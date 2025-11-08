El revolucionario invento para esquiar en una suerte de 'montaña infinita' gracias a unos túneles gigantescos

Llega el frío a España y con él, la nieve en algunas de las zonas más al norte del país. Los ciudadanos ya tienen que preparar las ruedas de sus coches, para realizar unas escapadas a esquiar en los parques dedicados a ello.

El problema de este tipo de planes es que usualmente requieren grandes caminatas con mucho recorrido para buscar las pistas más idóneas. Una compañía australiana aspira a dotar al país del primer túnel giratorio revestido de nieve real.

Hablamos de Snowtunnel, el primer parque de nieve que integrará un conjunto de varios túneles redondos giratorios que tendrán nieve en su interior, con los que poder esquiar en un loop infinito. Una idea que ya tiene incluso diseños conceptuales.

Snowtunnel, el primer túnel de nieve giratorio

Todo comienza con tres personalidades cofundadoras de la empresa: Scott Kessler, CEO de Snowtunnel Parks, Chris Northwood como director general y Daniel Portelli, director de operaciones. Todos ligados a la nieve de alguna forma u otra.

No fue hasta finales de 2023 que estos tres emprendedores presentaron Snowtunnel, un túnel giratorio de unos 12,5 metros de altura por 16 de largo cuyo interior tendría nieve real generada de forma artificial por sistemas automatizados.

Esquema del túnel. Snowtunnel Omicrono

La idea es sencilla; a medida que el túnel gira con el usuario en su interior, se forma un loop en el que el esquiador no para de deslizarse, pero sin desplazarse por el interior. Así, se consigue lo que ellos mismos llaman la sensación de 'la montaña infinita'.

El concepto fue inventado por Darren Visser, que también se unió a la empresa en 2022 junto a Northwood, Kessler y Portelli. Desde entonces, se han encargado de dar vida a un primer prototipo en Melbourne para ponerlo a prueba.

El objetivo no es otro que el de crear un parque repleto de túneles giratorios cubiertos con nieve, que entre otras cosas disfrutarán de un sistema de control de velocidad variable y el ancho de una pista de esquí convencional.

Según recoge New Atlas, desde la empresa afirman que la clave de todo el sistema está en la fuerza de rotación. El CEO de Snowtunnel detalla que el cilindro gira sobre el esquiador, haciendo que este maniobre en su esquí o en su tabla de snowboard de lado a lado.

Complejo proyectado para 2027. Snowtunnel Omicrono

Casi parece el concepto de surfear una ola, aunque de maneraa bastante distinta. Cada túnel tendrá un operario que controlará la velocidad para adaptarla al nivel del esquiador; en el caso de los participantes, la velocidad será muy escasa, sin ir más lejos.

Para los usuarios más expertos, que casi entren en entornos competitivos, se habilitará un modo de velocidad máxima de unas 8 o 9 revoluciones por minuto, el equivalente a unos 50 kilómetros por hora.

Los 'Snowtunnels' estarán recubiertos perpetuamente por una suave capa de nieve de 70 o 100 milímetros de grosor, preparada permanentemente para que el deportista o el aficionado esquíe sin problema en su interior.

La nieve estará acondicionada para su recorrido en todo momento, permitiendo que la superficie sea, todo el rato, idónea para el paso sobre ella. El problema es que este concepto implica que la nieve nunca se quedará enm la superficie, sino que al girar, caerá sobre el usuario.

ShredShox ShredShox Omicrono

El CEO de la empresa detalla que los túneles disponen de una "capa que le da estructura a la nieve". Unos cañones de nieve cubren los cilindros, y la estructura mencionada retiene la nieve dentro del cilindro.

"Según la humedad, conseguimos una superficie que queda al mismo nivel o por encima del suelo". Por otro lado, han integrado en estos diseños una serie de pórticos y estructuras sobre los usuarios que los protegen en caso de haber nieve en el ambiente.

Lejos de ser infraestructuras fijas, los túneles se pueden desmontar en una suerte de diseño modular, lo que permite que se puedan utilizar en parques de todo el mundo. Además, se pueden readaptar a las normas de seguridad de las atracciones interesadas que las integren.

Kessler relata que construyeron un primer prototipo de 10 metros de diámetro a mano, pero con un sistema muy diferente al prometido actualmente. Un prototipo a escala 1/6 les permite ver la rotación y cómo el movimiento afecta a la superficie de nieve acondicionada.

Antoine Frioux grabando a un esquiador con la Ronin 4D de DJI DJI Omicrono

En el año 2024, Snowtunnel llevó numerosas pruebas a cabo en torno a estos prototipos, incluyendo pruebas de fabricación de nieve de TechnoApin y rediseños de los prototipos y modelos de producción.

Desde la empresa aseguran que en 2026 comenzará la construcción del parque, con un anuncio de la sede en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año y una apertura proyectada en 2027, como pronto.

Por supuesto, estos túneles no serán ni mucho menos las únicas atracciones del parque. Además de estos cilindros, la empresa ofrecerá zonas de juegos, una oferta de equipos de esquí y snowboard y una pequeña pista cubierta estándar.