Adiós a las avispas asiáticas: el nuevo invento barato que las captura de forma segura y sin utilizar productos químicos

La avispa asiática, conocida como Vespa velutina, sigue representando una seria amenaza incluso en pleno otoño. En menos de dos semanas, tres personas han perdido la vida en Galicia a causa de sus picaduras, mientras inventos como una trampa de 2 euros, otra hecha en España o una nueva y barata buscan capturarlas de forma segura.

Uno de los dispositivos más destacados es la trampa Robida, creada y fabricada en Francia. Esta innovadora propuesta utiliza materiales sostenibles —como madera, plexiglás y plástico reciclado— para capturar a las avispas sin recurrir a sustancias químicas, protegiendo colmenas y la biodiversidad local.

Una trampa que podría acabar con los trágicos sucesos ocurridos en el país durante estas semanas. El pasado 16 de octubre, Ramón José Dopico Martínez, concejal de Irixoa (A Coruña), falleció tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas. En estos últimos días otros dos hombres, de 70 años y 55 años, también perdieron la vida a causa de un ataque de estos temibles insectos.

La avispa asiática es un insecto invasor de gran tamaño (mide entre 2,5 y 3 centímetros), un cuerpo negro con punta del abdomen amarilla y patas marrones que terminan en amarillo. Originaria de Asia y llegada a España en 2010, destaca por ser un eficiente depredador de abejas, clave para la polinización.

Además, supone una amenaza para la apicultura y la biodiversidad, por lo que está catalogada oficialmente como una especie exótica invasora. El control de esta especie es imprescindible, ya que suele combatirse con insecticidas que también perjudican al medioambiente.

Una trampa eficaz

Robida es una trampa ideada por la asociación francesa del mismo nombre que se convierte en un arma formidable y ecológica contra la avispa asiática, unos insectos que suelen tener gran presencia en primavera y verano, pero que siguen estando presentes en otoño por culpa del cambio climático.

La asociación, que tiene el taller en Port-Brillet, en la región de Mayenne, da trabajo a 60 trabajadores con discapacidad que son quienes fabrican estas trampas, que están validadas por el Senado francés y se pueden conseguir por tan sólo 39 euros en la web de Robida.

La trampa Robida para avispas asiáticas. Robida Omicrono

La trampa Robida está cuidadosamente diseñada para maximizar la captura de las avispas asiáticas y minimizar el daño a otros insectos. Este invento está compuesto por dos partes independientes: una para el cebo y otra para la captura de la Vespa velutina.

Ambas zonas están separadas por una rejilla, para que el olor del cebo se evapore y atraiga a las avispas asiáticas fundadoras, pero evitando el contacto directo con los insectos, previniendo el ahogamiento. Además, esta trampa destaca por ser selectiva, ya que otros insectos atrapados accidentalmente pueden salir ilesos.

Esto se debe a que Robida incluye un cono calado por el que pueden entrar y salir abejas, mariposas, moscas, mosquitos y otros insectos; atrapando únicamente a la avispa asiática, que es demasiado grande para salir por la malla (con aberturas de 9 milímetros).

La asociación recomienda pintar la parte exterior de la trampa de rojo con pintura acrílica para mejorar el rendimiento, ya que la Vespa velutina se siente atraída por este color.

Además, señalan que Robida está ideada para colocarse cerca de las flores o zonas donde se observa actividad de avispas asiáticas fundadoras tras la hibernación: a partir de mediados de febrero y hasta mayo aproximadamente en condiciones normales. Estas fechas se han ampliado con los cambios en el clima, así que su uso puede extenderse a otros meses.​

No usa productos químicos

Otra de las claves de la trampa Robida es su cebo, y es que este invento captura a la avispa asiática sin utilizar productos químicos.

Este cebo está hecho a medida con una mezcla de cerveza, sirope de granadina y vino tinto, lo que supone una "mezcla irresistible" para estos insectos, según la asociación.

El organismo señala que también se puede emplear un cebo hecho con dos litros de agua, un kilogramo de azúcar, 30 gramos de levadura de panadería, medio litro de vino tinto y zumo de manzana o sidra.

La trampa Robida para avispas asiáticas y su cebo (dcha). Robida Omicrono

El cebo debe renovarse cada 6 o 10 días como máximo para que siga siendo oloroso y atractivo para las avispas asiáticas. La asociación no recomienda usar miel para evitar la transmisión de enfermedades a otros insectos.

Para la captura en verano, de junio a noviembre, aseguran que es preferible usar un cebo proteico (carne o pescado) y dejar una trampa con cebo azucarado.

Asimismo, señalan que también se pueden dejar algunas avispas asiáticas vivas dentro de la trampa para atraer a otros avispones y ahuyentar a otros insectos, por las feromonas. El cebo, si es líquido, debe empapar una esponja o bolas de arcilla y estar separado del interior de la trampa por una malla fina.

Esta trampa es, por lo tanto, muy diferente a otras disponibles en el mercado, que atrapan todo lo que se encuentran a su paso, como insectos útiles y polinizadores, además de, por supuesto, las avispas asiáticas.

La trampa Robida se presenta así como una herramienta eficaz, selectiva y responsable que puede contribuir a frenar el impacto de la Vespa velutina en España y el resto de países de su entorno.