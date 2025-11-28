El robot que ayudará a prevenir los incendios forestales: crea gigantescos cortafuegos en tiempo récord de forma precisa

La temporada de incendios forestales en España se concentra habitualmente entre junio y septiembre, coincidiendo con las altas temperaturas y la sequía características del verano. No obstante, las labores preventivas, como la adecuación de cortafuegos, se intensifican en primavera para anticiparse al riesgo, tarea a la que ahora puede ayudar un innovador robot.

Se trata de BurnBot, un nuevo robot ideado por la empresa del mismo nombre para ayudar a prevenir los incendios forestales que está diseñado para crear líneas de fuego controlado de manera rápida y precisa, ya que es totalmente capaz de quemar terreno a 927 °C.

Según la compañía, BurnBot amplía la eficacia de las quemas prescritas, reduce el impacto ambiental y aborda los desafíos particulares del fuego, los combustibles y la madera, constituyéndose así en una herramienta clave para la prevención y la resiliencia frente a incendios.

Crea cortafuegos muy rápido

BurnBot es un robot innovador que crea cortafuegos muy rápido para evitar los incendios forestales. Para ello, esta máquina reproduce de manera muy controlada los ciclos naturales de fuego que muchos ecosistemas requieren para regenerarse, eliminando los peligros que implica realizar quemas de forma manual.

La empresa señala que su robot logra reducir la vegetación sin perturbar la estructura del suelo, lo que resulta fundamental para prevenir tanto la erosión como la expansión de especies invasoras. Este enfoque contrasta con el uso de maquinaria pesada como bulldozers o desbrozadoras, que suelen alterar en exceso la capa superficial del terreno.

BurnBot, el robot que crea cortafuegos. BurnBot Omicrono

A su vez, el sistema modular y programable de estos innovadores robots permite intervenir solo donde es necesario y en las mejores condiciones posibles, lo que optimiza los recursos y disminuye los costes operativos. De esta manera, se aumenta la eficiencia y se minimizan los impactos sobre los ecosistemas.

Este robot está diseñado específicamente para trazar líneas negras, es decir, hacer franjas prequemadas que actúan como una barrera física y térmica durante una quema prescrita que permiten que el 'burn boss' —la persona encargada de supervisar y dirigir una quema prescrita o controlada— mantenga el control sobre la expansión del fuego, evitando sobresaltos y pérdidas de contención.

El modelo más actual de la compañía es el BurnBot RX2, una máquina que funciona bajo control remoto, es decir, se maneja a distancia por operadores con una formación específica, aunque muchos de ellos suelen ser antiguos bomberos con amplia experiencia en manejo del fuego y comprensión de los riesgos ambientales involucrados.

Un robot que combina la capacidad técnica de sus operadores con tecnología avanzada, permitiendo realizar quemas controladas de manera segura y eficiente en distintos tipos de terreno, incluso en condiciones desafiantes. Eso sí, por el momento este control remoto se limita a unos 150 metros.

BurnBot, el robot que crea cortafuegos. BurnBot Omicrono

La compañía destaca que está trabajando en sistemas autónomos y hasta en "enjambres" de estos robots para realizar operaciones coordinadas en grandes extensiones de terreno. Una máquina que combina precisión agrícola y tecnología industrial: mientras el tractor lleva el ritmo de avance, una cámara de combustión en la parte trasera ajusta la altura y el calor de los quemadores de propano y traza una línea uniforme y continua sobre el terreno.

Los ventiladores instalados en la parte superior facilitan una combustión completa al suministrar oxígeno adicional, y unos rodillos metálicos posteriores aseguran que las brasas queden bien prensadas en el suelo. Para finalizar el proceso, el equipo aplica una ligera pulverización de agua que extingue cualquier foco residual y garantiza la seguridad de la intervención.

Una de las claves de este robot es que puede trabajar día y noche, toda la semana, y en pendientes que alcanzarían el 58 %. Por lo que se puede adaptar a áreas montañosas con facilidad, donde la topografía dificulta tanto el uso de maquinaria pesada como la actuación segura de brigadas humanas. BurnBot cuenta también con una plataforma digital.

Esta herramienta proporciona mapas actualizados, rutas recomendadas e información detallada sobre el estado del terreno, facilitando el trabajo de los equipos en campo. Esta base de datos permite igualmente planificar las operaciones con mayor rigor y tomar decisiones objetivas, minimizando la improvisación y los riesgos asociados a intervenciones no planificadas.

Una solución "segura"

Los incendios forestales no discriminan, pero las estrategias de mitigación y respuesta sí, según la compañía. Ahí entra en juego BurnBot, que equipa a operadores de infraestructura, comunidades, agencias y socios ecológicos con herramientas y servicios escalables que se adaptan a diversos objetivos.

Entre ellos se encuentran desde la mitigación de incendios y la gestión de combustibles hasta las operaciones forestales, para "ofrecer soluciones seguras, precisas e integrales. Ya sea para proteger líneas eléctricas, viviendas, bosques o hábitats, nuestro enfoque combina innovación y colaboración para afrontar con confianza los riesgos actuales de incendios forestales".

BurnBot, el robot que crea cortafuegos. BurnBot, Omicrono

El robot puede minimizar el tiempo de inactividad, proteger carreteras e infraestructuras mediante un control de vegetación escalable y dar seguridad y defender los barrios, apoyar la planificación comunitaria contra incendios. La empresa colabora actualmente con los cuerpos de bomberos y las comunidades para implementar programas integrales de reducción de riesgos.

Desde la creación de zonas de seguridad alrededor de viviendas e infraestructuras críticas hasta proyectos de reducción de combustible a gran escala, ayudamos a prevenir incendios forestales destructivos antes de que se produzcan, protegiendo propiedades, líneas eléctricas y comunidades enteras.

Su robot también ayuda a realizar una gestión de combustibles que se combina con tecnología avanzada y prácticas forestales comprobadas para reducir eficazmente el riesgo de incendios en miles de hectáreas, ya sea mediante tratamientos mecánicos, quemas controladas o gestión continua de la vegetación, abordamos la acumulación de combustible que convierte pequeños incendios en catastróficos.

La compañía resalta que sus servicios forestales integrales incluyen también la cosecha sostenible, la eliminación de árboles peligrosos y la gestión de biomasa, convirtiendo la reducción de combustible en ingresos para los propietarios de tierras y fortaleciendo las economías rurales.

BurnBot, el robot que crea cortafuegos. BurnBot Omicrono

BurnBot se está probando actualmente en el condado de Nevada (California, EEUU), donde hay bosques densos, praderas abiertas y un clima cada vez más extremo. Por ejemplo, en la ciudad de Grass Valley pretenden usar esta máquina en zonas amplias y suaves, donde su rendimiento es óptimo, y para mantener a las brigadas en áreas de alta pendiente.

Un dispositivo que se une así al gran arsenal tecnológico con el que cuentan actualmente los bomberos de todo el mundo para combatir el fuego y las llamas de los incendios, entre los que destacan drones terrestres o robots que rocían miles de litros de agua por minuto.