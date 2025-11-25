El motor que quiere ampliar la vida del coche de gasolina: imita al corazón humano para ofrecer hasta el doble de potencia

Los coches eléctricos son la última tendencia en la industria de la automoción en España, donde cada poco tiempo se ven innovaciones como propulsores más compactos o con más de 1.000 CV de potencia que refuerzan la apuesta por un futuro sin emisiones.​ Sin embargo, mientras la electrificación avanza, otra revolución tecnológica se asoma en el horizonte: un motor que cambiará los coches de combustión que promete hasta el doble de potencia.

Heart Combustion Engine (HCE), una startup italiana, ha conseguido reinventar el motor de combustión interna de los coches con un innovador modelo que cuenta con un diseño ideado para completar el ciclo de cuatro tiempos en una sola rotación del cigüeñal —el eje horizontal de un motor térmico y protagonista en el desplazamiento de un coche—.

El motor de combustión interna Heart de última generación imita al corazón de un ser humano, ofrece una mayor eficiencia, menos emisiones y una menor producción de calor. Un dispositivo que no llega para competir contra los propulsores eléctricos, sino que pretende cubrir los problemas que no son capaces de resolver.

El doble de potencia

La gran característica del nuevo motor de combustión es su ciclo de combustión de 360 grados. La compañía explica en su web que, a diferencia de los propulsores convencionales de cuatro tiempos que requieren dos rotaciones del cigüeñal para completar el ciclo, su modelo completa las cuatro etapas en una sola rotación.

Es decir, el motor realiza la admisión, compresión, combustión y escape en 360 grados gracias a un diseño patentado que incluye un mecanismo con dos ejes sincronizados, además de un sistema de bielas y palancas que crea una trayectoria que imita al corazón.

Esquema de los cuatro ciclos del motor Heart Combustion Engine. Heart Combustion Engine Omicrono

Y, al tener una mayor eficiencia, logra una reducción del 19 % en la temperatura de los gases de escape y del 52 % en su presión, proporcionando el doble de potencia que los motores tradicionales a las mismas revoluciones por minuto (RPM), según sus creadores.

Otra de las claves de este sistema es que cuenta con otro mecanismo patentado que permite diseñar el propulsor con cualquier relación de compresión deseada, por lo que se puede adaptar a combustibles muy diferentes sin tener que rediseñarlo.

Una flexibilidad que hace que el motor funcione según el ciclo Atkinson puro, que se caracteriza por una carrera de expansión más larga que la de compresión, lo que aumenta la eficiencia con respecto a los ciclos termodinámicos Otto —el típico de los motores de gasolina— y Diésel.

El ciclo Otto se caracteriza porque la mezcla de aire y combustible se enciende mediante una chispa eléctrica; mientras que el diésel, que corresponde a motores diésel, el encendido sucede por la alta temperatura generada durante la compresión y la combustión se realiza teóricamente a presión constante.

Heart Combustion Engine también destaca su composición flexible, es decir, "la ecuación patentada que sustenta el mecanismo del motor permite un número infinito de configuraciones de carrera. Esta adaptabilidad permite personalizar el motor para una amplia variedad de aplicaciones y combustibles".

En cuanto al resto del diseño, el propulsor integra un mecanismo adicional en la estructura de un motor tradicional que comprende dos cigüeñales con muñequillas, dos engranajes acoplados de igual diámetro (cada uno fijado a un cigüeñal, girando en contrafase), un brazo giratorio y cuatro bielas (tres que unen los pistones a los cigüeñales y al brazo giratorio, y otra que conecta las bielas principales).

Diferentes aplicaciones

La empresa italiana ya ha construido un prototipo funcional de 500 cc de este motor de combustión, que usarán para validar tanto la cinemática patentada como los modelos termodinámicos. Al mismo tiempo, han registrado una nueva patente sobre un sistema de variación del ratio de compresión.

En cuanto a las ventajas de este innovador motor, la empresa italiana destaca varias de ellas más allá de la potencia. Por ejemplo, una mayor eficiencia, ya que el ciclo de combustión de 360 grados y la relación de compresión variable "logran una mayor eficiencia térmica en comparación con los motores tradicionales, lo que conlleva una reducción del consumo de combustible y de las emisiones".

Esquema del funcionamiento del motor Heart Combustion Engine. Heart Combustion Engine Omicrono

Por otro lado, el mecanismo único del motor da como resultado unos niveles de vibración más bajos en comparación con los motores tradicionales y este modelo de propulsor conserva un diseño similar al de los motores tradicionales, lo que facilita su integración con los sistemas auxiliares existentes.

El motor italiano también es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones. Sus creadores incluyen desde generadores de energía hasta motores marinos, vehículos de pasajeros y militares, extensores de autonomía para coches eléctricos, maquinaria agrícola y aeronaves.

Este nuevo motor no solo desafía las fronteras de la combustión tradicional, sino que abre la puerta a nuevas aplicaciones y posibilidades técnicas que podrían transformar el futuro de los vehículos más allá de lo eléctrico. Incluso promete marcar un antes y un después en el desarrollo de la movilidad global.