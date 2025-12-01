El ladrillo ibérico que facilita la construcción a los albañiles: se instala como un Lego y permite ahorrar en calefacción

El sector de la construcción, de gran importancia en España, está viviendo una auténtica explosión de nuevos ladrillos pensados para levantar edificios más rápidos, con piezas que están hechas de plástico reciclado, otras de cartón y tierra apisonada o un nuevo bloque ibérico que se instala fácil como un Lego.

HomeBlock es un nuevo ladrillo fabricado en Portugal que está ideado para facilitar el trabajo a los albañiles y basado en bloques de EPS (poliestireno expandido) que permite construir muros rápidamente, mejor aislados y con una huella de carbono mucho menor que la de los bloques tradicionales.

La compañía portuguesa señala en su web que su sistema supone una nueva forma de construir: más sostenible, eficiente y económica. Además, permite "acortar los plazos de construcción, mejorar la eficiencia energética de los edificios y hacer la construcción más accesible para todos".

Se instala como 'Legos'

HomeBlock llega como una solución moderna que está compuesta por bloques aislantes de EPS que, tras su ensamblaje, se rellenan con hormigón armado, formando los muros de los edificios.

Un bloque que "funciona como un Lego y se centra en la protección del medioambiente, la reducción de costes, la eficiencia energética y el confort térmico y acústico".

Unos obreros construyendo una casa con HomeBlock. HomeBlock/Facebook Omicrono

El ladrillo cuenta con una densidad de 30 kilogramos por metro cúbico y destaca por su capacidad para permitir al usuario un ahorro energético en calefacción y aire acondicionado, "pudiendo incluso eliminar, dependiendo del espesor de los materiales, la necesidad de cualquier consumo energético".

De hecho, este nuevo ladrillo ofrece un alto aislamiento interior, especialmente para aquellas viviendas cuya fachada exterior no se puede modificar. Esto proporciona una mayor eficiencia energética, mejora el aislamiento térmico y aumenta el confort térmico.

Asimismo, HomeBlock cuenta con un alto aislamiento exterior, "que es el método de aplicación más adecuado" y que "garantiza una aplicación uniforme, corrige los puentes térmicos y previene la humedad y la condensación futuras".

Como resultado, HomeBlock permite unos muros más eficientes y un importante ahorro en las facturas energéticas de la vivienda. Pero, ¿cómo se instala?

El ladrillo HomeBlock. HomeBlock/Facebook Omicrono

La compañía cuenta con diferentes modelos de HomeBlock, que varían en tamaño y en funciones. Por ejemplo, algunas piezas están pensadas para soportar el hormigón en huecos como puertas y ventanas y otras para unir o asegurar los paneles.

El proceso de montaje de un sistema HomeBlock comienza con una cuidadosa preparación del sitio de construcción. Se delimita el contorno de la edificación sobre la cimentación nivelada, se posicionan las barras de refuerzo verticales y se calcula la ubicación de futuras aberturas para puertas y ventanas.

La primera hilera de bloques se monta empezando por las esquinas; los ladrillos se unen y se insertan las barras de refuerzo horizontal según las especificaciones estructurales.​ Después se apilan las siguientes hileras, alternando las juntas para asegurar una estructura sólida.

A medida que se avanza en altura, se agregan refuerzos internos y se prepara el sistema para recibir el cemento, que se vacía en capas para evitar deformaciones y asegurar una correcta distribución del material.​ Finalmente, tras el vaciado y fraguado del concreto, se retiran los alineadores y apuntalamientos.

Según la empresa, el montaje permite un proceso "hasta 4 veces más rápido que con ladrillos tradicionales", limpio y tipo Lego que facilita la construcción, reduce la complejidad y la necesidad de mano de obra altamente especializada.

De edificios a piscinas

HomeBlock ofrece más ventajas que van más allá de una construcción rápida. En primer lugar, "ofrece doble aislamiento, ya que el bloque cuenta con dos capas de EPS y hormigón armado en su interior" y una gran resistencia antisísmica. Esto se debe a que el EPS es extremadamente ligero.

Una obra de una casa con HomeBlock. HomeBlock/Facebook Omicrono

Por lo tanto, "reduce significativamente el peso total de la estructura del edificio, y además tiene cierta capacidad de deformación sin fracturarse. Actúa como amortiguador en sistemas constructivos bien diseñados. Su combinación con hormigón armado garantiza una alta resistencia sísmica".

Este nuevo ladrillo es igualmente resistente al fuego, económico, ligero, fácil de manipular, cuenta con un mantenimiento mínimo y evita grietas en el hormigón, filtraciones y la formación de moho y hongos, "alargando así la vida útil del edificio".

La construcción con el sistema HomeBlock permite levantar diversos tipos de edificios: desde casas unifamiliares y edificios multifamiliares hasta viviendas modulares y edificios no residenciales, como oficinas, pequeños comercios o equipamientos.

También resulta muy útil en edificaciones con requisitos más exigentes de resistencia estructural y durabilidad, como algunos edificios públicos o comerciales. Además, el sistema es especialmente indicado para obras que necesitan alta estanqueidad y resistencia, como piscinas y construcciones subterráneas (sótanos, garajes enterrados o salas técnicas).

Al reducir la huella de carbono frente al ladrillo tradicional y permitir muros más eficientes desde el punto de vista energético, este bloque portugués se posiciona como una opción a tener en cuenta en proyectos de vivienda, rehabilitación y obra nueva que quieran adelantarse a las exigencias de eficiencia y sostenibilidad de los próximos años