Adiós a los bastones para ciegos: este robot autónomo guía de forma segura a las personas con discapacidad visual por la calle

Los bastones blancos son un elemento indispensable en la vida diaria de las personas ciegas en España. Un dispositivo que facilita la autonomía y seguridad de estos usuarios, pero que podría tener los días contados gracias a tecnologías como un cinturón que detecta obstáculos, un invento que cambia de forma para orientarse mejor o un nuevo robot autónomo.

Se trata de Glide, un robot autónomo que guía de forma segura a las personas con discapacidad visual por la calle y que ha sido desarrollado por la empresa norteamericana Glidance, con sede en Seattle (Estados Unidos).

Un robot que se parece un poco a un bastón blanco grueso con ruedas que está repleto de tecnología, ya que integra desde cámaras hasta inteligencia artificial (IA) y sensores; y que está diseñado para guiar verbal y físicamente a personas ciegas y con baja visión.

Analiza el entorno

Glide llega como una alternativa a los clásicos bastones blancos e, incluso, a los perros guía. Este robot autónomo, que tiene un peso de poco más de tres kilogramos, es capaz de detectar obstáculos y llevar de forma segura a las personas ciegas a su destino.

Esta máquina viene con dos ruedas de goma de 7,5 pulgadas y un parachoques delantero en su parte inferior, mientras que en el centro incluye un eje telescópico de longitud ajustable y, en su parte superior, incorpora un mango ergonómico.

Así funciona Glide, el robot autónomo de asistencia para personas ciegas

La tecnología a bordo es uno de sus grandes secretos. Este robot autónomo viene con una serie de sensores a bordo, cámaras e inteligencia artificial que le ayudan a analizar el entorno inmediato y guiar a los usuarios lejos de los peligros que se puedan encontrar en la calle.

Entre otros componentes, Glide incorpora una cámara estereoscópica de profundidad con un alcance de 15 metros, sensores de corto alcance para la detección de obstáculos y desniveles, un altavoz y un micrófono.

Asimismo, el robot autónomo dispone de una unidad de retroalimentación háptica y botones de control en el mango. Sus creadores señalan en su web que el usuario tiene dos formas de usar este invento: en modo libre o en modo de navegación dirigida.

El primero de ellos simplemente mantiene al usuario seguro y caminando en línea recta mientras se da un paseo por la calle de forma independiente. Por su parte, el modo de navegación dirigida proporciona indicaciones verbales a través de plataformas como Google Maps.

El robot autónomo Glide. Glidance Omicrono

Incluso puede usar un mapa preprogramado por el usuario, como puede ser de una ruta determinada que suele realizar cada día. En lugar de un motor, el robot utiliza "guía cinética pasiva", lo que permite al usuario empujarlo fácilmente hacia adelante para activarlo.

La compañía indica igualmente que Glide, gracias a sus ruedas, puede moverse por cualquier terreno, como pavimento liso o caminos de tierra; es resistente al agua, por lo que se puede usar bajo la lluvia; emite alertas de audio y dispone de frenado automático cuando se llega al destino o el usuario necesita detenerse.

Cabe señalar que la cámara y el sistema de visión artificial son igualmente capaces de trazar mejores rutas e identificar elementos de interés y obstáculos como pasos de peatones, desniveles, puertas y ascensores; y que el robot es portátil, por lo que se puede coger para, por ejemplo, subir las escaleras.

En cuanto a la batería, la compañía señala que Glide funciona durante un día completo con una sola carga, con hasta más de 6 horas de uso activo. Mientras que para cargarlo apenas hace falta un enchufe eléctrico y un cable USB-C.

Aún en pruebas

Actualmente Glidance se encuentra realizando una serie de pruebas beta en la ciudad estadounidense de Seattle y estiman comenzar un lanzamiento controlado de su robot autónomo para primavera del año que viene.

Una máquina que tiene un precio de 1.499 dólares (unos 1.283,67 euros al cambio) y que cuenta con una cuota mensual de 30 dólares (25 euros) para cubrir las actualizaciones y el software de inteligencia artificial de orientación patentado.

Una persona ciega usando el robot autónomo Glide. Glidance Omicrono

"Nuestro objetivo es que Glide sea un dispositivo de consumo asequible y accesible para el mayor número de personas posible, ofreciendo al mismo tiempo una funcionalidad excepcional, una gran durabilidad y una calidad duradera", indica la firma en su web.

La compañía resalta igualmente que Glide está diseñado para "guiar de forma cómoda, segura e independiente" y "ayudar a cualquier persona con discapacidad visual a desplazarse de forma segura e independiente en entornos interiores y exteriores".

Y esto "incluye a personas ciegas y con baja visión, así como a personas con pérdida temporal de la visión, ceguera nocturna y otras afecciones". Asimismo, asegura que su robot es muy fácil de utilizar y que los usuarios rápidamente se familiarizarán con su movimiento y aprenderán a seguir su trayectoria"

"Glide no es solo una nueva herramienta de navegación y movilidad para facilitar su desplazamiento. Es una innovación que define un nuevo nicho en el mundo de las tecnologías de asistencia para personas ciegas y con baja visión", concluye la compañía.