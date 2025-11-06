Amazon quiere reinventar el supermercado: así va a cambiar totalmente los pedidos usando robots y códigos QR

Amazon lleva intentando reinventar el concepto de 'tienda' en España y en todo el mundo desde hace años. Desde hace mucho tiempo hemos visto intentos de la firma por crear tiendas Amazon Go sin caja, que además incluyen tecnologías innovadoras.

Pese a que ninguna de estas ideas ha fraguado del todo en un plano internacional, Amazon lo sigue intentando con un nuevo tipo de tienda que nos permite, al menos en teoría, tener un pedido listo en cuestión de minutos.

Un centro de 'microdistribución' totalmente automatizado en el que solamente hay que entrar, pedir productos a través de un código QR y esperar a que unos robots nos entreguen la compra sin mayores complicaciones.

La tienda de nueva generación de Amazon

Según expone la misma Amazon en un comunicado, este nuevo concepto se ha establecido en un supermercado Whole Foods Market, en el suburbio Plymouth Meeting de Filadelfia, Pensilvania.

Esta tienda abarcará un centro completamente automatizado de un tamaño descomunal, de casi 1.000 metros cuadrados con más de 12.000 artículos únicos, que incluirán productos naturales y orgánicos —así como los productos típicos de Amazon—.

Demostración de esta tienda de Amazon

Además de productos alimentarios, el comprador podrá adquirir un buen puñado de artículos para el hogar, el cuidado personal, y un largo etcétera. La cuestión es que en lugar de pasar por caja, el usuario deberá usar códigos QR o hacer el pedido online.

En el primer caso, el cliente deberá pasearse por la tienda buscando los códigos QR de cada artículo. Una vez los ubique, deberá escanearlos con la cámara del móvil, en cuyo caso se abrirá la app de Amazon.

En la app, el usuario será redirigido "a una tienda virtual personalizada", donde tendrán acceso a una serie de productos adicionales que no estarán presentes en los estantes de la tienda. Todos los artículos se tendrán que añadir al carrito de compra.

En el segundo caso, el usuario deberá hacer el pedido. Este estará listo, dice Amazon, en alrededor de 10 minutos, momento en el que los usuarios recibirán una notificación para recoger los productos en un mostrador. Esta idea también se extenderá a un servicio de reparto a domicilio.

Tienda virtual en la app de Amazon. Amazon Omicrono

Así, los usuarios que accedan a la tienda física y los compradores que realicen las adquisiciones en la app podrán o bien recibir el pedido en sus casas o recogerlo en la tienda en cuestión. Incluso podrán elegir un servicio de recogida en la acera con ayuda para cargar el pedido.

Respecto al centro de microdistribución de Plymouth Meeting de Whole Foods Market, Amazon se valdrá de la tecnología de la startup robótica Fulfil. Esta consiste en un conjunto de robots autónomos que recogen, organizan y clasifican todos los productos de la tienda.

En palabras de Amazon, los robots apodados ShopBots realizarán todos estos procesos "en todas las zonas de temperatura, manteniendo las actividades de distribución en segundo plano para minimizar las interrupciones en la experiencia de compra en la tienda".

Mediante una única instalación, el sistema gestionará el inventario de Whole Foods Market junto a la selección de productos de Amazon dispuesto en el catálogo de la tienda. "Los pedidos se preparan en cuestión de minutos", dice Amazon en su comunicado.

Robots ShopBots de Amazon. Amazon Omicrono

Si bien este es un producto conceptual que ya está operando a nivel comercial, Amazon usará esta idea como entorno de pruebas para ver si este concepto tiene sentido. A medida que reciban el feedback, Amazon seguirá iterando sobre esta idea en futuras tiendas.