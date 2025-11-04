La traducción simultánea de idiomas en los AirPods llega a España: Apple anuncia que estará disponible con iOS 26.2

Los AirPods Pro 3 ganan una de sus funciones más esperadas en España: la traducción simultánea de idiomas. Lo hacen gracias a la nueva versión de iOS, 26.2, que llega ya para desarrolladores.

Estos auriculares se pusieron a la venta en septiembre con mejor calidad de sonido, cancelación de ruido más avanzada y un sensor cardíaco con el que permite hacer seguimiento de los entrenamientos del usuario. Sin embargo, las restricciones regulatorias europeas hicieron inviable tener la traducción simultánea de salida en España y el resto de Europa.

Ahora Apple ha explicado que con la próxima actualización del sistema operativo del iPhone se podrá disponer de esta función en los auriculares más avanzados de la compañía, pero también en los AirPods Pro 2 y los AirPods 4 con cancelación de ruido.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Para ello será necesario tener un iPhone 15 Pro o posterior actualizado a la última versión y el uso de Apple Intelligence, el verdadero cerebro de esta nueva función. No será necesaria la conexión a internet una vez hayamos bajado el idioma que queremos usar, con lo que es ideal para llevar de viaje.

Esta vinculación entre teléfono y auriculares es clave, porque todo el sistema de traducción instantánea se realiza en el propio teléfono, sin necesidad de conexión a internet. Lo que ha supuesto un reto a la hora de cumplir con las exigencias de privacidad de la compañía, de operatividad de la función y al mismo tiempo de encajar en la normativa europea.

Un funcionamiento natural

La gran magia del sistema de traducción simultánea de Apple es un uso muy fluido, natural e instantáneo.

El modelo de Apple Intelligence permite ir más allá de la traducción por palabras, sino que también traduce el significado de la frase a la oración para que tenga sentido dentro del contexto.

De este modo, los AirPods te ayudan a entender al segundo lo que alguien te dice en otro idioma, tanto si con quien conversas tiene AirPods o no.

Si la persona con la que hablas tiene unos AirPods compatibles y ha configurado e iniciado Traducción en tiempo real, puede usar sus AirPods para escuchar tu respuesta. Si no dispone de ellos, solo hay que hablar con naturalidad y luego usar la app Traducir del iPhone para mostrar tus palabras, o para reproducir el audio traducido, a su idioma.

Función de traducción simultánea de Apple Apple Omicrono

Usando la pestaña 'En directo' de la app Traducir del iPhone se muestra dicha información a la persona con la que estamos interactuando.

Gracias al chip H2, el aislamiento de voz, la cancelación activa de ruido (ANC) y los micrófonos con tecnología beamforming, a lo que dirijas tu atención será lo que se traduzca. Además, si estás en un entorno ruidoso, puedes utilizar los micrófonos del iPhone, además de los de los AirPods, para mejorar el rendimiento de la traducción. Para ello, solo hay que acercar el teléfono a la persona con las que hablas, de esta forma se usarán los micrófonos del iPhone además de los de los AirPods.

Para iniciar el sistema de traducción en tiempo real se puede hacer de hasta cinco formas diferentes:

Ir a la app Traducir del iPhone, toca En directo y, a continuación, toca Iniciar traducción.

Configura el botón de acción del iPhone para la app Traducir; de este modo, se iniciará automáticamente Traducción en tiempo real cuando te pongas los AirPods.

Mantén pulsada la parte alargada de ambos AirPods al mismo tiempo.

Decir: "Siri, inicia Traducción en tiempo real".

Desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el centro de control y, a continuación, toca Traducir.

La exigencia de desarrollar para Europa

Apple también ha salido al paso explicando el motivo del retraso en el lanzamiento de esta función, que era altamente esperada por los usuarios europeos.

Como en ocasiones anteriores, las exigencias del DMA de la Comisión Europea están provocando que la compañía tenga que invertir más recursos en el desarrollo de ciertas funcionalidades y, en la práctica, se tenga una experiencia incompleta y a dos velocidades.

"En Apple, nos centramos en ofrecer los mejores productos y servicios del mundo, brindando experiencias excepcionales a nuestros usuarios. Si bien nos entusiasma poder ofrecer pronto Traducción en directo en los AirPods en la UE, lamentamos haber tenido que retrasar el lanzamiento mientras realizábamos trabajos de ingeniería adicionales para cumplir con las normas de la Comisión Europea, que exigen que Apple proporcione a otras compañías acceso inmediato a nuestra tecnología", explica la compañía en un comunicado.

Asimismo, el gigante norteamericano vuelve a recalcar que "nos preocupa profundamente que la interpretación agresiva de estas normas por parte de la Comisión Europea ponga en riesgo a los usuarios y perjudique la innovación".

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Lo cierto es que la DMA exige que ciertas funcionalides sean interoperables por diseño, es decir, interoperables desde el primer día que se comparten con los usuarios, han explicado fuentes de la compañía a este diario.

Esta apertura supone un desafío mayor a nivel de ingeniería, así como riesgos para la privacidad y la seguridad si no se realiza con más cuidado y dedicación. Obliga a la empresa a desarrollar nuevas APIs específicas para el Continente con avisos de seguridad o cambios para minimizar datos.

Precisamente, para disponer de esta función en Europa, Apple ha tenido que crear una nueva API de enrutamiento de audio para que las aplicaciones y dispositivos de terceros pudieran gestionar múltiples rutas de audio simultánea. De forma similar a como funciona en Apple.

Y es que una de las claves de esta traducción en vivo es la posibilidad de usar los micrófonos del iPhone a la vez que los AirPods para así centrar el audio en lo que verdaderamente queremos traducir.

Una funcionalidad de esas que parecen magia cuando se está usando el ecosistema de Apple.