterrizaje basados en GPS en el IGIA.

La cartera llevada por Ram Mohan Naidu Kinjarapu dio veracidad a incidentes anteriores, así como informes "regulares" referentes a suplantaciones de GPS ubicados en algunos de los aeropuertos más importantes del país.

Afortunadamente y tal y como dijo el propio Kinjarapu, no se reportaron daños de ningún tipo o incidentes con heridos. Cuando se dieron los casos de GPS spoofing, se aplicaron los procedimientos de contingencia habituales que pasaron por evitar el uso de esta conectividad.

A la hora de usar los sistema de navegación, se usaron sistemas convencionales que no requerían del GPS, lo que evitó un potencial impacto en las labores de aviación de los vuelos afectados por este caso.

Un avión despegando en una imagen de archivo Shutterstock

El Ministerio repasa algunas de las medidas adoptadas por las entidades de regulación locales para mitigar los efectos de estos ataques. En noviembre se publicó un procedimiento operativo estándar (SOP) para reportar en tiempo real estos eventos de spoofing.

La Autoridad de Aeropuertos de India (AAI) pidió a la Organización de Monitoreo Inalámbrico (WMO) identificar la fuente de las interferencias usando datos de localización aproximados para comprobar el origen de los ataques.

También recuerdan que desde noviembre de 2023, los aeropuertos indios deben reportar regularmente instancias de interferencia o spoofing GNSS. En este sentido, admiten que se han recibido informes de Chennai, Bengaluru, Kolkata y Mumbai, entre otros.