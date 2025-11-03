Jesús Carrero, director de Amazfit, sobre medir tus datos las 24 horas: "Ya no son solo los atletas profesionales"
Estos ideales se están extendiendo en Europa y en España a medida que el mercado democratiza ciertas funciones para estos dispositivos.
En la era de los wearables, España recibe una oleada de dispositivos para todas las categorías. Relojes para deportistas premium o auriculares abiertos copan los estantes de muchos usuarios que creen que los dispositivos de deporte son para profesionales.
Amazfit acaba de anunciar una serie de tendencias clave en la industria de los dispositivos deportivos portátiles que intentan desmentir la idea de que dichos wearables son idóneos exclusivamente para deportistas y usuarios avanzados.
Jesús Carrero, General Manager de Amazfit EMEA, ha asegurado que esta adopción ya no obedece a meras cuestiones de entrenamiento, sino que los wearables de salud están destinados a ofrecer "un estilo de vida saludable y consciente".
Tendencias para los wearables del momento
Como muchas otras firmas, Amazfit cuenta en su haber con un buen puñado de productos estilo wearable, con relojes o auriculares para hacer deporte y vivir el día a día.
En este sentido, Amazfit ha detectado unas tendencias globales que se ven bien reflejadas en Europa y especialmente en España, "donde cada vez más los usuarios buscan dispositivos que combinen rendimiento, bienestar y diseño en un mismo ecosistema tecnológico".
En palabras de Carrero, a medida que estas tecnologías están cada vez más presentes en nuestro día a día, "la industria está siendo testigo de una transformación en la que los datos no solo se recopilan, sino que se interpretan y aplican de formas significativas".
La primera tendencia que mencionan desde Amazfit refiere a los datos de recuperación, o lo que es lo mismo, cómo ha cambiado la forma en la que los dispositivos de este calibre recopilan datos. El alcance, tipo y precisión de estos datos.
Amazfit relata que apenas unos años atrás, eran unos pocos datos los que se podían recopilar, siendo las máximas la frecuencia cardíaca y el análisis del sueño.
Esto ha cambiado radicalmente; un atleta puede conseguir una cantidad ingente de datos, así como mil formas distintas de personalizarlos y visualizarlos, además de ser fácilmente adaptables a cada usuario.
"Hoy puedes monitorear tu sueño de manera mucho más detallada, así como la calidad de tu respiración, los niveles de estrés, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, etcétera", aclara Carrero.
La segunda tendencia es el soporte continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Nada de usos ocasionales; los entusiastas ahora pueden usar estos gadgets prácticamente todo el rato, de forma continuada.
De ahí que tengamos un monitoreo totalmente continuo de nuestro día a día, que nos da una dimensión de todo el rendimiento que hemos tenido a nivel de ejercicios. "Todo esto queda registrado en los datos", dice Carrero.
"Con el tiempo, gracias a los datos, el usuario aprende a interpretar las señales de su propio cuerpo, sin necesidad de consultar constantemente la aplicación", apostilla el General Manager de Amazfit.
Seguimos con una vieja conocida: los ecosistemas. Amazfit menciona los ecosistemas de wearables, que están diseñados y organizados para brindar ese soporte continuo ya mencionado, que permite adaptar estos dispositivos a situaciones concretas.
La cuarta tendencia obedece a lo que Amazfit llama la "democratización del acceso a los datos". A ojos de la firma, los beneficiarios de dicho soporte ya no están pensados y dedicados a atletas de alto rendimiento.
Todo lo contrario; los aficionados ambiciosos y las personas que quieren entrenar por sentirse mejor consigo mismos también hacen uso de este acceso a los datos, que son valiosísimos para su día a día.
Así lo aclara Carrero: "Todos los avances recientes en tecnología wearable han supuesto un gran beneficio para consumidores. Gracias a la democratización del acceso a los datos, cualquier persona puede disfrutar del análisis [...]".
Finalmente tenemos la quinta tendencia que como no podía ser de otro modo, se establece en la inteligencia artificial. "Ya no es un concepto futurista; está ocurriendo", aclara Amazfit.
Un potencial brutal pero que no está explorado, pese a la integración de la IA en estos wearables. "Los wearables podrán predecir los resultados de entrenamiento futuro con aún mayor precisión", finiquita Carrero.