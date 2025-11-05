Michele Butti, jefe de Alexa en Amazon: “Alexa+ se lanzará muy pronto; tomamos tiempo para asegurar la fiabilidad esperada"

Amazon anunció en febrero Alexa+, un cambio de paradigma en el asistente inteligente más popular que usan cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

Alexa pasa así a ser más que un asistente. Gana capacidades conversacionales gracias a la inteligencia artificial para ser un ayudante más capaz, que logra dominar muchos más aspectos de la vida diaria del usuario, y logra trascender más allá de los comandos.

Desde su anuncio, Amazon ha ido desplegándola poco a poco. Con pies de plomo. Comenzó con usuarios de EEUU y "muy pronto" llegará a España, explica Michele Butti, vicepresidente de Alexa internacional de Amazon a EL ESPAÑOL - Omicrono, aunque sin llegar a poner una fecha concreta.

No lo hace porque, según destaca Butti, el reto de Alexa para dar el salto a Alexa+ es doble. Por un lado, los usuarios se han acostumbrado a usar Alexa en su día a día y esa relación no puede fallar. "Nos estamos tomando el tiempo para hacerlo bien". No parten de un producto completamente nuevo, con lo que tienen que asegurarse de que todo lo que ya funciona siga haciéndolo.

Por otro, han de asegurarse que esa cercanía que ha generado Alexa desde hace más de una década se mantenga entre el nuevo Alexa+ y los usuarios.

Lo cierto es que en este impás de transición entre Alexa y Alexa+, Butti presume de la fidelidad de los clientes que tienen Alexa en casa. "En 2025 los clientes de Alexa fueron más fieles que nunca", destaca.

Es por ello que ahora han lanzado al mercado Europeo sus nuevos dispositivos Echo: el Echo Studio, el Echo Dot Max, el Echo Show 8 y el Echo Show 11, listos para usar Alexa+ y tener la mejor experiencia de consumo de contenido.

Sin embargo, no será necesario dar el salto a uno de estos nuevos dispositivos para poder usar el nuevo asistente ya que "la gran mayoría de los dispositivos que usan los clientes españoles hoy en día podrán usar Alexa+", sostiene el máximo responsable de Alexa.

Michele Butti, vicepresidente de Alexa Internacional en Amazon, durante la entrevista con El ESPAÑOL - Omicrono. Cedida. Omicrono

¿En qué punto se encuentra ahora mismo Alexa+?

Empezaré por dónde estábamos cuando lo lanzamos y dónde estamos ahora.

Pusimos Alexa+ a disposición de los clientes en EEUU a finales de marzo. Invitamos a los primeros clientes a un programa de acceso anticipado. Actualmente, millones de clientes en EEUU utilizan Alexa+ a diario.

También lo hemos puesto a disposición de los primeros clientes en Canadá y México y el siguiente paso es que esté disponible para todos los clientes del mundo. Creo que la respuesta de los clientes ha sido muy positiva.

Tenemos datos sobre cómo los usuarios usan Alexa+. Algunos ya los esperábamos pero otros los estamos aprendiendo y adaptando.

Hay un uso mucho mayor de ciertas funciones que ahora son mucho mejores. Sabíamos que gestionar el calendario es ahora una maravilla, pero no esperábamos que los clientes usaran las recetas cinco veces más en Alexa+ que con Alexa.

Incluso la música. Que es sorprendente. Pensábamos que ya teníamos la mejor experiencial musical, pero estas capacidades de descubrimiento de nueva música son aún mejores, así que los clientes están escuchando más música de la que esperábamos.

¿Cómo es el feedback de los usuarios? Cómo es el trabajo de Amazon para pulir esos detalles que mejoren la experiencia global.

Estamos haciendo muchos cambios, y por eso decidimos empezar con unos pocos clientes y luego ir añadiendo más para aprender de ellos y adaptarnos. Daré un par de ejemplos. Algo que nos sorprendió: desarrollamos una voz mucho más moderna y avanzada, más parecida a la humana.

Puede expresar emociones mucho mejor. Se adapta mejor a la situación. Por ejemplo, si le dices a Alexa+: “¡tengo una buena noticia! Me han ascendido en el trabajo", interactuará con la misma energía que tendría tu amigo, pero si le das una mala noticia se adaptará acorde. Estábamos muy emocionados con esta nueva voz.

Sin embargo, descubrimos que muchos clientes se habían acostumbrado tanto a la voz antigua que —aunque tecnológicamente sea más antigua— la preferían. Esto cambió nuestros planes y haremos que la voz antigua también esté disponible en todas partes, porque al final se trata de preferencias y la gente se ha acostumbrado a esa voz.

