Love of Lesbian, sobre las barras de sonido de Samsung: "Ponen en valor detalles importantes de la música como el silencio"

Si hay una banda en España que triunfa allá por donde va esa es Love Of Lesbian. El grupo catalán que hace unos días llenaba el Movistar Arena de Madrid participó en un encuentro en The Music Station, el hub creativo de Warner Music Spain para analizar el potencial sonoro de las nuevas barras de sonido de Samsung.

La compañía surcoreana ha hecho este año especial hincapié en las bondades de audio de su gama de barras de sonido de 2025, combinando inteligencia artificial, tecnología Q-Symphony —la que permite combinar los altavoces de la barra con los del televisor— y Dolby Atmos.

Así, ofrece un sonido más inmersivo, inteligente y fiel a cada contenido.

La importancia del detalle

Lo cierto, es que si la importancia del sonido va calando entre aquellos que disfrutan en series y películas, aún merece un empujón a la hora de escuchar música con Dolby Atmos. Existe una enorme distancia en la experiencia entre hacerlo en estéreo y entrar a escuchar música con la tecnología inmersiva de Dolby.

"Queremos que los usuarios vivan el sonido en todas sus dimensiones”, explicaba Ignacio Martínez, product manager de Samsung, quien destacaba que sus nuevas barras de sonido "no solo transforman el salón en una sala de cine, sino que también se convierten en el mejor sistema para disfrutar de la música con un nivel de detalle y profundidad excepcional".

Barra de sonido Samsung QS750F C.F. Omicrono

Ese detalle es el que precisamente destaca la banda catalana para enfatizar la importancia tanto del tratramiento del sonido en el estudio, como a la hora de reproducirlo en casa.

"Nosotros siempre decimos que formamos parte del engranaje que es el que acaba saliendo publicado en un disco. Necesitamos a los ingenieros de sonido, a productores, a una discográfica. A veces pensamos que podríamos hacerlo en casa, pero luego llegas al estudio y lo llevan a sus verdaderos límites", explicaba Julián Saldarriaga, guitarrista del grupo.

Saldarriaga ensalzaba así cómo todas las decisiones que se llevan en el estudio cristalizan en la experiencia Atmos presente en las nuevas barras de sonido de Samsung.

En el mismo sentido, Sati Balmes, cantante de Love of Lesbian, no sólo ponía en valor a todas las piezas de ese engranaje mencionado por su compañero, sino que hacía especial hincapié en la importancia de apreciar la composición con todos los detalles.

Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian. C.F. Omicrono

"A veces este tipo de sistemas es poner en valor el espacio que ha dejado la banda de silencio. Con un mal aparato, el silencio no se percibe casi. Es una onda plana que te llega. Aquí realmente percibes ese momento de silencio, de vacío, de aire", enfatiza Balmes, para añadir que "todo lo mejor que esté colocado cada instrumento hace que se perciba ese silencio, que es muy importante en la música. Y aquí se genera esa sensación de que hay oxígeno".

Inmersión en el sonido

Esa capacidad de percibir el silencio y encuadrar a cada instrumento en un espacio sonoro de 360 grados Samsung lo consigue gracias a las funciones de sonido inteligente y preciso con Q-Symphony y Dolby Atmos.

Esta función Q-Symphony con inteligencia artificial permite que los altavoces del televisor y de la barra de sonido trabajen de forma coordinada, analizando en tiempo real las características del contenido y del espacio.

Samsung logra crear así un escenario sonoro más amplio, con voces más claras y efectos más definidos, adaptando cada frecuencia para ofrecer una experiencia personalizada según lo que se esté viendo o escuchando.

Gracias a Dolby Atmos inalámbrico, el sonido se percibe desde todos los ángulos, envolviendo al usuario en una atmósfera tridimensional sin necesidad de cables. Ya sea para una banda sonora épica o un concierto en directo, las nuevas barras de sonido logran reproducir cada matiz con realismo y precisión.

Barra de sonido Samsung QS70F. C.F. Omicrono

Otro de los detalles clave de la nueva línea de sonido para el hogar está en los subwoofers rediseñados. Este año mejoran la profundidad de los graves, ofreciendo una potencia más equilibrada y una estética más refinada que se integra perfectamente en cualquier espacio del hogar.

Asimismo, las barras de sonido combinan elegancia y rendimiento acústico, con compatibilidad con los principales servicios de música, asistentes de voz y AirPlay 2. Además, su integración con el ecosistema SmartThings permite controlar fácilmente todos los dispositivos conectados del hogar.