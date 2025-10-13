La innovadora idea para reinventar la rueda y cambiar los coches para siempre: "La propia rueda es el motor"

El sector del automóvil está en un momento de reinvención; la llegada de los coches eléctricos no ha supuesto la revolución que se esperaba por la gran cantidad de obstáculos y problemas que están dando las baterías eléctricas.

En este contexto, puede que sea necesario reinventar completamente la manera en la que funcionan los coches para realmente aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías, ya sean las baterías eléctricas o las pilas de combustible de hidrógeno.

No faltan ideas de cómo debería ser esta reinvención, pero ahora ha llegado la que posiblemente es una de las más originales: que la propia rueda sea el motor y la transmisión del coche, 'empujando' al vehículo.

La idea viene del inventor estadounidense David Henson, que no tiene mucha experiencia en el sector; es más conocido por su trabajo en juegos y productos creativos bajo su propia firma.

Pero curiosamente, de ahí es donde ha venido la inspiración para este nuevo diseño de rueda; en concreto, del clásico juguete "pin art", o "pantalla de agujas", dispositivos que permiten crear siluetas tridimensionales de cualquier objeto.

La inspiración de SurfacePlan son los juguetes "pin art" David Henson Omicrono

Son juegos muy simples pero al mismo tiempo muy populares por el llamativo efecto que producen al presionar con la mano u otro objeto, como si la figura estuviera saliendo de la malla metálica.

Ahora, imaginemos ese mismo concepto, pero aplicado a la superficie de una rueda; ese es el concepto tras SurfacePlan, por extraño que parezca.

Reinventando la rueda

En efecto, la idea de SurfacePlan es usar una serie de actuadores lineales que sobresalen de la llanta y empujan la rueda al asfalto, generando tracción y empuje de suficiente fuerza como para hacer mover el vehículo.

De esta manera, la propia rueda es el motor del coche y la que se encarga de producir el torque necesario para moverlo; de esta manera, el proceso se simplifica enormemente, o al menos, esa es la idea de Henson.

Aún quedan muchos detalles por concretar, pero a juzgar por la presentación de Henson en su página web oficial, los actuadores sobresalen del caucho (u otro material en el que estén fabricadas las ruedas) y presionan sobre el asfalto.

Estos actuadores serían los propios radios de las ruedas, partiendo desde el eje; podrían funcionar de manera eléctrica, hidráulica, o neumática.

La rueda SurfacePlan David Henson Omicrono

El objetivo de SurfacePlan no es otro que el de simplificar enormemente la estructura actual de los coches, eliminando la necesidad de tener un motor que produzca energía y una transmisión que convierta esa energía a movimiento.

Con este sistema, tanto el motor como la transmisión estarían integrados en las propias ruedas, lo que abre la puerta a más posibilidades de control sobre la rueda y su comportamiento.

Por ejemplo, Henson sugiere que el sistema permitirá hasta programar la banda de rodamiento, lo que tendría beneficios en durabilidad y control a altas velocidades modificando la rueda en tiempo real.

La gran ventaja de este sistema estaría en la reducción de peso y la simplificación de los coches actuales; en concreto, Henson calcula que los vehículos podrían perder entre el 50% y el 75% del peso actual.

En consecuencia, eso supondría que los coches eléctricos ganarían una gran autonomía, al no tener que usar tanta energía para mover tanto peso.

De la misma manera, el espacio usado en la actualidad para el motor y la transmisión se podría usar para ganar almacenamiento o para desarrollar vehículos más pequeños y seguros.

Por último, un sistema más simple como este podría reducir enormemente los gastos y la complejidad de las reparaciones; sólo tendríamos que cambiar una rueda para recuperar el coche, en vez de tener que mandarlo al taller como hasta ahora.

Sin embargo, esta idea tan futurista no tiene pocos desafíos delante para hacerse realidad, algo que su propio inventor reconoce.

Algo más que una idea loca

Hay que aclarar que el SurfacePlan no es más que una idea, un concepto compartido por Henson en su página web y que no tiene aún prototipo funcional ni existen planes para crearlo en el futuro cercano.

De hecho, el invento se encuentra aún en la etapa de diseño y patente, durante la cual Henson señala que tendrá que resolver algunas de sus preocupaciones como la entrega de fuerza o el sellado en ambientes sucios.

La rueda SurfacePlan David Henson Omicrono

Sin embargo, es demasiado pronto para descartar esta idea, que podría tener un gran potencial en ciertas aplicaciones, especialmente en vehículos que circulan por terreno irregular y donde el mantenimiento es un problema.

Por ejemplo, ya se plantea el uso de estas ruedas en tractores o vehículos para trabajar en el campo, en entornos militares, o incluso en vehículos de exploración en otros planetas.

Además, no es que la idea de convertir la rueda en el motor sea algo extraño; de hecho, algo parecido ya se está implementando y ya existen vehículos en el mercado que hacen justamente eso.

En concreto, algunos superdeportivos ya integran motores eléctricos directamente en la rueda, eliminando la necesidad de una transmisión, reduciendo peso y ganando tracción a las cuatro ruedas de camino.