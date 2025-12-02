El jefe de la división de IA de Apple deja la compañía: John Giannandrea se jubilará en 2026, aunque ya tiene sustituto

Los rumores —posteriormente desmentidos— sobre la posible renuncia de Tim Cook como CEO de Apple son solo la punta de lanza de una oleada de jubilaciones y abandonos recientes ubicados en la firma californiana, y que han tenido repercusión en España.

La cosa suma y sigue, ya que el próximo en salir de las oficinas de Apple es John Giannandrea, una de las cabezas visibles de Apple situado como vicepresidente sénior de aprendizaje automático y estrategia de inteligencia artificial de la firma.

Hoy mismo Apple ha anunciado la salida de Giannandrea, que dejará su cargo para preparar su futura jubilación en primavera del 2026. Su puesto lo ocupará Amar Subramanya, que se ha incorporado a la firma californiana para reportar directamente al mismísimo Craig Federighi.

John Giannandrea abandona Apple

Fue en 2018 cuando Giannandrea se postuló como el fichaje estrella de Apple para reforzar su estrategia en torno a la inteligencia artificial y arreglar, al menos de cara a la galería, el problema que suponía Siri tanto a nivel reputacional como a nivel funcional.

Era el responsable de establecer el camino de Apple en torno a la IA poco antes de que ChatGPT apareciera en 2022 para hacer saltar por los aires los cimientos de la industria tecnológica. Giannandrea no tenía pocos roles.

La nueva Siri, potenciada con Apple Intelligence. Apple Omicrono

Por un lado, él y su equipo estaban situados en áreas críticas referentes a la IA y a Siri, como la división de Apple Foundation Models y los avances en materia de investigación sobre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial generativa.

La misma Apple aclara que John Giannandrea se había impuesto como el responsable directo del desarrollo e implementación de tecnologías críticas de IA. Su equipo, de hecho, es responsable no solo de Apple Foundation Models sino Búsqueda y Conocimiento, Investigación en Aprendizaje Automático e Infraestructura de IA.

La abultada carrera de Giannandrea no era en absoluto desconocida para Apple; el científico había trabajado 8 años en Google, donde dirigió los equipos de IA, Investigación y Búsqueda de la gran G. Hasta fundó empresas como Tellme Networks o Metaweb Technologies.

Es por ello que no extraña que Apple Intelligence, la suite de funciones de IA que Apple iba a enarbolar para compensar su posición rezagada en la carrera por la inteligencia artificial, proviniera casi directamente de Giannandrea.

Logos de Siri y OpenAI fundidos en un fotomontaje. Manuel Fernández Omicrono

No obstante, la labor de Giannandrea no fue la esperada por parte de Apple. Al desastre del retraso de Siri hubo que sumarle la polémica demostración técnica de Apple Intelligence en la WWDC 2024, con novedades que en el mejor de los casos, tardarían bastante más en llegar de lo esperado.

El atraso en la llegada de las funciones de Apple Intelligence, que llegaban a cuentagotas y el anuncio de Apple que confirmaba el retraso de la Siri renovada a 2026, hicieron que Tim Cook, CEO de la compañía, abandonara parte de la confianza depositada en Giannandrea.

Si bien es cierto que Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software relató que en ningún caso habían mostrado 'humo' en la WWDC 2024, era evidente que las funciones presentadas en aquella demostración técnica no estaban listas.

El problema llegó a tal punto que fuentes internas detallaron al medio The Information que ni siquiera los ingenieros encargados de Siri eran conscientes de los cambios anunciados en la WWDC 2024. Lo único 'tangible' era la interfaz renovada; el resto ni estaba ni se le esperaba.

Logo de Apple Intelligence. Manuel Fernández Perplexity

Todo esto llevó a que los equipos de Federighi y Giannandrea directamente entraran en una suerte de guerra interna que defendían dos posturas claras en torno al manejo de la IA en Apple, con descalificativos incluidos entre propios trabajadores.

No fue hasta marzo de este mismo año que la desconfianza en Giannandrea cristalizó finalmente con un cambio de importancia vital. Mike Rockwell, responsable y artífice de Vision Pro, tomaría las riendas de Siri junto a Federighi, dejando a un Giannandrea encargado de Siri desde 2018 en la estacada.

Así, el rol principal de Giannandrea dentro de los trabajos de IA de Apple quedó relegado a Rockwell y a Federighi, causando que el científico dejara de liderar el desarrollo de productos de IA de nueva generación.

A nivel interno, todo el problema degeneró en una serie de consecuencias inesperadas para Apple; sensación generalizada de malestar en la división de IA de la empresa, fuga de ingenieros, etcétera. Ahora, la prioridad es entregar resultados.

Siri en un iPhone. omid armin/Unsplash Omicrono

Y es que recordemos que mientras que los equipos de Giannandrea apostaban por un enfoque más comedido y centrado especialmente en la cautela, Federighi era bastante más pragmático y buscaba ofrecer resultados ante la presión de la carrera de la IA.

Todo apunta a que este enfoque se ha impuesto desde el cambio de liderazgo de marzo de este mismo año, con plazos claros, integración de software y ejecución de productos como bandera frente a la posición de Giannandrea.

El control de Siri seguirá a cargo de Rockwell y de Federighi, pero será Subramanya el que ocupará el puesto de Giannandrea ante la salida del directivo. Subramanya ha sido vicepresidente corporativo de IA en Microsoft y ha estado 16 años en Google.

Entre sus logros nos encontramos con nada menos que más de un quindenio donde dirigió la ingeniería del asistente Gemini de Google, la herramienta de IA más potente de la que dispone la gran G desde entonces.

Apple Intelligence usando ChatGPT Chema Flores Omicrono

En palabras de Apple, la vasta experiencia de Subramanya será "fundamental para la innovación continua de Apple y las futuras funciones de Apple Intelligence", usando su experiencia en la integración de la investigación en IA y aprendizaje automático.

Tim Cook ha agradecido a Giannandrea el trabajo que este ha desempeñado dentro de Apple, aunque con escasas palabras y sin entrar en logros personales. Por contra, ha tenido oraciones bastante más directas y prometedoras respecto a Subramanya.