Adiós a Apple TV+: el servicio de 'streaming' estrena nueva identidad cambiando su nombre para ser más sencillo

Apple TV+ cambia para siempre. El servicio de streaming de la compañía cambia de nombre y pasa a llamarse simplemente Apple TV. Coincide así con la designación del dispositivo para televisión de la empresa, así como con la aplicación para ver contenido audiovisual.

La compañía ha aprovechado para comunicar el cambio de nombre coincidiendo con el anuncio del estreno de F1: La Película en su plataforma. La película deportiva más taquillera de todos los tiempos, protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski, hará su debut mundial en streaming en Apple TV el viernes 12 de diciembre.

La compañía ha explicado que la nueva denominación Apple TV responde a "una nueva y vibrante identidad". Eso sí, Apple explica que antes de su estreno mundial en streaming en Apple TV, la película sigue disponible para su compra en las plataformas digitales participantes, como la app de Apple TV, o Amazon Prime Video.

El cambio en la nomenclatura puede anticipar un cambio mayor en la plataforma, bien sea con la llegada de un —y rumoreado— nuevo dispositivo, e incluso con el anuncio de los derechos de emisión de la Fórmula 1 en EEUU. Un acuerdo que se da por hecho entre los expertos del sector.

Una película que bate récords

Lo cierto es que la huella de Apple en la F1 ha llegado para quedarse.

Desde su estreno en cines el 27 de junio de 2025, F1: La Película ha batido récords, debutando en el número 1 y superando los 629 millones de dólares en taquilla mundial. Además de ser la película deportiva más taquillera, ha sido el largometraje original más taquillero del año y el mayor estreno para una película original de acción real en Estados Unidos en los últimos cinco años.

También ha supuesto un hito en la carrera de Brad Pitt, pues se trata de su largometraje más taquillero hasta la fecha. Además, el estilo inconfundible del actor de Oklahoma ha hecho que algunos de los productos con los que salen en la película se hayan convertido en tendencia. Como el poner pegatinas a los AirPods Max.

F1: La Película en Apple TV

Más allá del éxito en taquilla, la película ha gustado. Cuenta con una calificación A en CinemaScore, además de una impresionante puntuación del 97% en Rotten Tomatoes, y continúa cosechando elogios como la película de carreras más auténtica jamás realizada.

Gran parte de la magia de la realización y de los planos imposibles responde a un dispositivo único desarrollado por la compañía que permitía meterse dentro de los vehículos: una cámara que se integraba en el chasis.

Con esta cámara la compañía ha sido capaz de adaptar el conocimiento llevado a los iPhone y trasladar la experiencia al cine. Un reto ampliamente superado pues el teléfono se ha convertido en una herramienta cada vez más habitual de los rodajes cinematográficos.

"Ha sido emocionante ver al público de todo el mundo disfrutar de 'F1: La Película' en los cines", declaró el productor Jerry Bruckheimer. Ahora, estamos más que emocionados de llevar esta emocionante aventura cinematográfica a los fans de todo el mundo a través del alcance global inigualable de Apple TV.