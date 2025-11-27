El sistema que evita tener que parar en los controles fronterizos del aeropuerto sin tener que enseñar el pasaporte

Poco a poco, en España y en el resto del mundo se están imponiendo métodos de autenticación biométrica como sustitutos de nuestros documentos convencionales. Aeropuertos como el de Barajas, sin ir más lejos, establecieron un sistema de reconocimiento facial para evitar estos controles.

Indonesia ha sido el siguiente país en implementar un sistema así, pero de forma más profunda. Han desarrollado los llamados 'corredores biométricos' con tecnología biométrica en movimiento que evitará que los usuarios deban detenerse ante un guardia fronterizo.

Son esencialmente una serie de corredores en los que los pasajeros podrán caminar sin necesidad de detenerse a presentar documentación alguna, gracias a la biometría basada en inteligencia artificial que, según la firma desarrolladora, acabarán con las barreras migratorias.

Corredores de autenticación biométrica

Esta iniciativa ha sido desarrollada por Amadeus, una empresa tecnológica centrada en la tecnología de viajes, y ya ha sido implementada por primera vez en dos aeropuertos de Indonesia. Se convierten así en los primeros del mundo en eliminar la figura del guardia fronterizo.

Los usuarios tan solo tienen que pasar por los corredores en cuestión, que los transportarán por un pasillo bastante amplio que verificará sus identidades. Los pasillos capturarán datos biométricos de los pasajeros a medida que avanzan.

Sistema de reconocimiento biométrico de Amadeus. Amadeus Omicrono

Los sistemas del pasillo escanean a los pasajeros en movimiento, comparando sus rostros con las fotos de los pasaportes registrados en la app All Indonesia, lo que confirma con precisión su identidad a la hora de cruzar la frontera.

Obviamente la tecnología de autentificación biométrica estaba presente anteriormente; los lectores de huellas dactilares e incluso los escáneres de reconocimiento facial ya existen desde hace años en estos entornos.

La diferencia es que este método en movimiento, presentado en 2023 en el Salón Aeronáutico de Dubái, sí que es novedoso al eliminar las colas o las barreras de paso, realizando todo el procedimiento en movimiento.

Cabe aclarar que si bien estos corredores evitan al pasajero tener que presentar su documentación ante un guardia fronterizo, sigue siendo necesario verificar la identidad con un pasaporte o una tarjeta de identificación, en este caso en la app All Indonesia.

Sistemas biométricos de Amadeus. Amadeus Omicrono

Tiene sentido precisamente que sea así, debido a que el corredor se vale de esa identificación previa para comparar el rostro del usuario. Elimina así la necesidad de realizar una verificación adicional en las áreas de inmigración.

Aunque de momento los corredores se implementarán para personas discapacitadas o de avanzada edad, antes de su apertura al público general, ya se han implementado en los aeropuertos de Yakarta y Surabaya.

Amadeus, firma que adquirió la compañía Vision-Box que a su vez estaba desarrollando estos corredores, relata que estuvieron usándolos en la peregrinación del Hajj, facilitando más de 30 cruces fronterizos por minuto en hora punta.

Además de eliminar la necesidad de presentar un documento ante un guardia fronterizo y agilizar las colas, el sistema facilita bastante las cosas a los operarios de los aeropuertos, que usualmente deben asistir a los usuarios en estos procesos de verificación, manteniéndolos ocupados.

Cientos de turistas hacen colas en los puestos de embarque de Ryanair, en el Aeropuerto Costa del Sol. Europa Press

Una iniciativa que contrasta enormemente con la situación promovida por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que impuso a Aena una multa de 10 millones de euros por la implementación de sistemas de identificación biométrica en hasta ocho aeropuertos.

Se hizo, dice la AEPD, sin la correspondiente Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD), añadiendo que este tratamiento de datos biométricos era de alto riesgo, y que no estaba justificado adecuadamente.