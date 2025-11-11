El calcetín inteligente que evita la amputación del pie en casos graves de diabetes: así restaura la función nerviosa con IA

Imagine no sentir el suelo que pisa, esta es la dura realidad de muchas personas que sufren las consecuencias de sufrir diabetes tipo 2 y que puede derivar en graves consecuencias. La medicina no es la única que trabaja para tratar de mejorar la vida de estas personas, la tecnología también quiere poner su granito de arena en esta lucha.

La mayoría lidian con ella en mayor o menor medida, pero las consecuencias de esta enfermedad pueden llegar muy lejos y abarcar un amplio catálogo de afecciones, como la pérdida de sensibilidad en el pie, lo que puede ocasionar caídas, además de la amputación si no se trata a tiempo.

La empresa Mynerva, derivada de la ETH Zurich, ha desarrollado una forma de tratar este problema con una prenda de ropa basada en inteligencia artificial. El calcetín reproduce mediante señales eléctricas la presión de la pisada, reduciendo el dolor, evitando caídas y previniendo casos más graves.

Tratando el pie diabético

Explican los inventores de este calcetín la paradoja que supone que este proyecto naciera con personas que no pueden usar calcetines al tener los pies amputados. Greta Preatoni, fundadora y directora ejecutiva de Mynerva, trabajaba investigando prótesis de piernas para estos pacientes, ayudándoles a sentir el suelo y reducir el dolor fantasma, cuando tuvo la idea.

Descubrieron que la neuropatía diabética (daño a los nervios causado por la diabetes) desencadena los mismos síntomas de pérdida de sensibilidad y dolor crónico. Cuando los niveles elevados de glucosa en la sangre se mantienen durante mucho tiempo se puede producir un daño en los nervios, lo que afecta con mayor frecuencia a los nervios de las piernas y los pies.

Centro de control del calcetín Leia Mynerva Omicrono

Entonces se produce lo que se conoce como pie diabético. Esta afección implica la pérdida de sensibilidad en esta parte del cuerpo. Al no poder detectar ni responder al dolor relacionado con el estrés ajustando la carga de los pies según sea necesario, puede terminar provocando llagas abiertas o úlceras.

Unas úlceras que, junto con problemas de circulación y afectación de nervios y vasos sanguíneos, pueden acarrear gangrena o, en casos extremos, la necesidad de amputar un dedo, el pie o hasta la pierna.

Para evitarlo, además de un control exhaustivo de los niveles de glucosa en sangre, se plantean soluciones tecnológicas como este calcetín. El objetivo es múltiple, la sensibilidad puede ayudar a detectar el dolor de las heridas y úlceras, síntomas que avisan de que se está llegando a un estadio grave de la enfermedad.

¿Cómo funciona Leia?

Sentir el suelo cuando se camina no es simple capricho, esa respuesta biológica facilita información al cerebro y, por extensión, al resto del cuerpo para modular la tensión y ritmo al caminar. El esfuerzo que se realiza al andar por un suelo blando no es el mismo que en uno duro, o cuando se sube una cuesta. Estos cambios se perciben con los ojos, pero también con el tacto y la sensibilidad del cuerpo en las piernas.

El calcetín Leia funciona de forma similar a ciertos accesorios hápticos. Se compone de sensores de presión en la planta con los que mapea la presión contra el suelo mientras se camina. Los datos recopilados se procesan en un pequeño sistema compacto integrado en la caña del calcetín y se convierten en señales eléctricas.

Calcetines para recuperar la sensibilidad de los diabéticos Mynerva Omicrono

Los electrodos cosidos en la parte interna de la tela reciben la órden para replicar el mapa de presión inicial en las partes sanas de la extremidad, es necesario evitar las secciones nerviosas ya dañadas. De esta forma, el sujeto puede sentir el suelo debajo de sus pies.

Se trata de una solución personalizada a las necesidades de cada paciente. El sistema basado en inteligencia artificial adapta el funcionamiento del calcetín teniendo en cuenta los nervios del usuario y las condiciones externas. Los algoritmos facilitan adaptar a cada paciente el tratamiento sin tener que personalizar la fabricación del calcetín.

Los investigadores explican que el calcetín tiene el potencial de reemplazar el enfoque convencional del tratamiento, que tradicionalmente implica analgésicos fuertes. La estimulación de haces nerviosos específicos provoca que el cuerpo libere mensajeros químicos que inhiben la transmisión del dolor.

Durante cinco años, el equipo ha diseñado toda clase de versiones, empezando por un modelo que cubría el zapato, hasta variaciones con velcro, cremalleras o cordones.

El equipo de Leia ha programado un estudio a largo plazo para los próximos meses para demostrar cuánto puede ayudar este calcetín a mejorar el caminar de los pacientes. El objetivo final también es mejorar problemas de salud como las úlceras en los pies y restaurar de forma parcial la función nerviosa.

Cuando este estudio termine, será el momento de plantear una salida al mercado. En otoño, además se lanzará el primer estudio a largo plazo para averiguar si el calcetín Leia puede prevenir enfermedades secundarias, como úlceras en los pies, gracias a las mejoras en el patrón de la pisada. La literatura incluso sugiere que la estimulación eléctrica continua puede mejorar el suministro nervioso y restaurar parcialmente la función nerviosa.