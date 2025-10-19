Freda Liao (Roborock): "Consideramos a la IA como una herramienta para nuestros productos, no como un fin"

El IFA en Berlín (Alemania) ha sido crucial para Roborock como marca para el hogar con la presentación de una nueva gama de productos, sus cortacéspedes, y la renovación de sus ya conocidos robots y aspiradoras para casa.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos tenido oportunidad de entrevistar a Freda Liao, jefa de marketing de Roborock en Europa, para darnos su perspectiva sobre los productos presentados.

También nos ha dado algunos detalles de otro de los productos más innovadores, aunque todavía como concepto, el Roborock 4 en 1 Home Wide, un todo en uno que cuenta también con robot aspirador.

Al igual que sobre su producto favorito, o los tres pilares en los que se ha basado la andadura de la marca en Europa. Unos días que fueron bien especiales con un gran repertorio de robots y aspiradoras.

Desde el robot aspirador Qrevo Curv 2 Pro al aspirador en seco y húmedo Roborock F25 Ultra, al igual que la serie Roborock H60 y H60 Hub. No todos llegan a España, pero muestran hacia dónde se dirige una de las marcas de mayor prestigio actuales.

¿Cuál es la tecnología de producto que más le fascina de todo el catálogo presentado en el IFA de Berlín?

Para mí, diría que sería la cortadora de césped RockMow. Es una nueva categoría de producto que lanzamos en la Unión Europea y el modelo es especialmente bueno para el rendimiento off-road (fuera de carretera).

Roborock 4 en 1 Berlín (Alemania)

Puede abordar el paisaje de diferentes terrenos. Es capaz de subir hasta el 80 % de las pendientes y cruzar obstáculos de hasta 6 cm de altura.

Cuenta con un sistema de dirección activa, lo que significa que pasará por el césped sin apenas dañarlo. Su sistema de suspensión dinámica realiza cortes en praderas irregulares de una forma muy precisa.

La tecnología que más me ha sorprendido es su corte a 3 cm, líder en la industria. Realmente estamos muy contentos de traer este modelo al mercado europeo, y diría que es el más impresionante desde mi perspectiva.

He de ser sincero, y de los productos que habéis mostrado, el que más me ha sorprendido ha sido el Roborock 4 en 1. Lo digo porque en mi caso sería ideal para un pequeño piso como el mío en Madrid de apenas 45 metros cuadrados.

¡Así es! Y buena campaña de marketing que un producto como nuestro Roborock 4 en 1 pueda encajar en unas necesidades tan concretas como las que tienes.

De momento, es un prototipo conceptual, así que nos interesa conocer los comentarios que genera cuando se ve por primera vez una lavadora que cuenta con un robot aspirador. Todo en un mismo lugar.

Sería fabulosa para mi cocina, al ser pequeña, ya que cuento con el robot aspirador Roborock S7 Pro Ultra, y podría sustituirlo por el Roborock 4 en 1 y ganar espacio sin perder la capacidad de limpieza.

¡Claro! Es una gran solución.

¿De los productos que habéis presentado en el IFA en Berlín, cuál sería el primero que se compraría?

Actualmente, vivo también en un apartamento (risas), y probablemente optaría por el Qrevo Curv 2 Pro, nuestro robot aspirador.

Qrevo Curv 2 Pro Berlín (Alemania)

Es una versión mejorada del Roborock Qrevo Curv, y en primer lugar, me gusta el diseño y el dispositivo. Es muy bonito y elegante. También la potencia de succión de 25.000 pa es importante al igual que lo es su resistencia.

Es un robot aspirador que funciona muy bien para alfombras. Justamente tengo una en casa y me ayuda porque su sistema de elevación adaptativa es capaz de adaptarse a las alturas de cualquier alfombra.

Sobre la competencia, ¿qué detalles diferencian a Roborock frente a otros?

Diría que, en cuanto a productos, tenemos características muy distintas, como por ejemplo el brazo robótico del Roborock Saros Z70 que lanzamos en el CES de Las Vegas a principios de este año. Es la línea que nos diferencia en la industria.

Lideramos en innovación de productos como el nuevo Roborock F-25 Ultra, que es la primera aspiradora en seco y húmedo de su tipo en el sector, con dos modos de limpieza a alta temperatura de vapor y agua caliente.

