Reino Unido impone la primera multa por incumplir la ley de Seguridad en Línea: sanciona al polémico y popular foro 4chan

4chan, un polémico foro muy popular en España y todo el mundo, acaba de ser multado por Reino Unido por incumplimiento de la ley de Seguridad en Línea, lo que supone la primera sanción de este tipo.

Reino Unido ha anunciado hoy, lunes, que ha impuesto una multa de 20.000 libras (23.033 euros al cambio) al polémico foro 4chan por no proporcionar información sobre el riesgo de contenido ilegal en su servicio, como recogen en Reuters.

El organismo regulador de medios, Ofcom, ha indicado que 4chan no proporcionó la información requerida sobre su informe de riesgos de contenidos ilícitos, ni respondió a una segunda petición relativa a su clasificación internacional.

Ofcom ha declarado que actuará contra cualquier plataforma que viole gravemente sus deberes con el regulador y lo dispuesto en la Ley de Seguridad en Internet, advirtiendo que estas plataformas deberían anticipar la imposición de sanciones.​

Una ley que ha sido diseñada con el objetivo de proteger a los niños y a los usuarios vulnerables de los contenidos ilegales en línea, y que ha provocado tensiones entre las empresas tecnológicas estadounidenses y Reino Unido.

4chan-problemas-3

De hecho, los detractores de esta ley señalan que esta amenaza la libertad de expresión y está dirigida contra las empresas estadounidenses. Liz Kendall, ministra de Tecnología de Reino Unido, ha asegurado que el Gobierno "apoya plenamente" a Ofcom en la adopción de medidas.

"Esta multa es una clara advertencia para aquellos que no eliminan los contenidos ilegales ni protegen a los niños de materiales nocivos", ha indicado Kendall. Cabe recordar que 4chan, junto con el foro Kiwi Farms, ya presentó en agosto una demanda en Estados Unidos contra Ofcom.

En ella alegaron que la aplicación de la ley de seguridad en línea violaba el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión. Incluso manifestaron que Ofcom envió "comunicaciones amenazantes" a empresas de Internet con sede en Estados Unidos que interferían con sus derechos constitucionales y sus operaciones.

Ofcom ha señalado que la multa impuesta aumentará en 100 libras (115,20 euros) al día a partir del martes durante 60 días o hasta que 4chan proporcione la información solicitada. En caso de que el foro ignore la sanción, el organismo podría tomar medidas para impedir que los proveedores de servicios de Internet permitan el acceso a su sitio en Reino Unido.

Ofcom ha informado igualmente que dos plataformas de intercambio de archivos han adoptado acciones para evitar la distribución de material relacionado con el abuso sexual infantil tras detectar indicios preocupantes.

Además, otras cuatro plataformas restringieron el acceso desde direcciones IP ubicadas en el Reino Unido mediante bloqueos geográficos, como respuesta directa a las exigencias del regulador.​