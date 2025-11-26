El invento chino que dejará a obsoletos a los aerogeneradores: una cometa que da energía a más de 10.000 hogares al año

La eólica se ha consolidado como una de las principales fuentes de electricidad en España, un país que cuenta con 22.486 aerogeneradores distribuidos en 1.416 parques eólicos en su territorio. Sin embargo, nuevos desarrollos tecnológicos, como una reciente cometa generadora de energía capaz de abastecer hasta 10.000 hogares, abren la puerta a sistemas alternativos que podrían transformar la industria.

China ha desplegado recientemente, y con éxito, la que denominan como la cometa generadora de energía más grande del mundo. Un sistema pionero que es capaz de aprovechar los vientos de gran altitud para producir energía más barata que los aerogeneradores de superficie tradicionales.

Una enorme cometa con forma de paracaídas y que ha sido desarrollada por la Corporación de Ingeniería Energética de China como parte de un proyecto nacional de investigación y desarrollo del país para la energía eólica de gran altitud, según ha informado la emisora estatal CCTV.

Energía para 10.000 hogares

El país asiático desplegó la gran cometa, de 5.000 metros cuadrados, en un sitio de prueba en Alxa Left Banner, en la Región autónoma de Mongolia Interior, en China. Este invento se exhibió y recogió completamente en el aire en una maniobra que ha confirmado su gran potencial.

Durante la prueba realizada, el dispositivo, que tiene el tamaño de aproximadamente 11 canchas de baloncesto estándar de la NBA, estaba sujeto a un generador instalado en tierra y se elevó hasta los 300 metros de altura sobre el suelo por medio de un globo de helio.

La cometa china que genera energía. CCTV Omicrono

Una vez desplegada en el aire, la enorme cometa comenzó a tirar de unos cables conectados al generador en tierra firme, transformando directamente la fuerza del viento en electricidad. También se probaron otras dos cometas más pequeñas de 1.200 metros cuadrados, para validar el comportamiento en distintas condiciones.

Un invento que es capaz de aprovechar el potencial de los vientos de gran altitud, que son ricos en energía, y que destaca por contar con un diseño innovador en el que no se necesitan ni torre, ni aspas, reduciendo así el impacto ambiental del montaje y la logística.

Pero ¿cómo funciona este tipo de energía eólica de gran altitud? Este tipo de cometas, a diferencia de los aerogeneradores tradicionales que se pueden ver en tierra, aprovechan los vientos más intensos y estables que circulan a cientos de metros del suelo para una producción de electricidad más eficiente y constante.

Este tipo de sistemas, que no son realmente nuevos, cuentan con dos enfoques diferentes: los aéreos, como drones que actúan de generadores eléctricos en el aire, o los terrestres, como esta cometa china que activa generadores en tierra. Las pruebas realizadas de ambas versiones fueron todo un éxito, según ha señalado al mismo medio Cao Lun, comandante jefe del proyecto.

Unas pruebas que, además, proporcionarán datos importantes para el diseño y optimización de un sistema de energía eólica tipo escalera. Estas cometas podrían desplegarse a alturas superiores a los 5.000 metros y ahorrarían hasta un 95 % del suelo necesario frente a un parque eólico tradicional.

También reducirían el consumo de acero en un 90 % en comparación con los molinos eólicos terrestres tradicionales y podrían reducir el coste de la electricidad por kilovatio hora en un 30 %. De hecho, se estima que una sola de estas enormes cometas de 10 megavatios podría generar cerca de 20 millones de kWh al año, siendo suficiente para abastecer unas 10.000 viviendas.

Un gran potencial

Huo Shaolei, experto senior del grupo consultor China Power Engineering, ha confirmado a la emisora estatal china que en los próximos meses se van a realizar más pruebas de vuelo con múltiples cometas con la idea de iniciar ensayos de generación continua antes de que acabe el año 2026.

Esta tecnología, al necesitar menos materiales y espacio, reduce las emisiones asociadas a la construcción. Asimismo, al operar en alturas donde el viento es más constante, mejora la estabilidad de la red eléctrica.

La cometa gigante desarrollada en China apunta a transformar el acceso a energías renovables, ofreciendo una alternativa para suministrar electricidad limpia en comunidades aisladas. También encaja en desiertos o plataformas marítimas flotantes, zonas con vientos potentes y escasa infraestructura eléctrica.

Incluso se podría usar como complemento a las fuentes tradicionales de energía renovable. Cabe señalar que la energía eólica de gran altitud no es nueva, pero en los últimos años se ha consolidado como una prometedora fuente, ofreciendo un enorme potencial de generación debido a sus velocidades y densidad energética.

De acuerdo con estudios realizados en 2009 y 2012 por científicos de la Institución Carnegie para la Ciencia, ubicada en Washington (EEUU), el potencial energético del viento presente solo en las capas altas de la atmósfera sería, en teoría, más de cien veces superior al consumo energético mundial actual.

La cometa gigante china representa un paso más hacia una nueva era de generación eólica, en la que el viento de gran altitud podría convertirse en una de las fuentes clave de energía limpia del futuro.