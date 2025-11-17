Más rumores apuntan a la jubilación de Tim Cook: Apple acelera sus planes para elegir a su próximo sucesor

Apple está sumergida en, quizás, su período de mayores cambios hasta la fecha. El mítico director de operaciones Jeff Williams dejaba su empresa, junto a Evans Hankey, jefa de diseño de la firma y otros. Ahora, el siguiente podría ser el mismísimo Tim Cook.

Así lo relata el Financial Times, en un informe citando fuentes internas que hablan de una repentina sucesión que se daría nada menos que en el año 2026. Según el FT, el actual CEO se estaría preparando para dejar su cargo como director ejecutivo.

Tanto es así, que Apple ya estaría adelantando e intensificando sus preparativos para conseguir un sucesor digno de Cook. Un proceso que podría llevar a que John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Apple a alzarse como CEO.

Tim Cook podría dejar de ser CEO

Lo primero que hay que aclarar es que esta sucesión no tendría motivaciones financieras. Es decir, Cook no se iría por malos resultados en ventas. Todo lo contrario; salvo el caso de las Apple Vision Pro, todos los lanzamientos recientes han sido un éxito en ventas.

Especialmente los iPhone, que estarían viviendo un momento dulce con un récord prácticamente desde su presentación. Si bien no ha trascendido un motivo claro, todo apunta a que Cook optaría por jubilarse.

Tim Cook, al inicio de la presentación. Pablo Romero

El portal aclara que la junta directiva de la entidad tecnológica, así como sus altos ejecutivos estarían preparándose para que Tim Cook ceda el mando de esta empresa, que actualmente está en uno de sus momentos más álgidos.

Lo más llamativo, es que se realizaría un anuncio a principios de año para dar tiempo al equipo directivo a gestionar sus eventos más importantes, como serían la WWDC de verano y el lanzamiento de los iPhone en septiembre.

Un mando que daría lugar a la primera gran sucesión en el mando de Apple en los últimos 14 años, después de que Tim Cook fuera elegido CEO de Apple en 2011 tras la muerte de Steve Jobs ese mismo año.

En ese momento, Cook era jefe de operaciones de Apple. Este quindenio ha llevado a que Apple se sitúe en un momento financiero excelso, tanto en cotización como en ventas, con dos únicos talones de Aquiles conocidos: Apple Intelligence y Apple Vision Pro.

John Ternus, en una de las presentaciones de Apple. Apple Omicrono

Apple estaría reconsiderando su estrategia de realidad mixta para adoptar un enfoque más próximo a las Ray-Ban Glasses de Meta. Por otro lado, los de Cupertino aún sufren las consecuencias de no haberse subido al carro de la IA generativa con la suficiente celeridad.

Aunque no hay un anuncio oficial ni una decisión final tomada, John Ternus tiene todas las papeletas para ser el próximo CEO de Apple. La idea sería que este experimentado ingeniero usara sus conocimientos en materia de dirección empresarial.

Y es que este ejecutivo, centrado en el hardware más puro de Apple, podría usar su conocimiento en dicha materia para potenciar nuevas categorías de producto y definir una estrategia más clara y directa con respecto a la inteligencia artificial.

Está por ver si Cook decide realizar este anuncio en el primer trimestre del año o directamente espera a la llegada de primavera. En cualquier caso, es más que probable que veamos a Ternus ascender como CEO si la situación se da.