Es nuestro rasgo más distintivo como sucede con el concepto del Roborock 4 en 1 que sabemos que va a gustar, y mucho, al consumidor final cuando llegue al mercado.

Roborock Saros Z70 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Básicamente, en Roborock el avance tecnológico es siempre nuestra misión y visión de empresa para llevar la mejor tecnología de vanguardia a nuestros consumidores.

Diría que es fruto del esfuerzo del equipo de I+D, pero lo que realmente nos diferencia de los competidores es la filosofía de marca: nos centramos en el cliente.

Es lo que nuestro fundador siempre dice, tener una visión a largo plazo y hacer lo correcto. Básicamente, se puede ver que somos muy cautelosos, ya que solo lanzamos nuevos productos cuando están realmente listos para llegar al consumidor final.

Traemos prototipos para ver cómo reaccionan los consumidores y si realmente gusta, lo comercializaremos. En Roborock estamos muy centrados en la maestría artesanal.

La nueva gama de productos de Roborock Berlín (Alemania)

Lo que sí que no queremos es perseguir las tendencias actuales, ya que a veces no van a la par de las necesidades reales del consumidor. Nuestro objetivo es brindar el mayor valor a los clientes y asegurarnos de que está teniendo una vida mejor gracias a nuestros productos.

¿Cuáles son los tres pilares en los que se ha basado la trayectoria de Roborock como marca en Europa?

El primero sería tecnología, porque ha sido siempre la base de nuestros productos. La segunda sería centrados en el cliente como filosofía para cada recoveco de nuestra compañía, ya sea desde el desarrollo de productos al servicio, marketing o ventas.

Y la tercera es nuestra visión a largo plazo y hacer lo correcto. Cuando estamos desarrollando nuestros productos, diseñamos la funcionalidad que mejor se adapte a nuestros clientes locales al igual que los extranjeros.

El robot aspirador sale del Roborock 4 en 1 como concepto Berlín (Alemania)

Hemos desarrollado muchos productos que no llegaron finalmente al mercado y se debe a que la calidad no se ajustaba a lo que busca el consumidor en Europa. La filosofía de nuestro fundador es esta misma: haz lo correcto.

Me gusta eso que dice sobre "Do the right thing" o haz lo correcto como un gran eslogan de marca ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado Roborock durante su recorrido en Europa?

Diría que el mayor desafío ha sido la localización. Desarrollamos nuestro negocio en cada país y cuanto más hemos avanzado en nuestro periplo por Europa, más vemos lo importante que es.

Cada mercado es diferente, aunque hablemos de Europa como una región, vemos muchas diferencias entre cada país. España es totalmente diferente a Alemania, ¿verdad?

Polonia es totalmente distinta que Suecia. Necesitamos una estrategia localizada para adentrarnos en el país y ser líderes en el mercado, al igual que equipos localizados que conozcan el producto local y el precio con el que ser competitivos.

Creo que es el mayor desafío al que nos enfrentamos también en esta etapa para construir nuestra marca y el impacto que ha de tener en el mercado local.

¿Dónde cree que se dirigen los robots aspiradores en el futuro con la IA generativa? Me refiero a que la mayoría de usuarios que utilizan un robot como el vuestro suelen usar a veces la voz para ordenarlo, así que tenemos una conversación natural sin quererlo.

La IA está jugando un papel fundamental en nuestra estrategia futura porque creo que lo está haciendo también en todas las esferas y áreas de nuestras vidas como personas.

En Roborock consideramos la inteligencia artificial una herramienta, no un fin en sí misma. Es una herramienta para mejorar las funciones de nuestros productos y satisfacer las necesidades de nuestros consumidores para que las interacciones sean más naturales.

Por ejemplo, el brazo OmniGrip del Roborock Saros Z70 es en realidad un primer intento de que se convierta en un asistente para la limpieza en el hogar gracias a las funciones que potencia la inteligencia artificial. Es el ejemplo perfecto de nuestra visión sobre el impacto de la IA en las vidas de los usuarios.

Muchas gracias por las respuestas Freda y me ha encantado el eslogan "Do the right thing", que me ha recordado a la película estadounidense de Spike Lee que justamente se titula así, "Haz lo correcto".

Gracias a ti, ha sido muy agradable y gracias por lo de la película, que la desconocía. La echaré un ojo.