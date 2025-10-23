Amazon presenta unas gafas inteligentes para sus repartidores: localizan paquetes e informan sobre el destino

Gigantes tecnológicos como Meta, Google y Amazon, seguidos por Apple, han decidido que las gafas con inteligencia artificial son el futuro wearable que se usará a diario, en casa y por las calles. Amazon ha confirmado este miércoles que algunos de sus repartidores ya están probando las nuevas gafas de realidad aumentada que la compañía está desarrollando, para después lanzar al mercado.

Se espera que el primer modelo llegue al mercado en 2026 para competir con Meta y Google que este año han presentado ambos gafas con pantalla integrada en las lentes. De momento, este programa de pruebas se limita a cientos de conductores en Estados Unidos.

Estos modelos se basan en el concepto de realidad aumentada que sirve de puente entre el mundo real que permiten ver las gafas tradicionales y el digital que presentan las gafas de realidad virtual. Son muchos los proyectos que persiguen desde hace años este objetivo con más o menos acierto. Meta, por ejemplo, ha presentado hace poco su nueva versión de las Ray-Ban que ahora integran una pequeña pantalla en una de las lentes.

Visión de las gafas de Amazon para repartidores Amazon Omicrono

Este prototipo inicial se ha diseñado para ser compatible con lentes graduadas o de transición si el usuario lo necesita. En el futuro, las próximas versiones podrían ofrecer alertas en tiempo real, como mascotas en el jardín o avisar al empleado si se está equivocando de dirección, explica Amazon.

No son sus primeras gafas, en 2023 presentaron la tercera generación de este accesorio que ya proponía llevar Alexa a todas partes como asistente. En los próximos años, según se había filtrado con anterioridad, el gigante de las compras online trabaja en dos modelos: el primero que ya prueban sus repartidores y una segunda versión más ligera que llegará en adelante al mercado.

Equipo completo para repartidores de Amazon Amazon Omicrono

Las nuevas gafas ayudan a los repartidores en su rutina utilizando inteligencia artificial y visión artificial para ayudarlos a escanear paquetes, seguir las instrucciones paso a paso y capturar pruebas de las entregas a domicilio, por ejemplo. El gigante tecnológico ya ha implementado dispositivos con el mismo objetivo en las furgonetas Rivian para ayudar en la gestión de los paquetes.

La empresa indica en su comunicado que el objetivo es ofrecer una experiencia de manos libres a sus empleados. Un botón integrado en la chaqueta activa la toma de fotografías para poder registrar que se ha realizado la entrega.

Sin embargo, la empresa aclara que estas funciones solo se activan cuando el conductor ha detenido el vehículo, no mientras está conduciendo hacia su siguiente destino. Además de un sistema de apoyo del trabajador, esta nueva herramienta puede ofrecer a la empresa una nueva forma de supervisar en tiempo real el trabajo de su personal.