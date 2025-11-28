El revolucionario invento de un equipo de jóvenes malagueños para convertir cualquier grupo sanguíneo en universal

España es uno de los referentes en cuanto a donación de sangre a nivel mundial. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, se producen al año en torno a 1,7 millones de donaciones de sangre, con una tasa de 35,4 donaciones por cada 1.000 habitantes. Más allá de las cifras, cada uno de estos gestos solidarios supone salvar la vida a tres personas que necesitan alguno de los diferentes componentes de la sangre: glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los servicios de urgencias de los hospitales y los sistemas sanitarios en general es la escasez de algunos grupos y la incompatibilidad entre algunos de ellos. Y es que, si una persona recibe sangre no compatible con su grupo sanguíneo, su sistema inmunitario puede atacar las células 'extrañas', produciendo anemia severa, insuficiencia renal, shock e incluso la muerte.

Un joven equipo de estudiantes de posgrado de la Universidad de Málaga (UMA) cree haber encontrado la solución. Este grupo apuesta por el desarrollo de un filtrador capaz de convertir cualquier tipo de sangre en universal y está integrado por tres biólogos, un informático y una estudiante de periodismo. Juntos han conseguido uno de los premios del Flash Session Hackathon, un evento que reta a transformar ideas innovadoras en proyectos viables.

Bautizado como Seritra, el invento "aborda dos retos estructurales de los sistemas de transfusión: la escasez recurrente de sangre compatible y la rigidez que impone el sistema ABO a la hora de utilizar de forma eficiente las donaciones disponibles", explica a EL ESPAÑOL - Omicrono Alessandro Maglia, que cursa el Máster de Biotecnología Avanzada en la UMA y ejerce como portavoz del equipo.

Así, "la combinación de incompatibilidades, caducidad y fluctuaciones en la donación genera un desequilibrio que afecta tanto a hospitales como a centros de transfusión", señala Maglia. Por eso, el objetivo de Seritra es "solventar estas dificultades aumentando la disponibilidad de sangre compatible".

Primeras fases

Uno de los elementos más sorprendentes del proyecto es la juventud (entre 18 y 23 años) y la variedad de perfiles dentro del grupo que lo ha hecho posible. El equipo cuenta con María Millán de Celis, estudiante de bioinformática, Irene Mendoza Morales, que se encarga de la Publicidad y Relaciones Públicas, Sergio Lorente, estudiante de ciberseguridad e IA, Erik Trujillano, aspirante a ingeniero informático, y los biólogos José Ángel Reyes y Sonia Rivas.

Identificada el propósito de Seritra, el equipo se centró en analizar qué alternativas existen actualmente para abordar el problema. Uno de los más prometedores es el desarrollado por los investigadores del Colegio Médico de Defensa Nacional de Japón, que han conseguido crear una sangre artificial compatible con todos los grupos y ya probada en animales.

El equipo de Seritra recibiendo el premio en el Flash Session Hackaton Universidad de Málaga Omicrono

Su principal ventaja, más allá de conseguir sangre universal a demanda, es que su vida útil es mucho más larga que la de la sangre 'natural', pudiendo conservarse hasta un año frente a los 42 días como máximo que pueden guardarse los glóbulos rojos, o los 5-7 días de las plaquetas.

Otra de las líneas de investigación con mayor potencial tiene que ver con los glóbulos rojos cultivados in vitro a partir de células inmaduras provenientes de sangre de cordón umbilical. Estos estudios, incluido uno de la Universidad Autónoma de Barcelona, buscan establecer metodologías y medios de cultivo adecuados para obtener glóbulos rojos funcionales aptos para hacer transfusiones.​

A diferencia de estas aproximaciones, "que suelen requerir infraestructura muy compleja, plazos largos y costes muy elevados", según Maglia, "Seritra explora un enfoque distinto, actuando sobre el producto sanguíneo ya disponible, buscando una manera de optimizar su compatibilidad, y no de reemplazarlo".

No es una línea que pretenda sustituir las ya existentes o futuras, sino algo complementario cuya principal ventaja sería la facilidad para "integrarse en la operativa habitual de bancos de sangre si demostrara validez y seguridad".

Importantes desafíos

Alessandro Maglia y sus compañeros saben que queda mucho trabajo por delante e insisten en que su investigación está en una fase muy temprana de viabilidad conceptual, pero tienen muy claro el objetivo: "un dispositivo de filtración capaz de reducir la presencia de los determinantes que provocan incompatibilidad en el sistema ABO".

Para ello se basan en "literatura científica previa y estudios publicados por diferentes grupos que han demostrado que ciertas estrategias de modificación de la sangre podrían ser compatibles con la preservación de la función eritrocitaria, siempre tras validaciones rigurosas".

Bolsas de sangre. EFE

Obtener uno de los premios en el Flash Session Hackathon les ha abierto precisamente la oportunidad de iniciar un proceso de incubación en la Universidad de Málaga y el Centro de Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, más conocido como BIC Euronova, un importante hub de emprendimiento.

Con su apoyo, los responsables de Seritra ya están trabajando en una revisión científica profunda de su proyecto, realizando consultas clínicas con expertos en transfusión y el análisis de requisitos regulatorios y de seguridad. Una vez superados todos esos desafíos el siguiente paso serían las pruebas experimentales, "que llegarían únicamente si los expertos y la evidencia justifican avanzar", aclaran.

Impacto potencial

Entre las ventajas que esta solución podría ofrecer, los responsables de Seritra mencionan "una mayor flexibilidad operativa, reducción de tensiones en el stock de ciertos grupos, optimización de recursos logísticos y mejora global de la capacidad de respuesta en emergencias". Son mejoras que el equipo quiere evaluar en colaboración con centros especializados para identificar todos los retos a superar.

Llegar hasta ese punto no va a ser sencillo. Antes, el equipo debe hacer frente a numerosos retos regulatorios y económicos, pero confían en poder superarlos a largo plazo. En el horizonte se dibujan los esfuerzos necesarios para cumplir las "estrictas normativas de seguridad, los ensayos clínicos en varias fases y la validación por organismos nacionales e internacionales".

En cuanto al apartado económico, Maglia subraya lo "imprescindible que es el apoyo de instituciones sanitarias, alianzas con centros de investigación y financiación especializada".

Todos estos obstáculos, además de un largo proceso regulatorio, impiden dar una fecha realista para que el producto esté disponible a nivel comercial. En cualquier caso, los jóvenes detrás de Seritra reconocen que es "un proyecto joven, con ambición y con un interés clínico evidente, pero con plena consciencia del camino que aún queda por recorrer".

En este impulso inicial ha sido fundamental la experiencia vivida en el Flash Session Hackathon, que les permitió "estructurar una idea en muy poco tiempo, con el apoyo de mentores y profesionales de distintos ámbitos. Para un equipo joven como el nuestro el premio supone un impulso importante, porque confirmó que la problemática que queremos abordar tiene sentido y que nuestro enfoque inicial genera interés", concluye Maglia.