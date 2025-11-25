Así es Misión Génesis, el gran proyecto de Donald Trump para impulsar la IA y rivalizar con la innovación científica china

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump está muy pendiente estos días del potencial de la inteligencia artificial. Después de proponer cambios legislativos a nivel federal para esta tecnología, ha firmado este lunes una orden ejecutiva para crear la Misión Génesis, un esfuerzo nacional destinado a acelerar el descubrimiento científico mediante inteligencia artificial.

Génesis busca aplicar la IA a la ciencia para enfrentar desafíos estratégicos en áreas como manufactura avanzada, biotecnología, materiales críticos, energía nuclear, ciencia cuántica, semiconductores y microelectrónica. El principal objetivo sería coordinar mejor la investigación realizada entre agencias gubernamentales.

La inteligencia artificial se usa desde hace años en investigación. Incluso Google presume de contar con laboratorios casi autónomos para buscar nuevos materiales en mucho menor tiempo del que se necesitaría para el procedimiento tradicional.

La orden ejecutiva describe la misión como "un esfuerzo nacional coordinado para aplicar la IA a la ciencia, comparable en importancia histórica al Proyecto Manhattan, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para crear la primera bomba atómica".

Para llevarla a cabo se aprovecharán los recursos informáticos de los laboratorios nacionales del Departamento de Energía para explotar conjuntos de datos federales, incluidos los superordenadores de laboratorios nacionales del DOE y entornos informáticos de IA seguros basados ​​en la nube.

"La Misión Génesis acelerará dramáticamente el descubrimiento científico, fortalecerá la seguridad nacional, asegurará el dominio energético, mejorará la productividad de la fuerza laboral y multiplicará el retorno de la inversión de los contribuyentes en investigación y desarrollo, impulsando así el dominio tecnológico de Estados Unidos y su liderazgo estratégico global", se puede leer en el comunicado.

La iniciativa añade que la misión estará liderada por el secretario de Energía, Chris Wright, y que en 90 días deberá completarse un inventario de recursos de computación y redes para iniciar operaciones. La Misión Génesis contará con la coordinación del Asistente del Presidente para Ciencia y Tecnología, Michael Kratsios, y la colaboración de agencias federales, universidades y empresas privadas.

Kratsios ha calificado esta iniciativa como " la mayor movilización de recursos científicis federales desde el programa Apolo", la primera en enviar y traer humanos a la Luna. Por su parte, Wright ha asegurado que Génesis ayudaría a contrarrestar el aumento del coste energético del que se han estado quejando los ciudadanos, al hacer más eficiente la red eléctrica.

Se espera que la plataforma integrada de IA permita entrenar modelos científicos, automatizar flujos de trabajo de investigación y acelerar descubrimientos, fortaleciendo así la competitividad tecnológica de Estados Unidos.

Las áreas tecnológicas que podrían verse favorecidas por esta misión de acuerdo con la orden firmada hoy por Trump van desde la energía y la biotecnología hasta la manufactura avanzada y los semiconductores.