Uber despliega sus primeros robotaxis sin conductor en Arabia Saudí junto a la compañía china WeRide

La reciente expansión de servicios de taxis sin conductor de la mano de Amazon con Zoox en EE.UU y Bolt por Europa muestra la guerra abierta existente en favor de este modelo del futuro. Emiratos Árabes Unidos ahora recibirá los primeros robotaxis sin conductor de la mano de Uber.

La firma se ha aliado con el operador chino WeRide para lanzar un servicio comercial de taxis autónomos sin conductor en Oriente Medio, en un sistema de conducción autónoma de nivel 4 que ya puede operar en el país.

Así, Abu Dabi se convierte en la primera ciudad fuera de los Estados Unidos en tener este tipo de operaciones totalmente autónomas por parte de Uber, las cuales comenzaron desde hoy mismo en la capital.

Los primeros robotaxis autónomos de Abu Dabi

La capital de Emiratos Árabes Unidos será el epicentro del primer servicio internacional de robotaxis de Uber, ofreciendo los primeros resultados de la asociación anunciada por la empresa con WeRide en septiembre.

Cabe aclarar que ni WeRide ni Uber son ajenas a estas áreas. En diciembre del 2024, la primera lanzó una versión recortada de este servicio de robotaxis en la ciudad también junto a Uber, aunque a una escala mucho menor.

WeRide de Uber. Uber Omicrono

Tanto es así, que en ese momento se desplegaron operadores de seguridad en las flotas de vehículos para controlar el rendimiento de estos vehículos. Debemos recordar que WeRide ha sido históricamente el mayor operador de robotaxis en los Emiratos con su servicio a través de la app TXAI.

Fue en 2023 cuando WeRide consiguió la primera licencia para operar vehículos autónomos en el país, permitiéndole probar y operar sus coches en las vías públicas del territorio saudí. Ya en septiembre del 2024 se anunció la colaboración entre la firma china y Uber.

Ahora, y tal y como habían prometido Uber y WeRide previamente, se ha eliminado la figura del conductor de seguridad en los coches. Es decir, los vehículos autónomos que comenzarán a operar en la Isla de Yas, prescindirán totalmente del conductor.

Se habilitará una nueva categoría "Autónomo" en la app de WeRide o a través de los servicios Uber Comfort o UberX. La primera fase inicial operativa estará gestionada enteramente por Tawasul y WeRide en la plataforma Uber.

Para optar a uno de estos coches sin conductor, será necesario seleccionar las opciones Comfort o UberX en Abu Dabi. Si quieren específicamente un modelo autónomo, tendrán que seleccionarlo en la aplicación.

Safraz Maredia, director de movilidad y entregas autónomas de Uber, explicó que este lanzamiento representaba "un hito histórico en materia de transporte, ya que es el primer despliegue de vehículos autónomos sin conductor fuera de EE.UU o China".