También aprendimos que muchos clientes necesitan tiempo para familiarizarse con la nueva tecnología y usarla de una manera más eficaz. Incluso yo, que la uso desde hace mucho tiempo, debo decir que después de usar Alexa durante tantos años, uno se acostumbra a ese tipo de interacción.

Los clientes necesitan tiempo para intentar comprender cómo usar esta nueva tecnología.

Por ejemplo. Mi esposa y yo íbamos a un evento escolar benéfico para recaudar fondos para la escuela. Y aunque llevamos tiempo en EEUU, no somos estadounidenses. Así que me acerqué a Alexa y le dije: "Oye, Alexa, Patty y yo vamos a un evento escolar. ¿Vamos vestidos apropiadamente?". Alexa+ dijo: "Ah, puedo echar un vistazo". Sacó la cámara, tomó una foto y dijo: "sí, es un atuendo elegante e informal.”

"Alexa+ Puede expresar emociones mucho mejor. Se adapta mejor a la situación. Los usuarios necesitan tiempo para comprender cómo usarla"

Cuando pienso en Alexa, pienso en una relación de mucha confianza entre usuario y asistente. Ahora vamos a ir un paso más allá. ¿Cree que la gente tiene una relación más intensa con Alexa+ que con la Alexa anterior?

Lo estamos aprendiendo aún. Creo que tienes razón en que, por ahora, hemos ofrecido Alexa+ principalmente a nuestros clientes actuales. Así que ellos ya tenían una relación muy sólida con Alexa.

Nos llevará un poco más de tiempo ver cómo evoluciona dicha relación. Y, de nuevo, se necesita un poco de tiempo para aprender a interactuar y usar la nueva Alexa.

¿Cuáles crees que son los elementos que hacen que Alexa+ sea única en comparación con la competencia?

Creo que hay muchas herramientas de IA excelentes. Alexa es única en el sentido de que es la mejor asistente personal que te ayuda a hacer cosas. Es muy útil. Puede controlar tu casa y ayudarte a configurar rutinas fácilmente. Que por cierto, esa es una de las experiencias que ha mejorado muchísimo.

Te ayuda con el entretenimiento, te da noticias, gestiona tu calendario. Y sigue siendo la mejor experiencia ambiental, lo cual marca una gran diferencia con otras herramientas del mercado.

Esa capacidad de estar en el ambiente, ya sea mientras cocinas, estás en la mesa, te despiertas e interactúas con tu voz, sigue haciendo que Alexa sea única.

Estamos muy contentos y orgullosos de la fidelidad de nuestros clientes, incluso con los dispositivos Alexa que ya tenemos. Según nuestras estadísticas, muestra que en 2025 los clientes de Alexa fueron más fieles que nunca.

Lo medimos por la cantidad de clientes que dejaron de usar Alexa. Es una cifra extremadamente baja, más baja que nunca. En mi opinión, eso indica que nadie más tiene lo que Alexa ofrece hoy en día. Creo que es bastante única en lo que hace.

"En 2025 los clientes de Alexa fueron más fieles que nunca. La cantidad de clientes que dejó de usarla fue más baja que nunca"

Estamos en una época que cuando piensas en un asistente piensas en Alexa, pero cuando piensas en una conversación con una IA, piensas en otras herramientas. Alexa está asociado al hogar y al entretenimiento, pero ¿cómo ven la visión de Alexa más allá del hogar? El poder tenerlo en el coche, en el móvil… Que sea más un asistente para la vida diaria que para casa.

No podría estar más de acuerdo con tu visión. La inspiración inicial de Alexa fue el ordenador de Stark Trek, que está presente en todas partes de la Enterprise (la nave espacial donde se desarrolla la serie) Está prácticamente en todas partes y era parte de nuestra visión original.

Por eso, en parte, hemos integrado Alexa en los coches con Echo Auto o hemos anunciado la colaboración con BMW, donde Alexa proporcionará el asistente en sus vehículos.

También hemos integrado Alexa en nuestros teléfonos, pero hay situaciones y aplicaciones en las que estar frente a una pantalla grande en un ordenador puede ser más práctico que estar frente a un móvil o un Echo Show.

Por ejemplo, si necesitara configurar una alarma o gestionar mis rutinas, los dispositivos Echo serían perfectos, pero si quiero organizar tres semanas de vacaciones en Sudamérica para una familia de cuatro, tener un ordenador probablemente sea más práctico.

Me permite trabajar con varias ventanas, usar una pantalla más grande y demás. Y por eso hemos lanzado Alexa.com. Vale, esa es tu Alexa, tu asistente personal en un navegador.

