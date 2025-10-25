Así se hace escalada en una pared voladora a 5.000 metros de altura: la hazaña de DJI que deja espectaculares imágenes

Si bien es cierto que DJI ha estado tremendamente ocupada en lo que a lanzamientos de drones refiere, la compañía china ha seguido patrocinando eventos de todo tipo por todo el mundo.

Esto ha incluido un logro increíble perpetrado por Julian Roux, escalador profesional especializado en alturas que escaló una pared boulder suspendida en el aire, gracias a un globo aerostático.

La hazaña, que contó con el patrocinio de DJI, tuvo como protagonista a un Roux que se alzó nada menos que 4.990 metros sobre el nivel del mar. Esta fue la primera de su estilo en todo el mundo.

Escalando un muro a casi 5.000 metros

Julien Roux es un conocido escalador experto en alturas y deportes extremos. Uno de sus principales logros tuvo que ver en 2024, cuando realizó el récord mundial de realización de highlining entre dos globos aerostáticos.

Por aquel entonces, Roux pudo recorrer una cuerda tensada entre dos globos a 4.882 metros de altitud, consolidando un récord mundial que a día de hoy sigue vigente. Algo parecido ha ocurrido ahora.

Julien Roux subiendo. Thomas Cerato DJI

De la mano de DJI y otras firmas, Roux ha podido subir la apuesta. En este caso, alzaron un muro boulder de escalada menor a una altitud fluctuante de entre 4.200 y 4.350 metros. Un promedio de 4.275 metros, de hecho.

En la performance, dice DJI, se pudo alcanzar una altitud sobre el nivel del mar máxima de 4.990 metros, una altura mayor a la del Mont Blanc de 4.805 metros.

El sueño de Roux era el de volar en un globo aerostático, pero escalando su propia pared mientras el sol salía sobre los Alpes suizos. La prueba se realizó el pasado 14 de octubre sobre el Cantón de Friburgo, en Suiza.

El vuelo tuvo una duración total de una hora y media, y se recorrieron 15 kilómetros. La compañía encargada del globo fue Annency. Los patrocinadores del evento incluyeron a DJI, La Sportiva o Izipizi entre otros.

Subida al globo. Thomas Cerato DJ

El francés de 29 años reconoce que pese a haber logrado este reto y otros tantos de calado similar en el pasado, este ha sufrido de miedo a las alturas en el pasado. Años después ha realizado escalada, paracaidismo, escalada en hielo e incluso espeleología.

DJI aderezó la escalada a casi 5.000 metros de altura con una serie de impresionantes fotografías, que incluyeron como responsables a Julien Faure, Thomas Cerato y Kenny Céraou.

Roux ha declarado que este proyecto ha supuesto "una victoria sobre el miedo y una prueba de que la determinación puede hacer realidad incluso las ideas más alocadas".