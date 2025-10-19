Del registro facial a las huellas dactilares: así funciona el nuevo control fronterizo biométrico del aeropuerto de Barajas

El aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez probó el pasado 12 de octubre, y por primera vez en España, un nuevo control fronterizo biométrico para pasajeros no europeos impulsado por la Unión Europea y denominado Sistema de Entrada/Salida (Entry-Exit System o EES, por sus siglas en inglés).

Un sistema de control de fronteras para ciudadanos de países no europeos que está supervisado por agentes de la Policía Nacional, que incluye la captación de datos biométricos —rostro y huellas dactilares (excepto el pulgar)— y sustituirá al sellado manual de pasaportes.

El EES registrará a estos viajeros cada vez que crucen una frontera exterior de algunos de los 29 territorios que forman parte del Espacio Schengen —todos los europeos menos Irlanda y Chipre, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza—, permitiéndoles estancias de hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días.

La prueba realizada el domingo en Madrid tuvo lugar entre las 6 y las 10 horas de España peninsular y llegó a registrar de forma satisfactoria 1.833 expedientes de entrada al país de pasajeros procedentes de Canadá, Estados Unidos, China, Argentina, Marruecos y Reino Unido.

Además, el pasado lunes los aeropuertos de Tenerife Norte, Sevilla y Burgos se sumaron al de la capital de España y ya están utilizando este nuevo sistema de control fronterizo automatizado de la Unión Europea, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Registra datos biométricos

Este nuevo procedimiento informático está pensado para registrar tanto las entradas como las salidas de los ciudadanos no europeos y se irá implantando progresivamente en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. La Unión Europea prevé que el EES esté totalmente operativo el 10 de abril de 2026.

Pero ¿cómo funciona este nuevo control de fronteras? Este nuevo sistema, desarrollado conjuntamente por Thales y Telefónica, sustituirá al sellado manual de pasaportes para nacionales de terceros países por un registro biométrico automatizado.

Viajeros probando el nuevo sistema fronterizo del aeropuerto de Barajas. Europa Press Omicrono

Este registro incluye desde la captura de cuatro huellas dactilares hasta una imagen facial de los viajeros. Unos datos que se cifran y transmiten casi en tiempo real a la base de datos central del EES, que está gestionada por eu-LISA, agencia que gestiona los sistemas informáticos de gran magnitud de la UE.

Los puestos fronterizos EES están compuestos por diferentes equipos informáticos que escanean los datos de los pasaportes, toman la foto y registran las huellas dactilares de los viajeros; además de grabar el control por el que entra o sale el ciudadano, así como la fecha y hora.

Unos datos que permiten realizar un cálculo digital de la estancia de cada viajero. Para ejecutar este sistema el aeropuerto ha ampliado los dispositivos de registro y se han instalado una especie de quioscos o cabinas de autoservicio en los que el personal auxiliar o la Policía Nacional pueden ayudar a completar este proceso al ciudadano en caso de que lo necesiten.

Si es la primera vez que se usa el EES, el viajero debe facilitar sus datos personales y los agentes de control de pasaportes le sacarán una foto y escanearán sus huellas dactilares. Una información que queda registrada en un archivo digital.

El nuevo control de fronteras con captación facial del aeropuerto de Bajaras. EFE Omicrono

Este proceso es más rápido si se decide registrar estos datos por adelantado mediante uno de los quioscos de autoservicio o una aplicación móvil si el país de llegada o salida la facilita. Aunque en ambos casos el viajero deberá ver igualmente a un agente de control de pasaportes.

La cosa cambia si ya se ha utilizado EES anteriormente. Al tener ya registradas las fotos del rostro y las huellas dactilares, los agentes de control de pasaportes tan sólo verificarán los datos biométricos, lo que llevará menos tiempo.

En el caso de que el viajero necesite un visado de entrada, el sistema solo guardará los datos de su pasaporte y su imagen facial, ya que las huellas dactilares se recogieron al solicitar dicho documento. Si está exento de visado, también se le tomarán cuatro huellas dactilares.​

Si las autoridades nacionales le deniegan la entrada, el nuevo sistema de control fronterizo biométrico también registrará esa información. El sistema guarda todos los datos del viajero y los envía a una base común que está en Estrasburgo (Francia), que pueden consultar todos los estados miembros del Espacio Schengen.

Agilizar los controles

El EES está regulado de manera estricta por la normativa europea. Los datos personales recogidos (como huellas dactilares, imágenes faciales y datos de pasaporte) se almacenan de forma segura, solo durante el tiempo necesario y bajo control de las autoridades competentes.

Además, existen derechos de acceso, rectificación y, en algunos casos, supresión de los datos, y solo se permite el acceso a estos datos para fines específicos como el control fronterizo, la seguridad y la prevención de delitos.​

El nuevo control de fronteras con captación facial del aeropuerto de Bajaras. EFE Omicrono

Este sistema recoge y procesa los datos biométricos de los pasajeros con el objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión de las fronteras exteriores, prevenir la inmigración irregular y facilitar el control de los flujos migratorios.

Además de para identificar a las personas que no tienen derecho a entrar o que han excedido el periodo autorizado de estancia, detectar viajeros que emplean identidades o pasaportes falsos y ayudar a prevenir, detectar e investigar delitos de terrorismo y otras infracciones graves.

El nuevo sistema EES —por el que España ha invertido 83 millones de euros—, al eliminar el sellado físico del pasaporte, también servirá para agilizar los controles y permitirá al personal del aeropuerto trabajar de forma más eficiente

Cabe señalar que en el caso de España, este sistema seguirá siendo competencia exclusiva de la Policía Nacional en todos los puestos fronterizos españoles, mientras que la Guardia Civil conserva sus misiones de resguardo fiscal.

El nuevo control de fronteras con captación facial del aeropuerto de Bajaras. EFE Omicrono

Además, durante los seis meses de ensayo del EES, la entrada en funcionamiento en los puestos fronterizos españoles será progresiva, primero en aeropuertos, en una segunda fase en las fronteras terrestres y, por último, en las marítimas.