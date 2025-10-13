WiFi 8 completa con éxito su primera prueba de conexión: un "hito fundamental" para el desarrollo de esta tecnología

WIFi 8 promete cambiar uno de los mayores inconvenientes de este tipo de redes El Androide Libre

El WiFi es una de las pocas tecnologías inalámbricas que han tenido relevancia en España y con el paso del tiempo ha ido evolucionando a WiFi 6, WiFi 7 —que apenas ha comenzado— y, próximamente, llegará WiFi 8, que acaba de completar con éxito su primera prueba de conexión.

TP-Link ha dado recientemente un importante paso hacia la próxima generación de conectividad, y es que la firma ha probado con éxito el rendimiento de un prototipo inicial de hardware de WiFi 8, lo que supone un "hito fundamental" en su desarrollo.

La compañía, que apenas ha ofrecido unos pocos detalles sobre esta prueba de conexión, señala en un comunicado que con el ensayo se ha validado tanto las capacidades de la baliza como la transferencia de datos de WiFi 8 (802.11bn).

Una prueba que "confirma la viabilidad de la tecnología y marca un hito crucial en el desarrollo de WiFi 8", tecnología que "está preparada para ofrecer el rendimiento ultrafiable que la industria requerirá a medida que se conecten más dispositivos y aplicaciones que consumen mucho ancho de banda".

Según TP-Link, el prototipo de hardware utilizado en la prueba se ha desarrollado a través de una "colaboración conjunta con la industria", y la empresa espera que los dispositivos de consumo estén disponibles antes de que se ratifique la norma.

Tecnologías de WiFi 8 El Androide Libre

Cabe señalar que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) prevé que dicha norma esté finalizada en 2028. TP-Link destaca en su página web que WiFi 8, en lugar de buscar velocidades máximas, prioriza las conexiones estables.

Además de ello, también prioriza una cobertura más fuerte y una itinerancia más fluida, "incluso en redes congestionadas". En cuanto a su funcionamiento, WiFi 8 gestiona más dispositivos a la vez y mantiene la conexión sólida mientras el usuario se mueve por su casa.

"Tus dispositivos tendrán menos retardo y más estabilidad general, incluso cuando estén más lejos del router", indica la empresa. Al igual que su predecesor, WiFi 8 utilizará las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz con un ancho de banda máximo teórico de 320 MHz y una velocidad de datos máxima de 23 Gbps.

Además, WiFi 8 funcionará con los teléfonos, portátiles y equipos domésticos inteligentes actuales, aunque, lógicamente, los usuarios verán las mayores ventajas con los dispositivos WiFi 8. Una tecnología que ofrecerá ventajas como videollamadas sin interrupciones, juegos sin lag y que acabará con las zonas de casa sin cobertura.