Meta despide a 600 trabajadores de sus otros departamentos de IA: la apuesta es la super inteligencia artificial

La obsesión del momento es la llamada superinteligencia artificial, ahora en boca de muchos. No siempre para bien; personalidades como el Príncipe Harry ya han pedido la prohibición del desarrollo de esta tecnología revolucionaria.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha estado tirando de billetera meses enteros para el desarrollo de esta superinteligencia artificial. Tanto, que ahora ha despedido a 600 empleados de otros departamentos de IA para favorecer TBD Labs.

Pocos días después de que Meta le robase a Apple uno de sus mayores ingenieros en lo que a IA refiere, el medio Axios reporta cómo se han suprimido más de medio millar de puestos de trabajo en un momento de máxima contratación por parte de los de Zuckerberg.

Meta se 'carga' 600 empleos de IA

Según detalla Axios, Meta habría realizado recortes en 600 puestos en unidades clave de investigación de IA, como la unidad FAIR (la Unidad de Investigación Fundamental de IA de Meta) y en la división de productos e infraestructura de inteligencia artificial.

La clave, relata el portal, está en la excesiva burocracia que ha rodeado a los esfuerzos por investigar la tecnología de inteligencia artificial. Recortando estos puestos, se aspira a conseguir una operabilidad más eficiente y ágil.

Alexandr Wang, fundador de Scale AI (una startup de IA que etiqueta y prepara datos para los procesos de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial) y actual director de IA de Meta, relató estos eventos en un memorándum.

En palabras del joven de 28 años, la reducción de empleo requerirá "menos conversaciones para tomar una decisión, y cada persona tendrá mayor capacidad de carga y mayor alcance e impacto".

La cuestión está en que este recorte de empleos se produce mientras los laboratorios de superinteligencia artificial de Meta como la unidad TBD Lab siguen contratando.

Las recientes contrataciones de Meta lo reflejan, con los fichajes de Ananya Kumar, científico investigador de OpenAI y Ke Yang, el que hasta hace pocos días era jefe del equipo AKI de Apple.

También es importante destacar el perfil de Andrew Tulloch, el que fuera miembro de Thinking Machines hace pocas semanas que se unió a las filas de Meta. Y es que Tulloch recibió una oferta que alcanzaría los 1.500 millones de dólares de salario.

Toda esta información, dijo The Verge, fue confirmada por la portavoz de Meta Ana Brekalo, por lo que queda claro que las palabras de Wang eran ciertas.

En verano de este mismo año Wang pasó a las filas de Meta después de que Zuckerberg pagara la astronómica cifra de 14.300 millones de dólares por el 49% de Scale AI, lo que incluyó la contratación del joven de 28 años.