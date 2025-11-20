El invento europeo para jubilar a los cocineros: brazos robóticos con inteligencia artificial que elaboran 120 platos por hora

La llegada de la Thermomix a las cocinas supuso un antes y un después. Un robot que se ha convertido en uno de los reyes de la automatización doméstica, pero depende todavía de la participación humana para suministrar ingredientes y su intervención en algunos momentos durante la elaboración de cada plato.

¿Qué pasaría si el proceso pudiera automatizarse por completo y sólo tuviéramos que elegir la receta? La compañía alemana Circus SE lleva tiempo trabajando en ese concepto, para integrar todas las funciones en una cocina totalmente robotizada, una suerte de Thermomix tamaño XXL, para su despliegue en supermercados, estaciones de servicio y otros espacios públicos.

"La industria alimentaria es una de las menos automatizadas del mundo, pero se encuentra entre las más grandes", señala un portavoz de la empresa a EL ESPAÑOL-Omicrono. "Ahí es donde la automatización tiene el mayor impacto en el mundo real: consistencia, higiene, rentabilidad y escalabilidad".

Y es algo que están llevando a la práctica con la última versión de su cocina robótica, la CA-1 de cuarta generación: una cabina de 7 metros cuadrados que acaban de instalar en el supermercado REWE de Düsseldorf, la primera integración de robots autónomos de cocina con IA en un entorno minorista.

"Las primeras pruebas piloto muestran una fuerte reducción del desperdicio de alimentos y los costes laborales, los principales impulsores de la demanda de automatización en el sector", afirman desde Circus SE, que también asegura una reducción del consumo energético de un 30%.

Robots que cocinan

La gran revolución de los robots humanoides parecía destinada a triunfar también en sectores como el de la restauración. Sin embargo, para poder tener uno de estos dispositivos realmente cocinando en casa de forma autónoma o en un restaurante adaptándose a los pedidos en tiempo real y sin teleoperación todavía queda un largo camino.

Por contra, la propuesta de la compañía con sede en Múnich ya es capaz de controlar todos los pasos para cocinar hasta 120 platos por hora. "Los humanoides son geniales, pero las cocinas no necesitan humanoides, sino fiabilidad y eficiencia. La CA-1 es una línea de producción totalmente autónoma que almacena, cocina, limpia y sirve las 24 horas del día, los 7 días de la semana", confirma su portavoz.

CA-1, la máquina que cocina comida de forma autónoma

Lo único que requiere el CA-1 es unos 7 metros cuadrados de espacio, entrada y salida de agua, electricidad y ventilación básica. El sistema está completamente cerrado, sin humos ni olores, por lo que su instalación es sencilla incluso en zonas comerciales públicas, y su gran frontal acristalado permite ver la hipnótica operación de los dos brazos robóticos que realizan las operaciones.

Esta cocina automatizada se carga con 36 ingredientes distribuidos en silos inteligentes, que controlan los niveles y el estado de las existencias, y dispone de cuatro ollas de inducción que se van moviendo a diferentes velocidades para cocinar cada plato. También existe la posibilidad de que el CA-1 prepare platos fríos como ensaladas o cuencos de granola en paralelo, mientras las cuatro ollas están en funcionamiento.

CA-1 en el supermercado REWE de Düsseldorf Circus SE Omicrono

El corazón del sistema es CircusOS, un sistema operativo que prevé la demanda, guía las reposiciones y se conecta con los proveedores para que la cocina esté en permanente funcionamiento.

Y en cada paso juega un papel fundamental la inteligencia artificial, que "proporciona requisitos para los ingredientes y recomendaciones para platos, variaciones y composición de menús completos. Probamos continuamente nuevas recetas y creamos conjuntamente con nuestros clientes en función de sus deseos".

Sin personal

Los responsables de la empresa explican que no se necesita personal de cocina: el único trabajo manual de un único operador puede llevar unos 90 minutos en tareas de limpieza y reposición (unas 500 comidas por carga), el resto de operaciones son completamente autónomas.

Desde el punto de vista del cliente, lo único que tiene que hacer es elegir en la pantalla táctil la receta deseada. En el mismo momento en que realiza el pedido, el CA-1 empieza a operar de forma autónoma gracias a "cientos de sensores de visión artificial, temperatura, inventario e higiene para una alta precisión en tiempo real".

Pantalla para seleccionar la receta Circus SE Omicrono

Los silos inteligentes suministran los ingredientes y, mediante curvas de cocción adaptativas, visión artificial y retroalimentación de sensores, el sistema ajusta continuamente la temperatura, el tiempo y el movimiento "para mantener resultados consistentes, independientemente del tamaño o la madurez de los ingredientes". Una vez terminado el plato, los brazos robóticos son los encargados de llevarlo a las zonas de recogida calefactadas, selladas hasta que el cliente pasa a recoger la comida.

Así, el usuario puede quedarse a presenciar todo el proceso, como si fuera un show cooking de los que ya se ven en muchos restaurantes, pero también hacer el pedido, seguir con la compra, y recoger la comida al cabo de unos minutos. Los platos tienen diferentes precios, con un punto de partida de 6 euros.

Planes de crecimiento

"El potencial de automatización en el sector de la restauración es enorme, y CA-1 demuestra que se puede aprovechar de forma segura y rentable", insiste el portavoz de Circus SE. Y por eso los planes a corto plazo de la compañía se centran en la industrialización de la producción, en colaboración con Celestica, para alcanzar hasta 6.000 unidades al año.

Para ello, buscan expandir la base de clientes inicial más allá de la cadena de supermercados REWE y ya han llegado a acuerdos con las estaciones de servicio Tamoil/HEM, las franquicias de döner kebab Mangal y el restaurante inteligente Secura en Ingolstadt, en la Alta Baviera alemana.

En cuanto al mantenimiento, correrá a cargo de la red de servicios de Celestica, y la multitud de sensores del dispositivo son los encargados de que todos los sistemas se supervisen de forma remota a través de CircusOS.

El futuro de Circus Group va más allá de su integración en comercios minoristas y grandes superficies: también pasa por lanzar a lo largo de 2026 otra versión del dispositivo, llamada CA-M, que se asemeja a una cocina de campo robotizada para operaciones remotas y de defensa, con la idea de facilitar el despliegue de tropas y su alimentación.