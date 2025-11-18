Nuevo revés para Apple: el diseñador del iPhone Air, Abidur Chowdhury, abandona la compañía por una startup

A la izquierda: Abidur Chowdhury y a la derecha, su rostro en la presentación del iPhone Air. Manuel Fernández Omicrono

Aunque Apple se encuentre en un momento dulce con respecto a las ventas de sus dispositivos en España, lo cierto es que su división de IA está sufriendo una auténtica sangría de talento fruto de los contratos millonarios que ofrece una Meta desesperada por la super IA.

Un nuevo revés marca las filas de Apple. El diseñador encargado de presentar el iPhone Air en el evento del pasado mes de septiembre ha dejado la firma californiana, según apunta Mark Gurman, de Bloomberg.

Esta salida no tiene nada que ver con el rendimiento en ventas de los iPhone Air. Abidur Chowdhury, responsable de presentar este teléfono en la última keynote de Apple, se ha pasado a una startup de inteligencia artificial.

Apple pierde a otro fichaje importante

Abidur Chowdhury es un reputado diseñador industrial que ayudó al diseño final del iPhone Air junto a la división de hardware de Apple. Un peso pesado, que según Gurman, era una de las grandes promesas en los equipos de diseño de la empresa americana.

Este hecho, dice Gurman, ha supuesto un auténtico revuelo interno precisamente por este protagonismo adquirido en los 6 años que estuvo operando en la empresa. Además, fue una cabeza visible dentro de la campaña de marketing del iPhone Air.

Y es que este revés se suma a una caterva de abandonos, traspasos y jubilaciones que han modificado profundamente los equipos de diseño de Apple, así como sus líneas ejecutivas. Incluso se habla de que Tim Cook, su propio CEO, renunciaría tan pronto como en 2026.

La salida más importante de estos últimos años la protagonizó Jeff Williams, mítico director de operaciones de Apple que jugó un papel clave en el auge de ciertos dispositivos, como los Mac, los iPad y los iPhone. En este caso, Williams se retira por jubilación.

También destaca la salida de Jony Ive, legendario diseñador dentro de Apple y ejecutor de algunos de los diseños más polémicos e icónicos de la compañía. Actualmente se encuentra diseñando un gadget de IA con nada menos que Sam Altman, CEO de OpenAI gracias a su estudio LoveFrom.

Es la división de inteligencia artificial la que sin duda alguna se ha visto más perjudicada en estos últimos años. La sangría de ingenieros y mentes de esta sección ha sido notable, debido a los sueldos millonarios que Meta está ofreciendo para atraer talento.

Zuckerberg lleva robando talento no solo a Apple, sino a otros tantos pesos pesados de la industria, meses. En julio se supo que Ruoming Pang, uno de los cerebros clave en la concepción de Apple Intelligence y jefe del área de Foundation Models, abandonaba Apple.

Le siguieron una docena de empleados de esta división para sumarse a las filas de Zuckerberg, con nombres tan importantes como Jian Zhang, John Pebbles, Sam Wiseman o Nan Du, también del equipo de Foundation Models.

El último nombre en salir de las oficinas de Cupertino fue Ke Yang, un ingeniero contratado por Apple para liderar el grupo de Respuestas, Conocimiento e Información (AKI) para supervisar Siri y su evolución hacia ese prometido asistente de IA generativa.