Trump pide a EEUU un "estándar federal" para regular la IA o China les alcanzará: "La sobrerregulación amenaza"

En febrero de 2024, Estados Unidos aprobó bajo el gobierno de Joe Biden la primera regulación en favor del uso de la IA, adelantándose a España y a otros países. En las primeras 24 horas de mandato de Trump tras ser reelegido, derogó la orden ejecutiva de Biden contra los riesgos de la IA.

Ahora, y con la inteligencia artificial cada vez más extendida y siendo objetivo de una carrera tecnológica entre EE.UU y China, Trump ha pedido la aprobación de una norma a nivel federal para regular la supervisión de estas tecnologías.

La clave, dice Trump, es que las regulaciones a nivel estatal —es decir, las que se aplican en cada estado— limitan la expansión de la IA, provocando que China pueda alcanzarlos en cualquier momento.

Donald Trump quiere una ley federal de IA

Así lo ha explicado el propio presidente estadounidense en su red social, Truth Social. En palabras de Trump, la "inversión en IA está contribuyendo a que la economía estadounidense esté siendo la más dinámica del mundo".

Sin embargo, dice el magnate, la llamada "sobrerregulación estatal amenaza con socavar este motor de crecimiento". Además, ha calificado las normativas estatales propias de "regímenes regulatorios estatales".

Pide de esta forma un estándar federal único para evitar que China les alcance en la carrera por la inteligencia artificial. Hasta ha deslizado la idea de que se incluya esta promesa en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).

La National Defense Authorization Act del 2018 es una legislación que entre otras cosas, prohíbe la utilización de ciertos sistemas de telecomunicaciones, videovigilancia y equipos de fabricantes concretos para las agencias federales.

Básicamente se trata de la llamada 'lista negra' que impide a empresas, mayoritariamente chinas, siquiera realizar negociaciones con compañías norteamericanas. Entre ellas nos encontramos a Huawei, ZTE o Hytera Communications, entre otras.

En caso de no incluirse en la NDAA, Trump ha pedido la aprobación de una ley aparte que establezca este marco legal federal, que se imponga sobre los estándares estatales actualmente presentes.

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión con el príncipe heredero y primer ministro saudí Mohammed bin Salman en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 18 de noviembre de 2025.

Tanto es así que según expone Bloomberg, los republicanos ya estarían pensando en incluir esta disposición en la NDAA, después de que en julio el Senado de los EE.UU bloqueara un intento de incluir esta medida en los proyectos de ley de presupuesto.

Esta posición de Trump se alinea con los intereses de los grandes agentes de inteligencia artificial, como sería Anthropic —con su modelo de IA Claude— y la recién convertida a organización con ánimo de lucro, OpenAI.

A principios de noviembre, Jensen Huang —CEO de Nvidia, la empresa más prominente en esta carrera por la IA— declaró al Financial Times que efectivamente, las normativas 'excesivas' respecto a la inteligencia artificial podrían frenar su innovación. "El poder es libre", llegó a declarar.