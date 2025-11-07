Iberia ofrecerá WiFi gratis gracias a SpaceX: firma con el internet satelital de Elon Musk y llevar la conexión a sus vuelos

Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, lleva un tiempo presente en España, forjando acuerdos para estandarizarse como alternativa en aerolíneas y empresas de transporte. Iberia es la última en contar con el servicio de SpaceX.

O más bien, el grupo International Airlines Group (IAG) al que pertenecen tanto Iberia como otras tantas aerolíneas, como British Airways, Level o Vueling, entre otros. Ahora, Starlink se ofrecerá como un sistema de conectividad de los aviones del grupo.

En el comunicado de Iberia se especifica que SpaceX dotará de conectividad WiFi de alta velocidad en los vuelos de Iberia y del grupo, en un servicio que será gratuito para todos los clientes. Además, comenzará a implementarse el año que viene.

Internet satelital en aviones Iberia

El acuerdo entre el IAG y SpaceX para instaurar Starlink en sus aerolíneas abarcará prácticamente todos los vuelos de Iberia y de las compañías involucradas, ya sean los vuelos de largo como de corto radio.

Una vez implementado, los usuarios podrán conectarse a la red WiFi del avión sin problema alguno, incluso con el modo avión activado. Iberia promete una experiencia de conexión "similar" a la que tendríamos en casa.

Persona usando el móvil en un avión. Iberia Omicrono

No es una afirmación baladí, ya que básicamente se implementará la tecnología de Internet de alta velocidad que Starlink ofrece. La premisa es sencilla; utilizar la ya abultada constelación de satélites Starlink para tener Internet satelital en todo el mundo.

Esta misma tecnología, que promete velocidades de descarga de hasta 450 Mbps, estará totalmente presente en los vuelos durante todo el trayecto, independientemente de la ruta escogida o de la zona en la que nos encontremos.

Dicha velocidad será más que suficiente para hacer un uso intensivo de Internet en cualquier momento. Eso sí, esta velocidad dependerá de lo congestionada que esté la red en ese momento, por lo que no siempre se alcanzarán tales cifras.

Iberia, así como el grupo IAG, es la última compañía en sumarse al paraguas de SpaceX. En septiembre del año pasado se anunció que la famosa aerolínea United Airlines también contaría con esta conectividad satelital.

Aviones Iberia.

Y no es ni mucho menos la única. En 2022 ya firmaron sendos acuerdos con Hawaiian Airlines y JSX para dotar de este Internet de alta velocidad a sus aviones. Es decir, que el terreno de la aviación y la náutica se está convirtiendo en un mercado explotable para SpaceX.

En 2024, dice Starlink, se instaló Starlink en 450 aviones a lo largo y ancho del segmento de la aviación de consumo, siendo Hawaiian Airlines la que comenzó a ofrecer este sistema en sus vuelos transcontinentales.

Lo mismo ocurre con Qatar Airways o Air France, que también comenzaron a explorar la idea de introducir Starlink en sus aviones. Le siguen otras como Air New Zealand, Zipair, airBaltic y por supuesto, la JSX.