Ahora mismo estamos ofreciendo ese servicio a los primeros clientes de EEUU, pero claramente la visión es que esté disponible en todas partes para que los clientes puedan tener esa experiencia de interactuar con Alexa en el coche, en su ordenador, en sus teléfonos y en los dispositivos ambientales habituales que tienen en sus hogares.

"La visión es que Alexa esté disponible en todas partes, no sólo en casa, para que los clientes puedan tener esa experiencia de interactuar con ella"

Uno de los elementos que definen a Alexa es que siempre es preciso. No puede fallar. ¿Cómo ha sido el trabajo para llevar esa fiabilidad a Alexa+?

Esa es parte de la razón por la que nos estamos tomando el tiempo para hacerlo bien. No partimos de un producto completamente nuevo.

Como sabes, todo empieza con los cientos de millones de clientes que usan Alexa en cientos de millones de dispositivos diferentes, controlando 1.000 millones de hogares inteligentes. Quieres estar seguro de que tus luces y termostatos sigan funcionando.

Así que, cuando lancemos Alexa+, tenemos que asegurarnos de que siga haciendo lo que hacía Alexa con el mismo nivel de fiabilidad, o incluso mejor. Por eso, en parte, lleva tiempo trabajar con los socios.

Hemos creado muchas relaciones con socios, no solo globales. Hay fabricantes locales de hogares inteligentes, proveedores locales de información y noticias… necesitamos trabajar con todos. Por eso tenemos un equipo en España, un equipo en Italia…

Son los equipos locales los que proporcionan ese nivel de colaboración. En particular, para garantizar que la tecnología que tenemos pueda usar los mejores modelos para cada API y para cada actividad.

Como sabes, usamos varios modelos de aprendizaje automático (LLM) porque algunas de las preguntas que hacen los clientes pueden requerir un modelo generativo muy grande. Un ejemplo típico: crear un cuento para dormir para mi hijo de cinco años que está muy inquieto. Pero luego, cuando quiero encender las luces, necesito algo rápido y fiable. Por lo que usamos un modelo más pequeño pero altamente especializado para esas tareas.

En suma, somos agnósticos en cuanto al modelo. Usamos varios modelos, que seguiremos evolucionando y cambiando. Actualmente usamos más de 70 modelos. Quizás mañana sean 80 o quizás 60.

No lo sabemos con certeza, y no me importa porque siempre seleccionaremos el modelo más eficiente para realizar la tarea. Seleccionaremos todos los modelos altamente especializados, porque es diferente darte datos erróneos sobre la Revolución Francesa que programar una alarma.

Michele Butti, vicepresidente de Alexa Internacional en Amazon Cedida. Omicrono

Tenemos ahora peticiones más ambiciosas a Alexa+, ¿es necesario mejorar los dispositivos para poder usarlo? ¿Cómo es el plan para promocionar nuevos dispositivos y fidelizar a los usuarios?

En Amazon partimos del usuario y no será necesario para ellos. No tengo todos los detalles precisos, pero la gran mayoría de los dispositivos que usan los clientes españoles hoy en día podrán usar Alexa+.

Existen algunas limitaciones técnicas, como que un dispositivo muy antiguo podría no tener la capacidad, la potencia ni la capacidad de procesamiento necesarias para realizar ciertas tareas.

Pero nos hemos esforzado para que Alexa+ estuviera disponible en la mayor cantidad posible de dispositivos que ya existen en el mercado.

Ahora bien, también creo que los dispositivos más nuevos son mejores. Ofrecen mejores capacidades. Se ven fenomenal, suenan mejor… así es el Echo Studio, por ejemplo.

Los nuevos dispositivos tendrán nuevas funciones, pero la versión mejorada de Alexa+ estará disponible en la gran mayoría de los dispositivos que utilizan los clientes españoles.

"La gran mayoría de los dispositivos que usan los clientes españoles hoy en día podrán usar Alexa+"

Hablando de esa confianza en Alexa, ¿cómo se está adaptando Alexa a nivel local? En España tenemos muchos acentos, referencias culturales…

Cuidamos mucho la localización, mucho más allá del idioma y la gramática. Tiene un componente cultural muy importante. Porque en un sistema personal necesitas crear esa relación y esa confianza que se basa en una comprensión cultural más profunda.

Creo que la única manera de hacerlo es con un equipo local. Es imposible tener al mejor equipo de producto y tecnología sólo en Seattle, porque nunca comprenderán del todo la cultura ni la atención al cliente de cada país.

Por eso, tenemos un equipo local en cada lugar donde se implementa Alexa. Y, en parte, esto requiere tiempo para obtener las fuentes de información adecuadas.

Ahora contamos con una tecnología que parte de mayores capacidades multilingües. Los modelos de aprendizaje automático subyacentes que utilizamos ya son multilingües, pero no necesariamente multiculturales.

