La hoja de ruta de Apple para 2026: mejoras en la conectividad satelital en iPhone y MacBook con pantalla OLED

Fotomontaje con el sistema del iPhone y con el huracán Milton detrás. Manuel Fernández Omicrono

El año 2025 se aproxima a su fin, y con ello el calendario de lanzamientos de Apple se acaba. Sí, hemos tenido los iPhone 17 y los nuevos dispositivos con chips M5, pero los ojos ya están puestos en un 2026 repleto de foldables y MacBook con pantallas OLED.

El experto Mark Gurman detalla algunos de los avances que Apple tiene preparado para los próximos meses, incluyendo mejoras sustanciales en su servicio de conectividad satelital y nuevos detalles de los próximos portátiles M6 de Apple.

El periodista deja un jarro de agua fría para los que aspiraban a ver un MacBook Pro con pantalla OLED M6. En sus palabras, solo los dispositivos con M6 Pro y M6 Max recibirán tan ansiados paneles, llegando a finales del 2026.

Apple y la conectividad satelital

Fue en los iPhone 14 del año 2022 cuando Apple presentó su función SOS Emergencia vía Satélite. Permite a estos teléfonos y al resto de modelos posteriores conectarse a servicios de emergencia vía satélite sin depender de cobertura móvil.

En los años siguientes, Apple ha estado mejorando los servicios satelitales del iPhone, permitiendo incluso enviar y recibir mensajes de texto usando este sistema satelital, incluso fuera de situaciones de emergencia.

Conexión por satélite en el iPhone Apple Omicrono

Toda esta plataforma está sustentada por Globalstar, que opera una red satelital que da soporte a los iPhone compatibles y a los Apple Watch Ultra. Si bien sirve para suplir las necesidades de la firma de la manzana, esto podría cambiar.

Y es que Globalstar está estudiando realizar una venta de sus operaciones, en cuyo caso una SpaceX muy fuerte en el sector se podría postular como compradora. Incluso con esas, Apple está explorando funciones para potenciar su oferta de servicios satelitales.

En palabras de Gurman, Apple está desarrollando una API para permitir que los desarrolladores añadan sus propias conexiones satelitales a sus aplicaciones. También consideran llevar esta conectividad a otras apps como Apple Maps.

La idea es sencilla; que otras apps con gran potencial se puedan aprovechar de las ventajas de tener conexión a Internet sin WiFi ni datos. Apple Maps permitiría a los usuarios de iPhone 14 o superior navegar solo con conexión satelital.

Interfaz para conectar con los satélites. Apple Omicrono

Por otro lado, Apple está explorando un sistema de mensajería satelital mejorado, que además de texto permita enviar otros tipos de archivos, como fotos, que ayudarían a que los servicios de emergencia o personas cercanas ubiquen mejor a las personas.

De nuevo, una plataforma que mataría dos pájaros de un tiro; mejoraría sus capacidades en situaciones de emergencia y se afianzaría como un buen sistema de mensajería alternativo.

Se exploran otras dos ventajas no menores: el uso 'natural' y el marco del 5G NTN, o lo que es lo mismo, 5G vía satélite. El uso 'natural' refiere a la idea de que los iPhone puedan conectarse a los satélites sin tener que apuntar los teléfonos directamente al cielo.

El objetivo de Apple es que esta conexión se pueda realizar en cualquier momento, cuando el iPhone está ubicado en interiores, en coches o en bolsillos, sin tener que forzar al usuario a sacar su teléfono al aire libre.

Interfaz de satélite en llamadas y detección automática de accidentes. Apple Omicrono

El 5G NTN es la integración de redes satelitales con tecnología 5G, que favorezca mejores velocidades de conexión y que amplíen la cobertura a áreas remotas. Los próximos iPhone 18 serían compatibles con este estándar.

MacBooks Pro con M6 Pro

Que los próximos MacBook Pro iban a disfrutar de pantallas OLED táctiles era algo sabido; tanto Gurman como Ming-Chi Kuo corroboraron esta idea hace ya meses. Los portátiles más potentes de Apple serán los que reciban estas pantallas.

La llegada de estas pantallas será todo un hito en el mercado, debido a que será la primera vez que un MacBook de Apple reciba no solo una pantalla OLED, sino una táctil, revolucionando estos portátiles para siempre.

Se había hablado sobre la posibilidad de que Apple implementase estas pantallas OLED a lo largo de sus portátiles M5 Pro y M5 Max de finales de 2025, pero no parece que sea así. Gurman aclara que serán los M6 Pro y M6 Max los que tendrán dichos paneles.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

Con un lanzamiento previsto para finales de 2026 o principios de 2027, los portátiles con los mejores chips de la firma se quedarán las primeras pantallas táctiles OLED de los MacBook. Habrá que pagar más para tener estas mejoras, además de tener que esperar un año entero para verlas en el mercado.