El nuevo ladrillo que mejora la construcción a los albañiles: está hecho de plástico reciclado, es resistente y se instala fácil

En los últimos años, el sector de la construcción vive una auténtica revolución impulsada por la innovación en materiales. Entre los avances más destacados, los nuevos tipos de ladrillos están marcando un antes y un después, con bloques impresos en 3D que protegen mejor del frío, otros que ahorran en calefacción u otro nuevo hecho de plástico que se instala fácil.

Se trata de Plock, un nuevo y revolucionario ladrillo fabricado por la empresa colombiana Green Solutions que está hecho al 100 % con material reciclado y fibras naturales, es resistente, liviano y ecológico. Un bloque que pretende mejorar la construcción a los albañiles.

Este auge de materiales responde a necesidades urgentes del sector, como reducir el impacto medioambiental, mejorar la eficiencia energética y simplificar los procesos constructivos; algo que consigue Plock.

Se instala fácil

Plock llega con el objetivo de transformar la industria de la construcción. Estos bloques imitan tanto la forma como el uso de los ladrillos convencionales de arcilla o cemento, pero los superan en varias de sus características.

Una de ellas es que Plock pesa 6 veces menos que un ladrillo común de arcilla. Concretamente, este nuevo bloque tiene un peso de tan solo 330 gramos, frente a los 2.000 gramos de los convencionales.

Un obrero con ladrillos Plock. Alcaldía de Santiago de Cali Omicrono

El componente fundamental de Plock es que emplea plástico recuperado y fibras vegetales en su fabricación. Gracias a su diseño, prescinde de adhesivos y revestimientos convencionales, lo que permite obtener superficies uniformes y listas en menos tiempo.

De esta manera, los obreros pueden conseguir levantar paredes en forma eficiente, limpia y con un importante ahorro en emisiones contaminantes.

"Este bloque viene para resolver el problema de contaminación por plástico al tiempo que logramos reducir la huella de carbono en un 97 % y la huella hídrica en un 90 %, en comparación con un ladrillo tradicional de arcilla", señala en un comunicado Walter Muñoz, gerente de Green Solutions.

El directivo también explica que, desde el punto de vista social, Plock, al ser tan liviano "puede llegar a los sitios más apartados del país donde vive la población más vulnerable y a nuestro litoral Pacífico donde no hay vías de acceso y ya hemos llevado nuestros ladrillos a través de lanchas para hacer construcciones".

Un obrero con ladrillos Plock. Alcaldía de Santiago de Cali Omicrono

Plock es un ladrillo que está disponible en cuatro colores (negro, gris, ocre y terracota) y en diferentes piezas. La primera de ellas es UniPlock, que se utiliza en remates de muros y en la construcción de vanos para puertas y ventanas.

DuoPlock, otro de los modelos, es una unidad similar al ladrillo común de arcilla que tiene la mayor participación en la construcción de proyectos. Por último, está ElePlock, una pieza más grande en forma de 'L' que es indispensable para la construcción de esquinas y muros medianeros.

Green Solutions ofrece igualmente diferentes tipos de acabado que se pueden aplicar a los muros construidos con Plock: estuco, enchapes cerámicos y de madera, estuco veneciano, graniplast, efectos de envejecimiento al óleo, etcétera.

La compañía asegura que, gracias al acabado natural de Plock, no es necesario aplicar mortero de repello, ni rellenos, obteniendo una reducción de hasta un 50% en materiales para acabados.

Ventajas de Plock

Plock es muy diferente de los ladrillos tradicionales que se pueden ver en las diferentes construcciones y aporta una serie de beneficios. Green Solutions destaca que su bloque ofrece una rápida construcción, con una instalación sencilla y una obra limpia y sin desperdicios, lo que reduce el consumo de agua.

Este ladrillo ecológico cuenta igualmente con una alta resistencia a condiciones climáticas, rayos UV (ultravioleta), humedad e, incluso, al fuego, ya que en caso de un incendio la llama no se propaga.

Una casa construida con ladrillos Plock. Alcaldía de Santiago de Cali Omicrono

También es termoacústico y se ajusta a sistemas de mampostería estructural y se adapta sin problema a cerramientos, divisiones, puertas y ventanas. La firma también detalla las principales diferencias de construir con Plock frente a hacerlo con un ladrillo tradicional de arcilla.

Por ejemplo, con Plock el tiempo de montaje por metro cuadrado es de apenas 15 minutos, frente a los 40 minutos sin acabados con el ladrillo convencional. El primero de ellos también ahorra en cimentación gracias a su bajo peso, no necesita ningún tipo de acabados y recibe su aplicación sin necesidad de repello.

Al construir con Plock tampoco es necesario ranurar para realizar instalaciones hidráulicas, eléctricas o sanitarias. La construcción es liviana y monolítica, con "un excelente comportamiento a movimientos sísmicos", y limpia, sin desperdicios del bloque, ya que se aprovecha el 100 % de los materiales sin generar escombros.

Plock también permite un ahorro significativo en transporte, lo que se traduce en una reducción en la huella de carbono. En definitiva, propuestas como Plock evidencian que el futuro de la construcción pasa por adoptar soluciones innovadoras que respondan a los retos ambientales y sociales del presente, consolidando así una industria más eficiente, sostenible y al alcance de todos.