Los inventos finalistas de los James Dyson Award: de un detector de enfermedades renales a un calcetín robótico

Los prestigiosos premios James Dyson, que el pasado mes de septiembre anunciaron a los finalistas españoles, acaban de dar la lista de los proyectos finalistas globales, entre los que se encuentran un detector de enfermedades renales o un calcetín robótico.

Un total de 20 inventos creados por estudiantes de todo el mundo acaban de ser seleccionados como finalistas de los James Dyson Award 2025, un concurso internacional de ingeniería de diseño que reta a los jóvenes inventores a desarrollar soluciones para problemas del mundo real.

Este año los inventos finalistas abordan problemas que van desde el cambio climático hasta la accesibilidad a la asistencia sanitaria o la respuesta ante catástrofes.

Los inventos finalistas

Entre los proyectos finalistas se encuentran algunos ideados para superar la ansiedad ante las pruebas médicas, como OncoALERT, una prueba de cáncer oral sin agujas que usa nanotecnología basada en papel, o Urify, una pastilla para limpiar el inodoro que también detecta enfermedades renales en fase inicial.

También hay otros pensados para personas con necesidades de accesibilidad. Es el caso de BrailleSteps, una alfombra interactiva para aprender braille destinada a niños con discapacidad visual, o Sole, un calcetín robótico flexible y portátil que usa músculos artificiales para ayudar a las personas a moverse de forma más natural.

UNBLOK, un filtro biodegradable para el desagüe de la cocina. James Dyson Award Omicrono

Asimismo, hay inventos que buscan reducir los residuos y el consumo energético. Es el caso de POMPA, un inflador reutilizable para procedimientos vasculares que utiliza componentes que pueden esterilizarse y volver a utilizarse, y de UNBLOK, un filtro biodegradable para el desagüe de la cocina.

Los otros proyectos finalistas son Blloom, un dispositivo discreto y aislado para inyecciones de fertilidad, CropKit, un micro-tractor eléctrico modular para agricultores, y Flow, un sistema de colchones totalmente reciclable.

También participan Lymphia, un dispositivo portátil para el drenaje linfático autónomo, Nido, un porta agujas de insulina portátil para su almacenamiento y desecho, y Nozzlemate, un soporte ágil para mangueras contra incendios.

Por su parte, OnCue es un teclado adaptable para personas con Párkinson, Pureco es un inodoro ecológico sin agua para comunidades sin conexión a la red, ScolioDetect es un sensor portátil para la detección de la escoliosis y Smart Triage Tag es una pulsera que monitoriza las constantes vitales de los pacientes durante incidentes con múltiples víctimas.

OnCue es un teclado adaptable para personas con Párkinson. James Dyson Award Omicrono

Los finalistas restantes son Watersense, una solución con inteligencia artificial (IA) para controlar la calidad de las aguas continentales, Softletics, un soporte protésico ligero y ajustable, SpermView, un kit de prueba de esperma con IA para usar en casa y SyriSter, un esterilizador portátil de jeringas con luz ultravioleta C.

Los ganadores globales, seleccionados por el mismísimo Sir James Dyson, se darán a conocer el 5 de noviembre y cada uno de ellos recibirá un premio de 30.000 libras esterlinas (34.467 euros al cambio) para financiar la siguiente fase de su invento.