De hecho, la gran mayoría de los LLM se entrenan con datos predominantemente en inglés y, sobre todo, en Estados Unidos. Esto hace que su razonamiento y su forma de relacionarse con los clientes están muy centrados en el inglés y en EEUU.

Por eso, hemos desarrollado una serie de técnicas para asegurarnos adaptarnos a la cultura y no sólo al idioma.

Al principio, cuando Alexa+ aún estaba en fase de datos internos, su inglés era excesivamente apologético. En la cultura estadounidense, no es normal empezar una conversación con "Lo siento, no era mi intención". Tuvimos que corregirlo para que sonara más natural y fluido.

Lo interesante es que, corregir esta actitud de disculpa excesiva en EEUU no conviene modificarlo en japonés, porque en japonés era lo apropiado. Por lo tanto, el sentido del humor, el tono, la cantidad de disculpas e incluso la extensión de las respuestas varían de un país a otro.

Además, contábamos con equipos especializados que nos ayudaban a definir el objetivo correcto para cada meta. Luego tenemos varias técnicas que nos permiten aprovechar las capacidades globales y especializarnos para cada país y cada idioma.

A la derecha, Michele Butti, vicepresidente de Alexa Internacional en Amazon, durante la entrevista. Cedida. Omicrono

Alexa+ ahora te conoce mejor para dar mejores respuestas, ¿cómo se están adaptando los primeros usuarios a esta nueva relación teniendo en cuenta todas las cuestiones de privacidad?

Lo desarrollamos pensando en el control y la privacidad del cliente, de forma similar a como desarrollamos Alexa.

La ventaja de haber sido los primeros en ofrecer una experiencia ambiental es que fuimos los primeros en permitir que los clientes colocaran un dispositivo en su sala de estar, en su cocina o en su mesita de noche. Sabíamos que debíamos diseñarlo para proteger su privacidad y brindarles el control.

Ahora, una de las razones por las que presentamos Alexa+ es porque también queremos aprender de los clientes cómo la usan. Mantenemos el mismo nivel de control y probablemente sea un poco más fácil hoy en día con Alexa+, ya que el centro de privacidad es más fácil de encontrar. Puede ayudarte a tener más control.

Siempre puedes decidir qué quieres compartir y qué no. Y estamos aprendiendo de los clientes.

Creo que la razón por la que muchos más clientes ahora usan Calendarios y otras funciones con Alexa+ es porque se sienten en control y quizás también porque han desarrollado la suficiente confianza en los últimos años como para permitir que Alexa haga aún más a través de Alexa+.

Al igual que con un asistente personal, cuanto más información compartas, más útil te resultará. Así, puedes compartir que tu esposa es vegetariana y que tu hija es intolerante al gluten. Puedes compartir cómo son. Es tu decisión.

Una vez que lo haces, incluso si no te das cuenta explícitamente de que Alexa+ podría intentar usarlo en tu beneficio y, por lo tanto, preguntas "Oye, no sé qué hacer este fin de semana con los niños", saber si a los niños les gusta o no marca una gran diferencia en la calidad de la recomendación que puedo ofrecerte.

Creo que el cliente sigue teniendo el control y, de forma similar a como ya se trabaja, cualquiera decide el nivel de confianza que se desea.

Hay clientes que claramente prefieren una experiencia transaccional. Es algo que también hemos escuchado. La idea de que "encienda la luz" no significa que quiera tener una conversación, sino que simplemente quiero que usted encienda la luz.

"Al igual que con un asistente personal, cuanto más información compartas, más útil te resultará. Es tu decisión"

Pregunta obligada: ¿cuándo llega Alexa+ a España?

“Pronto”.

¿Cuánto de pronto?

“Muy pronto” [ríe].

Una personal para acabar, ¿cuál es su dispositivo Echo favorito?

Esa es difícil. El Studio podría ser, porque escucho mucha música y es la mejor forma de hacerlo. Mi hijo mayor, que ahora está en la universidad, también escucha mucha más música de la que debería, se enamoró de Alexa gracias a él.

Sin embargo, ahora veo muchos más vídeos y programas de televisión. Tengo un Echo Show 15 en mi escritorio que uso para probar cosas. Lo que descubrí es que a menudo pongo partidos que no conozco porque estoy en Estados Unidos.

Muchas veces me encuentro viendo muchos más vídeos de los que esperaba. Así que probablemente te diría que mis favoritos son los Show 15 y Show 21.

El Echo Show 21 en la cocina interrumpe menos que la televisión, pero sobre todo para deportes, lo dejo encendido cuando hay partido. Probablemente son los que más uso.