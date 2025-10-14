Apple promueve nuevos proyectos de energía renovable en Europa: el parque solar de Segovia en España es el inicio

Apple lleva años intentando apostar por un futuro repleto de energías renovables y soluciones respetuosas con el planeta. Ya en 2023 establecieron su idea de usar cobalto totalmente reciclado y en 2024, comenzó la instalación de un parque solar de España (en Segovia, concretamente) que comenzó su andadura en 2025.

La firma californiana ha redoblado sus esfuerzos y ha anunciado la ampliación de varios proyectos de energías renovables en Europa, con nuevas iniciativas tanto solares como eólicas que añadirán una nada desdeñable cantidad de 650 MW de capacidad.

La idea, dicen desde Apple, es extender su cartera de proyectos de energía limpia con parques eólicos y solares repartidos por Grecia, Letonia, Italia, Rumanía y Polonia. Este anuncio por parte de la empresa de la manzana mordida aglutinará una financiación total de 600 millones de dólares.

La energía renovable, prioridad para Apple

El objetivo último de Apple es compensar la ingente energía que los usuarios gastan para cargar sus dispositivos de Apple. En palabras de la propia empresa, este conjunto aglutina el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero que emite la empresa californiana.

La nueva estrategia de Apple tiene en cuenta factores como los lugares donde se usan productos de Apple y la intención de proteger los entornos y la biodiversidad de los mismos. Asimismo, Apple también priorizará los proyectos en redes que actualmente tienen una mayor intensidad de carbono.

Infografía de energía limpia de Apple. Apple Omicrono

El anuncio se centra específicamente en la construcción de proyectos a gran escala en el territorio del Viejo Continente, para añadir alrededor de 3.000 gigavatios hora de energías renovables a la red europea cada año, hasta el año 2030.

Solo en Grecia, se ha firmado un acuerdo a largo plazo para adquirir energía de un proyecto solar de 110 MW operado por HELLENiQ ENERGY. El parque heleno ya está totalmente operativo, y servirá como punta de lanza para la transición a energías renovables del país.

Por otro lado está Italia, zona en la que Apple apoyará el desarrollo de un conjunto de parques eólicos y solares que sumarán al conjunto 129 MW. El primero será un parque solar en Sicilia, que iniciará sus operaciones este mismo mes de octubre.

Le sigue Polonia, donde se pondrá en marcha el parque solar de 40 MW de Ecoenergy, Rumanía con un acuerdo a largo plazo con OX2 para construir un parque eólico de 99 MW y Letonia, donde se ha firmado uno de los primeros acuerdos corporativos de compra de energía del país con European Energy.

arque solar de Letonia. European Energy Apple

Este último proyecto es quizás uno de los más importantes, debido a que Apple adquirirá electricidad de uno de los parques solares más grandes de toda Letonia, añadiendo 110 MW de capacidad cuando esté completado.

Ejemplo de toda esta iniciativa es el parque solar de 131 MW de Segovia, desarrollado por la empresa ib vogt en la zona y que comenzó a operar a principios de 2025. ib vogt es una plataforma de desarrollo internacional ubicada en Alemania, especializada en la energía solar.

Todos estos proyectos, incluyendo el de Segovia, están incluidos en el plan de Apple de ser una empresa totalmente neutra en carbono para 2030, momento en el que prometen potenciar todos sus productos con energía 100% limpia.