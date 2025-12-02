Nothing ficha al jefe de marketing de Loewe para "redefinir lo que es posible en la tecnología de consumo"

Nothing está en un momento dulce. Los últimos lanzamientos de producto ubicados en España como los del Nothing Phone (3) o los Nothing Headphone (1) han posicionado a la empresa de Carl Pei en un lugar privilegiado. Esto queda afianzado con la llegada de nuevo talento a Nothing.

En un comunicado, la tecnológica ha anunciado el fichaje de Charlie Smith, antiguo Chief Marketing & Communications Officer en Loewe como nuevo integrante de la familia empresarial de Carl Pei. En este caso, en un rol bastante similar.

Smith pasará a ser Chief Brand Officer, y estará al frente de todas las áreas internacionales de la marca, incluyendo diseño de tiendas, comunicación, imagen y marketing. Tanto es así, que el ahora directivo reportará directamente a Carl Pei.

Charlie Smith se une a Nothing

Carl Pei hace alusión directamente a la generación Z en su anuncio, señalando la labor de Smith en la industria tecnológica. En sus palabras, el jefe de marketing de Loewe combinó "lujo, creatividad y tecnología", convirtiendo la firma en "una de las más relevantes culturalmente para la Generación Z".

Los logros no son pocos; bajo la dirección de Charlie Smith, Loewe fue nombrada como la marca más destacada de Lyst tanto en el segundo trimestre de 2023 como en el de 2024, así como en el primer trimestre del 2025.

Charlie Smith. Nothing Omicrono

Su labor se extiende más allá. Por ejemplo, supervisó colaboraciones con Studio Ghibli, On Running y el dúo ceramista japonés de Suna Fujita. Hasta desarrolló la estrategia viral de TikTok y orquestó colaboraciones de gran calado, encargándose del vestuario de Rihanna en la Super Bowl.

Nothing también destaca cómo Smith dotó de vestimentas a Beyoncé en su última gira mundial y cómo llevó a cargo campañas de marketing con nombres tan prominentes como Anthony Hopkins, Maggie Smith o Daniel Craig.

Charlie Smith, que se incorporará a Nothing en enero, ha explicado que esta nueva etapa cierra un capítulo brutal, en el que ha podido trabajar con "Jonathan Anderson, Pascale Lepoivre" y la misma Loewe.

Llama "visionario" a Carl Pei y aclara que buscará "construir un futuro más prometedor para la tecnología", con la idea de "desafiar lo establecido" y de aplicar todo lo aprendido "en el sector de lujo al mundo de la tecnología".

Una misión que, según Smith, conecta profundamente con él. "La tecnología debe ser divertida, debe acercarnos a la cultura y permitirnos vivir plenamente, en lugar de distraernos", referenciando directamente al objetivo último de Nothing desde su fundación.