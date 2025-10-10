El mayor hito para almacenar energía de la historia: la megabatería más grande del mundo es del rival de Tesla

La transición energética global depende de muchos factores, entre ellos, la posibilidad de almacenar grandes cantidades de energía limpia y barata de forma eficiente para que sea accesible cuando lo necesitemos.

De nada sirve tener aerogeneradores, placas solares, o turbinas que aprovechan las mareas, si esa energía se pierde porque la demanda en el momento no la requiere; así nacen los sistemas de almacenamiento de baterías.

El más famoso es, sin duda alguna, Megapack de Tesla; la compañía de Elon Musk usa su experiencia en las baterías de los coches eléctricos para crear este sistema, pero ya no es la única, ni es la mejor.

Así lo ha demostrado otro fabricante de coches, BYD, que ha presentado Haohan, un nuevo sistema de almacenamiento de baterías que acaba de obtener el récord mundial en capacidad y densidad energética.

En otras palabras, estamos ante la mayor batería del mundo, con una capacidad de hasta 14,5 MWh en su versión modular; eso es casi el triple de lo que permite la tercera generación de Megapack de Tesla.

Por ofrecer algo de contexto, el promedio común de la industria en el almacenamiento de baterías es de hasta 7 MWh por unidad, por lo que Haohan lo supera por el doble.

Más eficiente y mejores prestaciones

La clave para este hito se encuentra en la nueva batería blade de 2.710 Ah, la celda más grande y avanzada del mundo para almacenamiento estacionario de energía.

Incluso en una unidad contenedora de 6 metros, eso supone que Haohan es capaz de lograr hasta 10 Mwh; y eso abre la puerta a muchas ventajas dentro de una industria creciente.

En concreto, una celda más grande permite a su vez reducir el número total de celdas en hasta un 76%, así como el equipamiento necesario para la gestión de energía.

Sistema de almacenamiento de energía Haohan de BYD BYD Omicrono

Para proyectos gigantes como los que alcanzan 1 GWh eso se traduce en una menor cantidad de unidades, menos terreno que ocupar, y menos gestión, lo que a su vez repercute en los gastos.

Según BYD, el coste de ciclo de vida baja a menos de 0,021 dólares por kWh con el Haohan, algo inédito en la industria a gran escala.

Pese a eso, la compañía asegura que el nuevo diseño mejora la fiabilidad y reduce fallos y la necesidad de mantenimiento en hasta un 70%, recortando en más de un 20% los costes totales de proyectos de almacenamiento de energía.

Almacenamiento de energía seguro

Haohan cuenta con protección IP66, por lo que es completamente resistente al polvo y a la humedad, por lo que es posible instalarla en ambientes extremos como desiertos, costas y zonas industriales.

El diseño de la batería blade de Haohan alcanza más de 10.000 ciclos de vida, lo que aumenta la durabilidad y la confiabilidad a largo plazo frente a sistemas convencionales.

La gran ventaja de Haohan frente a otros sistemas se encuentra en la posibilidad de implementar grandes proyectos de almacenamiento de energía en muy poco tiempo y espacio.

Esto puede ayudar a la estabilización de redes eléctricas en zonas que lo necesiten, así como disminuir la dependencia de instalaciones de energía proveniente de fuentes fósiles en situaciones de picos de demanda.

Sistema de almacenamiento de energía Haohan de BYD BYD Omicrono

Sin embargo, aún quedan algunas dudas por resolver sobre Haohan. BYD no ha confirmado la química exacta de su nueva celda, por lo que las características propias de esta batería y su efecto a largo plazo están por ver.

Además, es evidente que, aunque BYD lidera en densidad y capacidad por unidad, la apuesta de Tesla sigue siendo la modularidad y la reducción de costes, con otros fabricantes como CATL también avanzando en densidad.

Por lo tanto, no es una simple cuestión de usar el nuevo sistema Haohan en todas las situaciones en las que haya necesidad de almacenamiento de energía; la competencia es cada vez más dura y hay varias alternativas dependiendo de las prioridades de cada instalación.

Con todo, Haohan de BYD representa un gran salto adelante en los estándares de almacenamiento a gran escala, con una capacidad, eficiencia y economía claramente superiores.

A largo plazo, la adopción de estos sistemas de almacenamiento de energía va a facilitar la transición energética y la penetración masiva de energías renovables.

Según proyecciones, la demanda mundial de sistemas de almacenamiento crecerá enormemente en los próximos años, superando los 680 GWh instalados antes del 2030 gracias en parte a soluciones como Haohan.