Así ha sido el primer vuelo europeo de EH216 en España: el megadron para emergencias que conquistará las ciudades

Con la silueta de la catedral de Nuestra Señora del Pilar de fondo, el dron Eh216 de la empresa china EHang ha protagonizado un importante hito: el primer vuelo de demostración autónomo realizado en un entorno urbano a nivel europeo. El objetivo era demostrar la viabilidad de este nuevo transporte para escenarios de emergencia como han dejado claro las autoridades y los servicios de bomberos de la ciudad aragonesa.

La compañía EHang ha apostado en los últimos años por España como uno de sus centros tecnológicos en Europa. Con acuerdos firmados en Sevilla, Zaragoza y Llíria (Valencia) donde pretende colocar sus centros de investigación. Su octocóptero de fabricación china EHang 216 ha sido el protagonista de esta demostración con varios vuelos demostrativos a lo largo de la mañana.

Es la primera vez que se realiza en un espacio urbano en Europa, su capacidad de cargar con hasta 220 kilos, le permite transportar materiales como equipos médicos y otros suministros vitales en emergencias tan graves como una dana, incluso rescatando personas.

Vídeo | Así ha sido el primer vuelo europeo de EH216, el megadrón para emergencias que conquistará las ciudades

Los vuelos son fruto de la colaboración firmada en 2021 entre la empresa EHang y el Ayuntamiento de Zaragoza para el desarrollo de proyectos piloto con aeronaves no tripuladas utilizando el Hera Drone Hub, en el Parking Sur de la Zona Expo, como espacio de pruebas, precisamente donde la nave ha demostrado su capacidad.

Además, la demostración pone el cierre al proyecto U-SAVE, impulsado por un consorcio internacional que lidera ALIA, el Clúster Logístico de Aragón, y AERA, el Clúster de Aeronáutica, Aeroespacial y de Defensa de Aragón, y formado por las empresas tecnológicas Anra Technologies, Skycorps Tecnologies, la multinacional de vehículos autónomos Ehang y la Estonian Aviation Academy.

El proyecto USAVE está dotado de 499.700 euros y financiado por EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), organismo de la Unión Europea.

EHang 216

El modelo 216 es la gran apuesta de la compañía. Se trata de un vehículo aéreo eléctrico con capacidad para 2 ocupantes, aunque estos han estado durante toda la demostración vacíos pues el dron es autónomo. Explican los responsables que gran parte del trabajo es previo, la preparación de la ruta y programación para que el vehículo después opere solo. Aunque también puede controlarse en remoto.

El dron tiene una masa de 600 kilogramos en orden de vuelo y, según el fabricante, la capacidad de carga es de 220 kilogramos con una autonomía de 35 kilómetros (a plena carga) y una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora gracias a sus 8 motores de doble rotor, aunque por regulación, en estos vuelos ha sido menor.

Modelo EH216 en la Zona Expo de Zaragoza Marta Sanz Omicrono

Por la Zona Expo de la capital aragonesa, el EH216 ha realizado cuatro despegues y aterrizajes, dos vuelos de ida y vuelta de unos 10 kilómetros por encima del parque. Recorrido para el que ha sido necesario cortar el tráfico del Puente del Tercer Milenio durante unos minutos por seguridad.

En concreto, cada trayecto ha durado menos de cuatro minutos en los que el dron ha alcanzado una altura sobre el nivel del suelo de 40 metros. Los allí presentes han podido escuchar un pequeño zumbido, similar al que puede hacer un vehículo de gran tamaño como un camión por carretera.

Ricardo Ortega, vicepresidente de U-Save ha indicado a los allí presentes que "es muy difícil decir dentro de cuánto tiempo podremos tener el servicio, estamos haciendo el camino con demostraciones como esta, demostrando que la tecnología está preparada, definiendo las infraestructuras necesarias para regiones más complejas como en montaña".

Esta es una muestra más de cómo los vuelos de aeronaves sin tripulación están siendo el primer paso para la integración de los drones autónomos y los taxis aéreos en las ciudades del futuro. En algunas ciudades se apuesta por su uso como transporte, mientras que en España se está empezando por su utilización como herramientas ante emergencias.