El impresionante vídeo de un avión dentro del ojo del huracán Melissa: así es el temido 'efecto estadio' de su interior

Captura del vídeo del escuadrón con el ojo del huracán de fondo. Twitter Twitter

El huracán Melissa aspira a ser uno de los grandes fenómenos meteorológicos del año, si no del siglo actual. El evento ya es más fuerte que el Katrina, y expone a nada menos que un millón y medio de personas en el Caribe.

El 53º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), apodados como 'Cazadores de Huracanes', ha grabado una serie de vídeos espectaculares desde el interior del Melissa.

Un miembro de la tripulación, que iba a bordo de un Lockheed Martin WC-130J Weatherbird, pudo grabar directamente dentro del fenómeno, mostrando el famosísimo efecto 'estadio' ocurrido en su interior.

Las impresionantes imágenes del Melissa por dentro

El usuario FlynonymousWX, cuya identidad se desconoce más allá del hecho de que pertenece a la unidad de Cazadores de Huracanes, publicó una serie de vídeos del interior del huracán. Vídeos que hielan la sangre y fascinan a partes iguales.

El hilo recorre varias de las partes más importantes del huracán. Por ejemplo, el primero muestra el sureste del interior, justo después del amanecer, revelando un arco brillante en la pared del ojo en el extremo noreste.

This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect." pic.twitter.com/AEhj2g2Ban — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025

Las imágenes que se han hecho virales de forma más repentina corresponden a la tercera pasada, recogidas por una GoPro situada en el lateral de la aeronave. En él se puede ver una de las paredes del ojo del huracán.

Esta tercera pasada reveló todavía más si cabe el efecto estadio tan mencionado por los usuarios. Este efecto es un fenómeno tanto visual como estructural presentado en el ojo del huracán, en su centro mismo.

Second pass through Hurricane Melissa entering from the southwest side. Passed NOAA in the eye wall as they headed outbound for home.



Obviously a very powerful storm but a relatively straightforward one on this flight. Much less nasty meso activity than 36 hours ago. pic.twitter.com/uNICbQ4j9r — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

Este efecto provoca que las paredes de las nubes que conforman el ojo se inclinen hacia afuera a gran altura, creando una forma semicircular muy parecida a la de un estadio visto desde arriba. Una zona que, además, parece mucho más calmada que la exterior.

Este fenómeno que no siempre se da se produce sobre todo en huracanes de categoría 3 a 5, como es el caso de Melissa. Queda un vacío en el centro, llevando a esta conocida forma circular.

Si se observa el interior del ojo, y se mira hacia arriba, se puede observar el cielo rodeado por estas altas nubes que casi parecen las gradas. De ahí el nombre dispuesto sobre este efecto.

Y es que la energía liberada por el huracán fuerza el aire cálido y húmedo a ascender muy rápido, generando estas paredes nubosas verticales y pronunciadas. Cuanto más potente es el huracán, más definido es este efecto.

Clips del interior de Melissa

Al ascender, dicho aire transporta humedad y calor latente liberado por condensación, y se expande al encontrar niveles de presión más bajos. Estos son los efectos que favorecen que las paredes del ojo se abran hacia afuera en los niveles más altos.

Sobre todo, este efecto se produce cuando las paredes del ojo del huracán se ensanchan con la altura, a medida que estas ascienden en espiral. En parte, ocurre gracias a la menor fricción junto al aumento constante de altitud.

Al no tener esta fricción, la velocidad del viento aumenta y lanza las partículas de aire hacia afuera con más altura. La presencia de estos efectos determina en buena medida la intensidad y la organización del huracán.