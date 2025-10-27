Savina Paül, piloto comercial, explica cómo influye el modo avión a un vuelo: "Parece una tontería pero hay que ponerlo"

Cuando en el año 2022 saltaba la noticia sobre que la UE permitiría a los móviles conectarse a Internet en vuelos, muchos en España se preguntaron si seguía siendo necesario el modo avión. Efectivamente; sigue siendo necesario.

Así lo explica Savina Paül, piloto comercial, en el podcast Supersónicos Anónimos, dedicado a divulgación aeroespacial. Un formato conducido por los influencers Josep Calatayud y Sergio Hidalgo, y que tuvo a Paül como invitada hace poco.

Paül, al ser preguntada por el modo avión de nuestros teléfonos, fue tajante en su respuesta: sí es necesario, sobre todo por la cantidad de móviles conectados al mismo tiempo cuando estos se suben a un avión. "Al final es como un ordenador", llega a afirmar la piloto.

"Hacednos caso", asegura Savina Paül

La clave está en la cantidad de teléfonos que se conectan de golpe cuando se produce un vuelo, fruto de que la tripulación se sitúe a bordo. "Un móvil encendido no hace nada, pero 300 móviles, de golpe, sobre todo por ejemplo, en un momento de aproximación de alta precisión, una categoría 3 que el avión hace un autoland [...] puede causar una interferencia", dice la piloto.

Hidalgo, experto en aviación y uno de los anfitriones, aclara junto a Paül que las interferencias no se producen por radio, como la gente cree. "La interferencia es con los instrumentos", apostilla Hidalgo; interferencia que se produce cuando se necesita la máxima precisión en los instrumentos.

Paül aprovecha el momento para contar una anécdota que ilustra muy bien lo que ocurre. "En tierra, rodando, de golpe te sale el Master Caution pitando y luego para", explica la piloto. "Entra y se va. Esto le llamamos espurio. Normalmente, es por este tipo de cosas".

Prosigue asegurando que cuando todo el mundo llega a tierra, "llegan todos con el móvil y de golpe, te aparece algo que no debería y se va. Al final el avión es un ordenador y le pasan estas cosas. Entonces, un móvil no pasa nada, pero 300 de golpe sí", finiquita Paül.

El término espurio que menciona Paül hace referencia (dependiendo del contexto) a una señal falsa o defectuosa de los instrumentos. Por ejemplo, si un sistema electrónico o de radiofrecuencia otorga una señal no deseada, se podría decir que es una señal espuria.

La idea es que el modo avión evita que las posibles interferencias que pueden producir una gran cantidad de móviles conectados al mismo tiempo causen estos espurios en los instrumentos, lo que garantiza una mayor seguridad en el vuelo.

Modo avión en iPhone Izan González Omicrono

De hecho, Paül expone que estas interferencias pueden ser tremendamente problemáticas en los momentos en los que los responsables del vuelo necesitan la máxima precisión posible en momentos muy sensibles del vuelo. De ahí que se siga pidiendo el modo avión.